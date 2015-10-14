Ливийская Арабская Джамахирия

Ливийские СМИ: Террористов ИГ «перевоспитают» в сибирских лагерях

Армия Башара Асада будет передавать России всех пленных боевиков, не являющихся гражданами Сирии, сообщает La Voix De La Libye, ссылаясь на свой источник в «Хезболле». Террористов перевезут в Россию и разместят в специальных лагерях близ сибирских нефтегазовых месторождений. Таким образом, Москва сможет решить проблемы с нехваткой рабочей силы, а заключенным придется столкнуться с суровыми погодными условиями и, возможно, белыми медведями.