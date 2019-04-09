Bloomberg: Россия ратует за мир в Ливии и уже ведёт телефонную дипломатию

Россия призывает конфликтующие силы в Ливии отказаться от военных действий и перейти к переговорам, но при этом не спешит по примеру Запада обвинять во всём маршала Хафтара, пишет Bloomberg. По словам автора статьи, Москва уже ведёт переговоры по телефону с разными силами в Ливии и пытается наладить со всеми хорошие отношения.

Россия предупредила, что использует «все доступные средства», чтобы устроить мир в Ливии, пишет Bloomberg. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков завил, что Москва призывает все стороны конфликта «отказаться от каких-либо действий, которые могут спровоцировать кровопролитные бои и гибель гражданского населения».



И хотя Кремль присоединился к остальным странам, которые призывают покончить с конфликтом, Москва всё же не стала обвинять во всём маршала Хафтара и заблокировала жёсткие резолюции Совбеза ООН по этому вопросу. Как отмечает автор статьи, вместе с ОАЭ, Египтом и Францией Россия поддерживает Хафтара, который заявляет, что борется против терроризма.



Россия считает, что таким образом Хафтар пытается дать понять, что с ним нужно считаться, получить преимущества на переговорах, приводит издание мнение российского политолога. В свою очередь, госсекретарь США Майк Помпео призвал незамедлительно остановить продвижение сил Хафтара к Триполи, заявляя, что у ливийского конфликта нет военного решения.



Россия опасается, что международное сообщество пытается исключить Хафтара из переговоров и критикует использование воздушных ударов против его сил. Ещё прежде Москва резко отзывалась о ливийской кампании НАТО 2011 года, в результате которой был свергнут Муаммар Каддафи. И теперь Россия пытается наладить отношения со всеми игроками региона, отмечает издание. Так, при подготовке к переговорному процессу российские дипломаты ведут активную телефонную дипломатию.



По оценке экспертов, проблема Хафтара в том, что он не готов к компромиссам. Шансы на то, чтобы снизить напряжённость в Ливии, невысоки, но они существуют, приводит Bloomberg мнение экспертов. Хафтар, по их оценке, понимает, что после укрепления позиций на поле боя ему стоит послушаться совета и возобновить переговоры.