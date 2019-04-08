Bloomberg: силы Хафтара более организованны, но им не хватает доходов от нефти

Контратака ливийского правительства против армии маршала Хафтара рискует накалить градус противостояния в стране и расширить зону конфликта, сообщает Bloomberg. Кроме того, происходящее в стране может отразиться на нефтяном рынке. Издание отмечает, что вооружённые подразделения Хафтара — наиболее организованные в стране, однако им не хватает финансирования от продаж нефти и газа.

Ливийское правительство объявило о начале контрнаступления, призванного очистить территорию страны от сил, верных маршалу Халифе Хафтару, пишет Bloomberg. Как отмечает издание, этот шаг накаляет градус противостояния, а также рискует всколыхнуть мировой рынок нефти.

По словам пресс-секретаря ливийского правительства национального согласия, операция «Вулкан гнева» должна будет «очистить все города Ливии от агрессоров».

Издание напоминает, что ливийская национальная армия маршала Хафтара на прошлой неделе начала наступление на Триполи. Начало наступления совпало с визитом в страну генсека ООН Антониу Гутерреша, а также произошло менее чем за две недели до начала конференции ООН, посвящённой решению вопроса ливийской раздробленности. Пока бои разворачиваются к югу от Триполи, вдали от основных нефтяных месторождений, однако зона конфликта может разрастись, учитывая рост напряжённости.

Затянувшийся конфликт вынудит армию Хафтара «вложить больше военных и финансовых ресурсов в свои операции», приводит издание мнение аналитика Хамиша Киннара. Как пишет Bloomberg, с минувшей среды в боях поблизости Триполи погибло как минимум 35 человек. При этом, согласно данным итальянской нефтяной компании Eni, ситуация на нефтяных месторождениях находится под контролем.

По словам маршала Хафтара, целью его операции является борьба с сеющими хаос военизированными группировками. В свою очередь, глава признаваемого ООН правительства Фаиз Сарадж обвинил Хафтара в том, что тот отступил от своих прежних обязательств по выработке политического компромисса.

Издание пишет, что Хафтар командует наиболее организованной военной силой, однако его доходы от нефти недостаточны для финансирования военных операций и контроля над раздробленной страной. Как отмечает Хамиш Киннар «контроль сил Хафтара над нефтяными и газовыми месторождениями подвергся серьёзному испытанию в июне 2018 года, после временного захвата нефтяного полумесяца. Если бои на западе страны затянутся, повторение такого сценария весьма вероятно».