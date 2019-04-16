Немецкий эксперт: именно у Хафтара наибольшие шансы восстановить стабильность и порядок в Ливии

После свержения Муаммара Каддафи централизованному ливийскому государству пришёл конец: власть перешла в руки многочисленных вооружённых формирований, пишет Deutschlandfunk. По мнению эксперта Гюнтера Майера, наибольшие шансы на восстановление порядка в стране имеет командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар: направленность его сил преимущественно либеральная, а его войска уже контролирует большую часть страны.

Сейчас в Ливии происходит борьба между признанным ООН правительством в Триполи и частями, верными маршалу Халифе Хафтару, которые с прошлой недели пытаются взять контроль над столицей, сообщает Deutschlandfunk. Ситуация в стране остаётся сложной, отмечает издание.

По мнению руководителя центра изучения арабского мира Майнцского университета Гюнтера Майера, после свержения Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия превратилась в «несостоятельное государство». Победу повстанцам тогда помогла одержать международная коалиция во главе с США, осуществлявшая авиаудары по силам Каддафи.

Как отмечает Гюнтер Майер, быстро стало понятно, что новое ливийское правительство по большому счёту ничего не решает, а настоящая власть оказалась сосредоточена в руках множества вооружённых группировок. Правительство путём выделения финансовых средств постаралось интегрировать их в состав регулярной армии, однако добилось противоположного эффекта: получив государственные деньги, эти группировки стали сильнее, но по-прежнему не желали подчиняться властям.

После выборов 2014 года централизованному государству в Ливии пришёл конец, говорит Майер: проигравшие исламисты не признали результаты выборов, поэтому новый парламент был вынужден бежать на восток страны. Таким образом, образовалось два правительства: исламистское в Триполи и либерально-националистическое на востоке, назначившее маршала Хафтара командующим Ливийской национальной армией.

В 2015 году в ситуацию вмешалась ООН и создала в Триполи третье «правительство национального согласия»: однако, как отмечает Deutschlandfunk, в его руках нет никакой власти и оно зависит от поддержки противоборствующих военных группировок.

На данный момент Хафтара поддерживают страны, опасающиеся политического ислама, такие как Египет, ОАЭ и Саудовская Аравия, а также Россия и Франция, комментирует Гюнтер Майер. По его мнению, демократия в Ливии не может быть восстановлена при наличии влиятельных вооружённых формирований: возврат к упорядоченной ситуации, скорее всего, способен обеспечить маршал Хафтар. «Стабильность в стране может обеспечить тот, кто контролирует большую её часть», — считает эксперт. Несмотря на то что в рядах бойцов Хафтара есть командир, разыскиваемый за военные преступления, общая направленность сил маршала выражена в либеральном и националистическом ключе. «Эта направленность даёт шанс на мирное решение ливийского вопроса в ближайшее время», — приводит издание слова Майера.