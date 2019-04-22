Times: Трампа раскритиковали за поддержку Хафтара

Поддержка, которую президент США Дональд Трамп оказал ливийскому маршалу Халифе Хафтару, вызвала раскол среди союзников США, пишет The Times.

Американский лидер пообщался с Хафтаром по телефону ещё на прошлой неделе. После этого разговора было опубликовано заявление, которое породило стойкое ощущение, что Трамп поддерживает ливийского маршала. В частности, в нём говорилось, что Америка признаёт важную роль Хафтра «в борьбе с терроризмом» и в защите нефтяных ресурсов.

Бывшие британские и американские дипломаты раскритиковали главу Белого дома за этот шаг, поскольку Хафтар в настоящее время атакует ливийскую столицу Триполи, явно действуя наперекор политике США, отмечает The Times.

«Явная поддержка Хафтара со стороны США — это отказ признать, что его наступление на Триполи является не борьбой с терроризмом, а захватом власти, — прокомментировал ситуацию бывший посол Британии в Ливии Питер Миллетт. — Это продлит конфликт и страдания ливийцев».

Две недели назад, когда началось наступление на Триполи, США, Британия, Франция и Объединённые Арабские Эмираты вместе призвали к завершению боевых действий и заявили, что «привлекут к ответственности любую ливийскую фракцию, которая будет и дальше усугублять гражданский конфликт».

В четверг США вместе с Россией в Совбезе ООН выступили против предложенного Британией проекта резолюции с призывом к перемирию в Ливии.

Бывший помощник госсекретаря США Джеффри Фелтман, который во время гражданской войны 2011 года в Ливии курировал американскую политику в регионе, указал на то, что заявление Трампа подрывает позиции нынешнего главы Госдепа Майка Помпео, который ранее подчеркнул, что не существует никакого военного решения для «бед Ливии».

«Как бы ни было привлекательно увлечённому авторитаризмом Белому дому рисовать Хафтара якобы сильным авторитарным лидером, он не спаситель Ливии, — считает Фелтман. — Стабильность, которую он обещает, зиждилась бы на грубой силе, которая породила бы ярую оппозицию».