L'Express: Эрдоган введёт войска в Ливию, если официальный Триполи попросит

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в январе направит в парламент запрос об отправке турецких военных в Ливию, сообщает L’Express. Как особенно подчеркнул президент, такие действия возможны только в ответ на приглашение официального правительства Ливии, которое, в отличие от повстанческой армии Халифа Хафтара, признано ООН.

В четверг Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в новом году поставит в парламенте на голосование вопрос об отправке турецких военных в Ливию для поддержки официального правительства против влиятельного Халифа Хафтара, пишет L’Express.

Седьмого января, «как только откроется парламент, мы собираемся направить туда запрос об отправке войск», — цитирует издание слова Эрдогана. Он добавил, что «если Богу будет угодно», Турция примет этот запрос и, «таким образом, ответит согласием на приглашение официального правительства Ливии» оказать ему военную помощь.

Как предполагает французская газета, переброска турецких солдат на территорию Ливии может обострить братоубийственный конфликт соперничающих региональных сил, которые разрывают страну со времени падения режима Муаммара Каддафи в 2011 году. Для оправдания такого вмешательства Турция указывает, что Правительство национального согласия Ливии, которому она оказывает военную поддержку, признано ООН, в то время как притязания фельдмаршала Хафтара не считаются легитимными на международном уровне, хотя ему помогают некоторые страны. «Мы окажем любую поддержку администрации в Триполи, ведущую борьбу с мятежным генералом, за которого выступают некоторые европейские и арабские страны», — подчеркнул Эрдоган. Соперниками Турции и ещё одного союзника ливийского правительства, Катара, выступают Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ. Они, по словам Эрдогана, «поддерживают военачальника», тогда как Анкара «отвечает на приглашение легитимного правительства Ливии», и в этом состоит их различие.

Сохранение ливийского правительства жизненно необходимо Турции ещё и потому, что она подписала с ним договор о разграничении морских зон. Он позволил Анкаре — к большому неудовольствию Греции, Египта, Кипра и Израиля — утвердить свои права на обширных территориях восточной части Средиземного моря, богатых углеводородами. Как объяснил Эрдоган, цель этого соглашения — не ограничить чьи-то права, а не дать другим странам ограничить права Турции.

В заключение L’Express отмечает, что в субботу турецкий парламент уже одобрил договор с правительством Ливии по сотрудничеству в военной сфере и в сфере безопасности от 27 ноября. Он вступит в силу в четверг и позволит обмениваться военнослужащим и полицейским для прохождения подготовки и обучения. Тем не менее для отправки боевых подразделений в Ливию парламенту Турции необходимо одобрить отдельный приказ, как это было перед отправкой военных в Ирак и Сирию.