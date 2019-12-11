Hürriyet: Эрдоган похвалил Трампа и Путина и рассказал о «кризисе лидерства» в Европе

В Европе имеет место быть «кризис лидерства» пишет Hürriyet Daily News, ссылаясь на недавнее высказывание Реджепа Эрдогана. Турецкий президент отметил, что многие европейские политики имеют «секретную повестку», и противопоставил им Дональда Трампа и Владимира Путина.
«Что касается Европы, то сейчас там имеет место быть серьёзный кризис лидерства. Не могу сказать, что какой-либо конкретный лидер является примером», — приводит Hürriyet Daily News слова Реджепа Эрдогана, сказанные им на недавнем мероприятии, посвящённом дню прав человека. Турецкий президент отметил, что многие европейские лидеры имеют «секретные повестки». Также Эрдоган похвалил европейских лидеров прошлых лет, в частности, бывшего немецкого канцлера Герхарда Шрёдера и бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони.
Кроме того, турецкий лидер лестно отозвался о Дональде Трампе и Владимире Путине, пишет издание. Эрдоган отметил, что у американского и российского президентов «нет секретной повестки». Он также добавил, что надеется вместе с Путиным обеспечить мир в ближневосточном регионе.
Помимо прочего Эрдоган также прокомментировал возможную отправку турецких войск в Ливию: турецкий президенит заявил, что Анкара может пойти на это, если получит просьбу от Триполи. Hürriyet Daily News напоминает, что между Ливией и Турцией существует договор о сотрудничестве в военной сфере и в сфере безопасности.
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