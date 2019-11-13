Курды и сближение с Россией: Washington Times раскрыла темы предстоящей встречи Трампа с Эрдоганом

Дональд Трамп встретится с Реджепом Тайипом Эрдоганом в Белом доме, пишет The Washington Times. США и Турция остаются союзниками по НАТО, однако у них накопились разногласия, которые они собираются обсудить. Это и поддержка курдов со стороны Вашингтона, и сближение Эрдогана с Россией, и даже вопрос свободы вероисповедания в Турции.

Президент Трамп открыто высказал своё несогласие с президентом Турции из-за того, что Эрдоган идёт на сближение с Россией, пишет The Washington Times. Также в его администрации заявили, что не согласятся на просьбы Анкары и не прекратят сотрудничество с курдами.

«Сотрудничество с Турцией крайне важно, чтобы защитить интересы США в регионе и за его пределами. Этому альянсу почти 70 лет. Мы не собираемся от него легко отказываться, если есть путь вперёд», — приводит издание слова неназванного чиновника в американской администрации.

Отношения между Трампом и Эрдоганом значительно осложнились после турецкой операции на севере Сирии против курдов — союзников Штатов. Турция требует, чтобы Штаты перестали координировать действия с курдами, а Белый дом отвечает, что это невозможно.

США, в свою очередь, выступали против покупки Турцией российских систем С-400, напоминает издание. «Это одна из очень сложных проблем, которыми президент собирается заняться вплотную. Мы как союзники должны решить этот вопрос с С-400. Сначала один сделает шаг, потом другой», — заявили в администрации.

По словам чиновников, отношения США и Турции «сползли» за последние пять лет, а Трамп также намерен поднять вопрос религиозных свобод в Турции. «Справедливо будет сказать, что раздражающие факторы есть с обеих сторон», — приводит издание слова чиновника. Поэтому грядущая встреча Трампа и Эрдогана приобретает особое значение, пишет The Washington Times.