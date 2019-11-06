NZZ: Россия, Китай и Турция ищут в золоте спасение от долларовой гегемонии США

Россия, Китай и Турция активно скупают золото, чтобы избавиться от долларовой зависимости, пишет Neu Zürcher Zeitung. Таким образом Москва подстраховывается на случай новых санкций со стороны США. Анкара во многом решает свои внутриэкономические проблемы с инфляцией. Пекин же ставит перед собой более глобальную цель: сделать юань мировой валютой.

С начала этого года российский Центробанк купил 128 тонн золота, увеличив свои резервы до 2240 тонн, пишет Neu Zürcher Zeitung. Глава Кремля Владимир Путин проводит «дедолларизацию». И в этом стремлении он не одинок. Схожие процессы происходят в Китае и Турции. Даже глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер считает «абсурдным», что Европа использует американскую валюту для оплаты 80% импорта энергоресурсов. В свою очередь председатель Китая Си Цзиньпин уже не раз говорил об экономической «гегемонии» США.

В отличие от других валют, акций или облигаций золото — актив, не связанный обязательствами с третьими лицами, объясняет издание. Соответственно драгоценный металл не несёт в себе никаких кредитных рисков. Именно поэтому золото — это «важная составляющая антикризисной политики автократов из России, Китая и Турции».

Эти страны боятся американской валюты, потому что она получила в мире очень большое распространение. Доллар используется в 90% международных валютных сделок, а также практически всегда при закупке или продаже нефти. Две трети мирового долга номинировано в долларах. Вездесущие американские деньги вынуждают экономики других стран подстраиваться под финансовую политику Вашингтона и колебания стоимости «зелёного бакса». К тому же доминирование доллара на мировом валютном рынке делает их уязвимыми к экономическим санкциям США. Вашингтон может заблокировать активы любого предприятия или банка, работающего с американскими деньгами.

Россия начала обороняться против этого с 2014 года, продолжает Neu Zürcher Zeitung. Страна пробыла под американскими санкциями пять лет и «поняла свои границы». В Москве испугались дополнительных штрафных мер, в частности отключения России от международной платёжной системы. Для Путина финансовые санкции американцев — такая же серьёзная угроза, как и военная мощь НАТО, пишет издание. К тому же глава Кремля хочет любыми средствами избежать повторения ситуации с Советским Союзом, когда из-за резкого падения цен на нефть экс-президенту СССР Михаилу Горбачёву приходилось брать на Западе многомиллиардные кредиты для покупки продуктов питания.

В 2018 году российский Центробанк продал практически все американские облигации государственного займа. Вместо этого Кремль сделал ставку на юань, золото, евро и йену. В торговле России с ЕС и Китаем европейская валюта уже скоро обгонит американскую. Впрочем, временами за такой подход приходится дорого платить. В прошлом году российская экономика потерпела большие убытки из-за ослабления юаня.

В отличие от Москвы Пекин не так сильно уязвим перед американскими санкциями, продолжает издание. Но Азия очень хочет ограничить влияние доллара. Азиатский финансовый кризис в конце 90-х привёл к тому, что Китай стал самым крупным кредитором США. Сейчас же Поднебесная пытается избавиться от доллара, а также сделать юань мировой валютой. Самого большого успеха Пекин добился в 2015 году, когда Международный валютный фонд включил китайские деньги в престижную группу валют. В связи с этим Китай делает большую ставку на свою экономическую мощь и «юанизацию» торговли сырьём, а не золото. В отличие от России драгоценный металл составляет относительно небольшую часть всех резервов страны.

«Турция же, похоже, становится новой Россией», пишет издание. Правительство Реджепа Тайипа Эрдогана делает всё большую ставку на золото. За последние годы закупки драгоценного металла существенно увеличились. Также Анкара всё сильнее отдаляется от своего партнёра по НАТО — США. Доллар для многих компаний в Турции становится проблемной валютой. И это связано не только с угрозами главы Белого дома Дональда Трампа, который обещает «уничтожить» экономику страны с помощью санкций, но и с той провальной финансовой политикой, которую проводит сам Эрдоган. Страна страдает от высокой инфляции. Многие фирмы выплачивают свои долги в долларах, а прибыль получают в слабых лирах, из-за чего у них возникают проблемы с выполнением своих финансовых обязательств. Президент страны призывает свой народ покупать национальную валюту, но это не помогает, поэтому закупки золота нужны Анкаре не только для того, чтобы освободиться от доллара, но и чтобы стабилизировать лиру, заключает издание.