Американский полковник: США не стоит развязывать войну с наркокартелями — это может быть на руку России

После того как в Мексике была расстреляна американская семья из девяти человек, в США зазвучали призывы к военным действиям против мексиканских наркокартелей, однако, по мнению отставного полковника Дугласа Макгрегора, в данный момент это было бы безумием. В интервью Fox News Макгрегор задался вопросом, не причастны ли к этому нападению Россия, Китай или другие государства, желающие ослабить Америку.

Итак, всех шутов глубоко заботит судьба курдов. А что должно заботить вас: курды или Мексика? С подобными вопросами мы обращаемся к полковнику Дугласу Макгрегору. Сегодня он с нами. Большое спасибо, что пришли, полковник!



Итак, мы должны очень переживать за Сирию. Тем временем совсем рядом с нами идёт нарковойна, которая, похоже, в самом разгаре. Почему никто этого не замечает?



ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник Сухопутных войск США в отставке: Посмотрим на цифры. В прошлом году мы потратили 16,2 миллиарда долларов на поддержание присутствия двух тысяч наших военных в Сирии, на поддержку военных операций там. Ну ладно, один миллиард долларов — это помощь, не знаю, куда она пошла. Но 15,2 миллиарда были выделены на поддержку военных операций. А теперь посмотрим на то, что мы имеем сейчас…



15,2 миллиарда долларов на военные операции в Сирии? Немало!



ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Немало! Напомню, в прошлом году в Мексике было убито 33 тысячи человек. Гораздо больше, чем в Сирии. Вдобавок к этому с момента начала этой партизанской войны наркокартелей в Мексике было 300 тысяч убийств. Гораздо больше, чем мы убили в годы оккупации Ирака.



И сколько же мы тратим на решение этой проблемы?



ДУГЛАС МАКГРЕГОР: В данный момент, если посмотреть на законопроект об оборонных расходах, мы снова направляем деньги в Сирию, наверное, столько же, а может быть, ещё больше. У нас также есть запрос на 4,7 миллиарда на охрану границы. На данный момент законопроект об оборонных расходах застрял в конгрессе, люди не хотят его поддерживать.



Итак, по какой-то причине мы хотим финансировать наши силы, наши войска, наших людей за океаном, в уголке Сирии, якобы для защиты нефтяного месторождения, крошечного и почти не имеющего значения. В конце концов, даже у Австрии нефти больше, чем у Сирии! Это совсем не денежное дело, и об этом тоже можно поговорить. Но смысл в том, что мы не можем защитить границу, несмотря на последние события!



Однако в то же время многие заявляют, что теперь мы должны атаковать наркотеррористов в Мексике!



Итак, что… Эти цифры поразительны, но удивляться не приходится, потому что, как вы сами слышали, все шуты уверяли нас, что важнейший приоритет внешней политики США — это курды. Что нам следует делать?



ДУГЛАС МАКГРЕГОР: В первую очередь нам нужно изучить конкретно этот случай (убийство семьи мормонов в Мексике. — ИноТВ). Это поворотный момент. Мы убили… То есть они убили девять человек, женщин и детей, в автомобиле. Это не было случайностью. Это была намеренно организованная засада, организованная с военной точностью. Убили всех, в том числе детей, которым было всего несколько месяцев от роду. Застрелили. Всю семью сожгли в автомобиле.



Зачем наркокартелям… Я так понимаю, это «Синалоа», но точно не знаю, да это и не так важно. Но исторически имели место лишь единичные случаи похищения американцев, приехавших в Мексику. В целом, мы никогда не видели подобных действий против девяти американских граждан, женщин и детей. Итак, первый вопрос, который мы должны задать: почему сейчас? Почему картель внезапно учинил такое? Ведь картели всегда боялись, что их бизнес пострадает, если мы применим военную силу. Что закрытие границы станет для них катастрофой.



Итак, первый вопрос: кто стоит за этим в действительности? Есть ли у нас доказательства того, что с этими картелями работают китайцы, русские, иранцы, турки или кто-то ещё — и что они сказали: «Пора припугнуть американцев»? Может быть, они хотят, чтобы мы открыли новый фронт в нашей многолетней глобальной войне с тупостью? Новый, мексиканский фронт в войне с терроризмом — разве есть лучший способ отобрать у нас ещё больше времени и ресурсов?



Что же нам следует делать? Во-первых, закрыть границу. Мы обязаны взять её под контроль. Нам нужно 40—50 тысяч солдат регулярной армии на границе. Нам нужно изменить политику: пусть пограничный патруль работает с легальными пунктами пересечения границы, но надо сделать так, чтобы попасть в США нелегально стало невозможно. Это нужно сделать, это давно нужно было сделать.



Если мы этого не сделаем и при этом попытаемся принять меры в Мексике, нам нанесут серьёзный удар здесь, в США. Граница по-прежнему открыта. Каждый месяц задерживают тысячи людей, незаконно пересекающих границу. Тысячам удаётся пройти. В США орудуют MS-13 и многие другие преступные синдикаты, связанные с наркотиками. Неужели кто-то думает, что они не атакуют нас, если мы сегодня атакуем наркокартели в Мексике?



Именно! То есть это безумие — применить в ответ силу, не закрыв нашу собственную границу.



ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Да. Это невозможно. И ещё нам нужно бороться с ними здесь, в нашей стране.



Да. Но, я полагаю, это расизм. Защищать себя самих. Большое спасибо, полковник!



ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Вам спасибо.



Дата выхода в эфир 06 ноября 2019 года.