Daily Show: «непробиваемая» стена Трампа не прошла испытание простыми сабельными пилами

Стена на границе США с Мексикой, которую, выполняя свои предвыборные обещания, возвёл Дональд Трамп, оказалась совсем не такой надёжной, как он много раз обещал: как сообщают американские СМИ, мексиканские контрабандисты умудряются прорезать в сооружении дыры, пользуясь самыми обыкновенными сабельными пилами. Как пошутил американский сатирик и ведущий передачи The Daily Show на канале Comedy Central Тревор Ноа, у Трампа в итоге получилась не стена, а «дверь» — что, впрочем, самого президента, по-видимому, нисколько не смущает.

Дональд Трамп — 45-й президент США и единственный глава нашего государства, кто наращивает волосы. Сев в президентское кресло, он сильно сосредоточился на ряде вопросов — включая, например, отмену различных регулирующих норм, уход из Ирана* и легализацию браков с флагами.** Однако больше всего его заботит одна-единственная проблема — его большая и прекрасная стена на границе. Ну, вы помните этот слоган: «Стене быть! Стене быть». Во многих отношениях эта стена стала для Трампа идеальным ребёнком, ведь она выше, крепче и — каким-то непостижимым образом — смышлёнее, чем его настоящие сыновья.

Ну а теперь президент пытается воспитать ещё одно поколение любителей стен на границе.

ЖУРНАЛИСТ РЕГИОНАЛЬНОГО КАНАЛА: По данным прессы, на организованной в честь праздника Хеллоуин в Белом доме вечеринке было отдельное место, где детям предлагалось помочь стране построить стену при помощи именных кирпичиков. Yahoo News сообщает, что вечеринка состоялась в здании Исполнительного офиса президента, в котором размещаются штатные сотрудники Белого дома.

Так, ладно, народ, может быть, по этому поводу и сердится, но это ещё цветочки — ещё увидите, что будет, когда станет известно, что детям предлагали ещё и нарыть компромат на Байденов. Трамп такой: «Кто мне скажет пароль от компьютера Хантера Байдена, тому дам особый KitKat — называется KitProQuo».*** Но в целом, да, думаю, что никто не будет отрицать, что детям на Хеллоуин надо заниматься не строительством стены на границе — единственный пристойный вариант такого детства, это если бы дети застраивали стеной вход в офис Руди Джулиани, тогда всё было бы нормально, тогда это можно.

Так вот, это всё случилось ещё на Хеллоуин, но, по-видимому, для Трампа стена стала ещё и главной темой выходных, ведь уже в пятницу на митинге своих сторонников в штате Миссисипи президент опять стал хвалиться тем, насколько непреодолима его стена.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Стена эта очень серьёзная — в ней есть всё, что требовалось людям. Я попросил мне описать желаемые характеристики стены, а мне отвечают: «Сэр, нам бы и сталь, и бетон, и арматуру». Я спрашиваю: «Так вам чего надо-то? Что из этого?» Ну и в итоге я сделал стену из всех этих трёх материалов. Техники резки-то разные — есть инструмент, который режет сталь, но не бетон, а есть — такой, который не берёт закалённую арматуру. Ну а у нас там всё! А мне ещё сказали: «Сэр, нам нужно, чтобы через стену можно было видеть, чтобы знать, кто там на другой стороне». Ну логично же, да?

(Пародирует Трампа.) «Ну да, логично, стена нужна такая, ведь если через стену нельзя будет видеть, узнать, кто на другой стороне, можно будет, только если закричишь «Марко!» и будешь надеяться, что с той стороны прокричат «Поло!»**** Вот только некоторых мексиканцев зовут не Марко — и ведь многие об этом не знают».

В общем, да, в пятницу вечером Трамп, как обычно и бывает, совсем не скромно похвастался, что через его стену никто не пройдёт. И знаете, как в комедийных сериалах бывает, когда они сразу перескакивают к следующей сцене? Ну, собственно, и вот — перескакиваем к следующей сцене.

ВЕДУЩИЙ MSNBC: По данным The Washington Post, мексиканские банды контрабандистов неоднократно пропиливали участки новой стены Трампа на границе. Для этого контрабандисты используют инструмент под названием «сабельная пила», который работает на аккумуляторах. Такую пилу можно легко приобрести в магазинах хозтоваров по цене от ста долларов, и если на неё установить специальное полотно, ею можно распиливать стальные и бетонные барьеры за считанные минуты.

Ага, всё именно так: стоило только Трампу похвастаться своей «суперстеной», как мы узнали, что контрабандисты вот уже некоторое время делают в ней дыры при помощи самых обыкновенных инструментов, которые можно купить в любом магазине хозтоваров. И честно говоря, я бы нисколько не удивился, если бы ребята из Home Depot***** ещё и показали контрабандистам, как это делается — они ведь с любым проектом помогут. Без предрассудков ребята. Они такие: «Привет, друг, тебе чем помочь?» А ты в ответ: «Ага, мне надо сейф открыть, но он не у меня дома стоит». А они: «Понятно, ну тебе надо перфоратор взять, он в седьмом ряду. Так, стой, подожди. Сейф-то где, в банке?». «Ну типа того». «Тогда ещё паяльную лампу захвати в пятом ряду и хомуты пластиковые, чтобы охране руки вязать — они во втором ряду лежат. Молодец, друг».

Вы, наверное, подумали, что Трамп, узнав о том, что через его непробиваемую стену пробиваются контрабандисты, почувствует себя униженным. Так вот, если вы так подумали, то вы явно не знаете Трампа.

ВЕДУЩИЙ MSNBC: Когда Трампу задали вопрос о том, беспокоит ли его тот факт, что через стену на границе, которую он уже столько раз нахваливал, пробиваются люди, президент ответил вот так...

ДОНАЛЬД ТРАМП: Я ничего такого не слышал. Стена у нас очень прочная. Но какой бы мощной она ни была, откровенно говоря, распилить можно что угодно. Знаете, пилить — это, конечно, дело, но такое можно легко заделать. И мы эту стену построили такой, какая она есть, в том числе и поэтому — её очень легко ремонтировать, просто вставляешь на место секцию. В общем, стена у нас очень прочная, но распилить можно всё что хочешь.

Так, стоп. Этот дядя нам четыре года рассказывал, что стена будет неприступной. А теперь заявляет: «Ну да, конечно, распилить можно всё что угодно, разумеется». Стена Трампа в считанные часы превратилась из Дуэйна «Скалы» Джонсона в любого случайного парня, которого тоже зовут Дуэйн. Вот что только что произошло. Так что стряслось-то? А ещё — если Трамп утверждает, что он специально её построил так, чтобы её было просто вскрывать и запирать, это и не стена тогда вовсе. Дружище, ты построил дверь. У меня ощущение, что в этом направлении вся эта история и движется — Трамп выйдет к людям и заявит: «Мы построили на южной границе дверь. Так гораздо проще. Они её открывают, но мы же потом можем её закрыть. А знаете, кто её будет закрывать? Мексика! За-кры-вай! За-кры-вай!».

Дата выхода в эфир 04 ноября 2019 года.

* Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).



** Трамп во время публичных выступлений часто обнимал флаг США, на что обращали внимание многие СМИ (прим. ИноТВ).

*** Игра слов на основе латинского выражения quid pro quo, означающего «равноценный обмен»; в контексте скандала с импичментом Трампа выражение используется для обозначения «сделки», которую, по мнению некоторых политиков, предложил Трамп президенту Украины Владимиру Зеленскому в ходе телефонных переговоров в июле — предоставление Вашингтоном военной помощи Киеву в обмен на информацию о потенциальном противнике Трампа на следующих выборах Джо Байдене и его сыне Хантере (прим. ИноТВ).

**** «Марко Поло» — популярная в США игра наподобие жмурок, в которую обычно играют в бассейне; водящий с повязкой на глазах периодически кричит «Марко!», в ответ на это остальные участники должны кричать «Поло!» (прим. ИноТВ).

***** Популярная в США сеть магазинов инструментов и хозтоваров (прим. ИноТВ).