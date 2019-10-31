24 Horas: мексиканцам так и не сказали, кто велел освободить сына наркобарона Коротышки

Сегодня, в среду, у нас появилась возможность посмотреть кадры того, как в Мексике проходил арест сына (Хоакина. — ИноТВ) Гусмана по прозвищу Эль Чапо («Коротышка»). Это задержание привело к столь яростной реакции со стороны наркоторговцев, что полиции пришлось выпустить его на свободу. Силовые службы опубликовали видеозаписи, сделанные их сотрудниками в тот день.

Овидио Гусман выходит из гаража своего дома для того, чтобы сдаться. На фоне звучат автоматные очереди. После того как разошёлся слух об операции по его задержанию, сотни наёмных убийц из картеля Синалоа заняли город Кульякан.

Сын Гусмана звонит своему старшему брату Ивану, наследнику империи Эль Чапо, чтобы попросить его отступить, но всё безуспешно.

ОВИДИО ГУСМАН, сын Хоакина Гусмана: (Говорит по телефону.) Я не хочу, чтобы творился беспредел. Пожалуйста.

Ожесточённые столкновения произошли даже за пределами города. Преступники применили оружие военного образца, пытались сбить вертолёт, атаковали казармы с помощью гранат, взяли в заложники нескольких военных и грозились их убить.

ГОЛОС: Я тебе прямо говорю: отпусти его — и можешь уходить спокойно. С тобой ничего не сделают.

После почти четырёх часов террора и хаоса правительство приостановило операцию и выпустило Овидио Гусмана на свободу.

АНДРЕС МАНУЭЛЬ ЛОПЕС ОБРАДОР, президент Мексики: Действовали хорошо. Но жизнь — превыше всего.

ИНЬИГО ЭРРАИС, корреспондент Canal 24 Horas: Правительство за полтора часа представило детальный отчёт об этих событиях, но при этом не стало отвечать на вопросы. А таковых накопилось много.

Никто не берёт на себя политическую ответственность за провальную операцию. Так, президент заверил, что не знал о её проведении. Тем не менее эта операция стала ответом на запрос об экстрадиции со стороны США, роль которых в случившемся также ещё предстоит прояснить.

Дата выхода в эфир 31 октября 2019 года.