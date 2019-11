Independent: войну в Сирии на Западе с самого начала представляли неправильно

Многие на Западе даже не представляли, что в реальности происходит в Сирии, когда послы западных стран в Дамаске подбадривали протестующих и призывали их не вступать ни в какие переговоры с правительством Асада, пишет The Independent. Теперь Сирия при поддержке России постепенно возвращается к той роли, которую она играла до начала вооружённого конфликта. И многие вещи, которые кажутся наблюдателям парадоксальными, следует переоценить с учётом всей новой информации, говорится в статье.

История уже давно учит, что войны заканчиваются совершенно не так, как пытаются предположить или спланировать, отмечает Роберт Фиск в статье для The Independent. Победа над нацистской Германией во Второй мировой войне вовсе не гарантировала, что американцы непременно должны одержать победу во Вьетнаме или что Франция победит своих врагов в Алжире, поясняет автор: «Но как только мы начинаем определять, кто является хорошими парнями, а кто злыми монстрами, которых нужно уничтожить, мы вновь начинаем совершать старые ошибки». По его мнению, такой же ошибкой можно считать прогнозы и расчёты западных политиков и экспертов относительно Ближнего Востока, которые поспешили поддержать СМИ. Однако реальность показывает, что ситуация в Сирии и во всём регионе складывается совершенно иначе, чем это представляли, и Западу необходимо это понять и признать, подчёркивается в статье.



«Поскольку мы ненавидим, проклинаем и демонизируем Саддама, Каддафи или Асада, мы уверены — абсолютно уверены, — что они будут свергнуты и что голубые небеса свободы будут озарять их разрушенные страны. Это детский, незрелый и инфантильный подход», — отмечает автор. Хотя это уже и не вызывает особо удивления с учётом всего того информационного «мусора», который западные СМИ «скармливают» публике по поводу брексита. Однако исторический опыт показал, что после смерти Саддама Хусейна и убийстви Муаммара Каддафи Ирак и Ливию поглотил хаос, а жители этих стран до сих пор страдают, отмечается в статье.



Что же касается Башара Асада, то он не только сохранил свой пост, но и стал «самым большим победителем в сирийской войне», хотя Запад и продолжает настаивать, что он «должен уйти», пишет The Independent. Сирийский режим не только выжил в этом жестоком и кровавом конфликте, который затянулся на долгие года, но и получил союзника в лице России, которую можно считать «самой надёжной сверхдержавой из числа возможных для любого государства Ближнего Востока», говорится в статье. И это во многом связано с тем, что те люди, которые «курировали» западную версию событий о войне в Сирии, с самого начала всё делали неправильно, уверен автор.



По этой версии, получившей широкое распространение на Западе, Свободная сирийская армия, предположительно состоящая из десятков тысяч дезертиров, бежавших из Сирийской армии, вместе с «безоружными демонстрантами» из числа оппозиции должна была заставить Башара Асада отказаться от власти, после чего в Сирии неизбежно должна была установиться демократия западного стиля. «Пока мы оставим в стороне истинные причины поддержки Западом этого восстания, а именно — стремление уничтожить единственного среди арабов союзника Ирана», — отмечает автор.



«Однако мы не смогли предсказать появление «Аль-Каиды»*. Мы не могли себе представить, что кошмар в виде «Исламского государства»** появится, как джин из бутылки в восточных пустынях. Кроме того, мы не понимали — и никто нам это не объяснил, — как все эти исламистские культы в итоге поглотят те народные революции, в которые мы верили», — подчёркивается в статье. Только сейчас на Западе постепенно начинает появляться информация о том, как «умеренное восстание» в Сирии трансформировалось в «апокалиптическую машину для убийства» в лице ИГ, пишет The Independent.



Конечно, это была непростая трансформация. Однако следует признать, что некоторые радикально настроенные исламистские группировки находились в Сирии с самого начала конфликта — например, в Хомсе они существовали уже в 2012 году, говорится в статье. «Это не означает, что сирийские повстанцы не были смелыми и демократически настроенными людьми. Однако на Западе их очень сильно переоценивали», — поясняет автор. Пока британский премьер-министр Дэвид Кэмерон был в восторге от «70 тысяч умеренных бойцов» Свободной сирийской армии, якобы воевавших против режима Асада (в то время как их, судя по всему, никогда не было больше 7 тыс.), правительственная сирийская армия уже вовсю вела с этими дезертирами активные переговоры, иногда прямо по мобильным телефонам, чтобы убедить их вернуться в свои прежние армейские части, покинуть занятые города без боя или обменять тела убитых ими солдат на продукты питания. Сирийские офицеры рассказывали, что они всегда предпочитали воевать с подразделениями Сирийской свободной армии, потому что те каждый раз бежали с поля боя — чего никогда не делали боевики «Исламского государства» и других террористических группировок, подчёркивается в статье.



Но теперь, когда СМИ на Западе сообщают о результатах турецкого вторжения в северную часть Сирии, они используют довольно странное выражение, называя представителей арабского ополчения и союзников Турции Сирийской национальной армией — в противоположность правительственной армии Асада и другим вооружённым формированиям. Однако речь идёт об обломках прежней, сегодня основательно дискредитированной Свободной сирийской армии, хотя очень немногие западные журналисты рассказывают об этом крайне важном факте, отмечает автор. Между тем на видеозаписях отчётливо видны оплачиваемые Турцией ополченцы, размахивающие старыми зелёно-бело-чёрными флагами Свободной сирийской армии, говорится в статье: «Это был тот самый сброд из бывшей Свободной сирийской армии, именно эти люди вошли на территорию курдского анклава Африн в прошлом году и помогали своим «коллегам»-террористам грабить дома курдов и их предприятия». Турки назвали эту насильственную оккупацию «Операция оливковая ветвь», пишет The Independent.



Ещё более нелепым оказалось название их недавнего вторжения — эту операцию огласили как «Источник мира», и никого уже не удивил такой нонсенс. «Было время, когда подобные действия вызывали грубую брань и презрение. Но всё изменилось — сегодня средства массовой информации относятся к подобным наименованиям со своего рода уважением», — констатирует автор. Подобные трюки уже устраивали и раньше с поддерживаемыми Америкой Сирийскими демократическими силами, которые почти полностью состоят из курдов. На самом деле ничего «демократического» в этих ополченцах нет — никто их не выбирал и не отбирал демократическим путём, а их «сила» существует лишь до тех пор, пока их поддерживают с воздуха ВВС США, говорится в статье.



Тем не менее Сирийские демократические силы сохранили своё название, причём у представителей средств массовой информации на Западе это тоже не вызывало никаких вопросов. Но когда турки вторглись на территорию Сирии, чтобы отогнать их от сирийско-турецкой границы, то в глазах западных СМИ они сразу превратились в Курдские силы (каковыми они, собственно, и были с самого начала), которых предали американцы, — и в этом тоже сомневаться не приходится, отмечает The Independent. Парадокс заключается в том, что в начале боёв в Алеппо в 2012 году сами курды помогли Сирийской свободной армии захватить несколько районов этого города — но когда семь лет спустя турки вторглись в «свободную» курдскую приграничную территорию, эти две группировки начали бороться друг с другом. Однако западной публике об этом никто не рассказывает, констатирует автор — как и о том, что продвижение турецких сил позволило тысячам жителей сирийских деревень вернуться в свои дома, захваченные ранее курдами.



Версия событий об этой войне ещё больше искажается отказом критически проанализировать новую роль Саудовской Аравии, Объединённых Арабских Эмиратов и Катара в сирийской катастрофе, говорится в статье. Если вначале эти страны выступали категорически против Асада, то сегодня их подход меняется, хотя на Западе это прошло почти незамеченным: «Теперь саудиты, судя по всему, обсуждают возможность укрепления своего сотрудничества с Россией за счёт финансирования — совместно с ОАЭ и, возможно, с Кувейтом — восстановления Сирии». Катар тоже без лишнего шума устанавливает всё более тёплые отношения с Дамаском, чтобы расширить своё влияние в регионе. Представители ОАЭ, возможно, даже принимают участие в переговорах между саудитами и сирийцами, предполагает автор: «Страны Персидского залива сегодня уже заговорили о том, что временное прекращение членства Сирии в Лиге арабских государств было ошибкой».



Сирийцы сейчас регулярно обсуждают с представителями стран Персидского залива перспективы будущего развития региона. Другими словами, Сирия — при поддержке со стороны России — постепенно возвращается к той роли, которую она играла до начала конфликта в 2011 году, подчёркивается в статье. «Мы на Западе представляли всё иначе в тот момент, когда наши послы в Дамаске подбадривали демонстрантов на сирийских улицах и поддерживали их в борьбе против сирийского режима», — констатирует автор. Западные дипломаты тогда активно убеждали протестующих, что им не следует вступать ни в какие переговоры с правительством Башара Асада. Но всё это происходило до того, как на горизонте появились Дональд Трамп и «Исламское государство» — эти два «безумных элемента» в итоге вдребезги разрушили все предыдущие представления и прогнозы, посеяв «страх и разрушение на всём Ближнем Востоке», заключает The Independent.



* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.



** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.