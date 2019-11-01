Euronews: на дорогах Сирии появились американские и российские военные патрули

03:00 Адиев отреагировал на критику экс-тренера «Ахмата» Рахимова Бывший главный тренер «Анжи» Магомед Адиев отреагировал на слова о нём со стороны экс-наставника «Ахмата» Рашида Рахимова.

03:00 Белоруссия подпишет с Китаем соглашение на получение кредита в $500 млн Белоруссия в 2019 году намерена подписать с Китаем соглашение на получение кредита на сумму в $500 млн. Об этом заявил министр финансов Белоруссии Максим Ермолович.

03:00 Комментатор Орлов высказался о наличии американского гражданства у Малкина Комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу новости о наличии гражданства США у нападающего сборной России по хоккею и «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина.

03:00 В Нарьян-Маре простились с убитым в детском саду ребёнком Прощание с шестилетним мальчиком, который был убит в детском саду Нарьян-Мара, завершилось, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

03:00 В горящем в центре Москвы жилом доме частично обрушилась шахта лифта Шахта лифта частично обрушилась в результате пожара в восьмиэтажном жилом доме в центре Москвы. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на экстренные службы города.

03:00 Российские туристы рассказали о планах на новогодние каникулы Российские туристы рассказали, как планируют провести новогодние каникулы, сообщает Nation News со ссылкой на данные опроса сервиса OneTwoTrip.

03:00 Диетолог рассказала о плюсах и минусах веганства Диетолог Елена Соломатина оценила плюсы и минусы веганства в беседе с сайтом «Москва 24».

03:00 После перестрелки в Ростовской области четверо объявлены в розыск Четыре человека объявлены в розыск после перестрелки на хуторе в Ростовской области, в результате которой погибли пять человек. Об этом заявили в пресс-службе СК России по региону.

03:00 «Одноклассники» назвали самые популярные рецепты среди веганов Социальная сеть «Одноклассники» провела исследование рецептов без продуктов животного происхождения и выяснила самые популярные блюда среди веганов. Об этом сообщает её пресс-служба.

03:00 Цемах рассказал, что ему обещали «домик в Голландии» на допросах по делу MH17 Бывший командир одного из подразделений ПВО самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимир Цемах, которого в Киеве считают свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, рассказал, как европейские следователи допрашивали его на Украине.

03:00 Блогер Савин подписал контракт с белорусским футбольным клубом Бывший нападающий самарских «Крыльев Советов», а ныне известный блогер Евгений Савин подписал контракт с белорусским футбольным клубом «Арсенал» из Дзержинска.

03:00 Пять человек пострадали в результате пожара в центре Москвы Пять человек пострадали в результате пожара в жилом доме на Большой Сухаревской площади в Москве. По данным регионального управления МЧС, люди получили отравление дымом.

03:00 Экс-тренер «Ахмата» Рахимов заявил, что разочаровался в Адиеве Бывший главный тренер грозненского «Ахмата» Рашид Рахимов ответил на критику на старте сезона со стороны экс-наставника «Анжи» Магомеда Адиева.

03:00 Полковник ФСБ Черкалин согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей Обвиняемый во взяточничестве полковник ФСБ Кирилл Черкалин частично признал исковые требования. Об этом заявил его адвокат Владимир Михайлов в Головинском суде Москвы, передаёт РИА Новости.

03:00 Цемах допустил причастность СБУ к публикации его документов в сети Бывший командир одного из подразделений ПВО самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимир Цемах прокомментировал в интервью Кириллу Вышинскому в рамках многосерийного документального фильма «Люди Донбасса» ситуацию с появлением его документов в сети интернет.

03:00 «Матч ТВ» сменил дизайн по случаю четырёхлетия канала Телеканал «Матч ТВ» в день своего четырёхлетия объявил о смене дизайна.

03:00 Мужская и женская сборные России по баскетболу 3×3 отобрались на ОИ-2020 Мужская и женская сборные России по баскетболу 3×3 завоевали путёвки на Олимпиаду 2020 года в Токио.

03:00 Каллаур: в ЕАЭС не будут переходить на наднациональную валюту Глава Национального банка Белоруссии Павел Каллаур сообщил, что в Евразийском экономическом союзе не обсуждается переход на наднациональную валюту.

03:00 МВД России создаст подразделения по борьбе с преступностью в сфере IT В МВД России создадут подразделения по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий, в том числе через интернет. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на представителя ведомства Ирину Волк.

03:00 Помпео и Чавушоглу обсудили ситуацию в Сирии Госсекретарь США Майкл Помпео и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудили по телефону ситуацию на северо-востоке Сирии.

03:00 Рейнгольд раскритиковал «Ростов» за матч со «Спартаком» Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал победу команды над «Ростовом» в матче 1/8 финала Кубка России по футболу.

03:00 МИД заявил о нежелании ООН участвовать в решении визовых проблем Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что, по мнению Москвы, ООН не желает подключаться к решению проблем с невыдачей виз США российским дипломатам.

03:00 Медведев прибыл в Ташкент Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Ташкент, где состоится заседание совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

03:00 Соколова завоевала бронзу на молодёжном ЧМ по борьбе Россиянка Надежда Соколова заняла третье место в весовой категории до 50 кг на чемпионате мира по борьбе среди спортсменов не старше 23 лет в Будапеште.

03:00 Цемах рассматривает возможность обращения в международные суды Бывший командир одного из подразделений ПВО самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимир Цемах заявил, что считает своё похищение украинскими спецслужбами терроризмом и рассматривает возможность обращения в связи с этим в международные суды.

03:00 В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.

03:00 Названа максимальная стоимость проезда по трассе Москва — Казань Проезд по скоростной трассе Москва — Казань будет стоить максимум 2,5 тыс. рублей для легковых автомобилей. Об этом рассказал глава компании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

03:00 В Кремле призвали не вмешиваться в работу конституционного комитета САР Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона надеется, что третьи страны не будут вмешиваться в работу конституционного комитета в Сирии.

03:00 Бой Лебедева и Мчуну состоится 21 декабря в Красноярске Федерация бокса России официально объявила время и дату поединка бывшего чемпиона мира в первом тяжёлом весе россиянина Дениса Лебедева и южноафриканца Табисо Мчуну.

03:00 МИД Украины заявил о создании условий для нормандского саммита Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев выполняет условия, необходимые для проведения саммита в нормандском формате, и в настоящее время дата встречи зависит от российской стороны.

03:00 Цемах рассказал о своём похищении сотрудниками СБУ Бывший командир одного из подразделений ПВО самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимир Цемах рассказал о том, как он был похищен сотрудниками украинских спецслужб.

03:00 ВС ликвидировал движение «За права человека» Верховный суд России в пятницу ликвидировал движение Льва Пономарева «За права человека»*.

03:00 В Риге демонтирован памятник героям-подводникам Балтики Памятник советским героям-подводникам Балтики, располагавшийся около Штаба морских сил Латвии в Риге, демонтирован, передаёт Sputnik Латвия.

03:00 В Гидрометцентре прогнозируют «розовую зиму» в России В России ожидается «розовая зима», по температуре зимние месяцы будут преимущественно около и выше нормы. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

03:00 Загитова и Косторная узнали стартовые номера на этапе Гран-при во Франции Стал известен порядок выступающих в женском одиночном фигурном катании на третьем в сезоне этапе серии Гран-при во французском Гренобле.

03:00 Эксперт назвал неадекватным требование выплат за восстановление Донбасса Политолог Иван Мезюхо прокомментировал RT слова украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который заявил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.

03:00 Лукашенко отправился с визитом в ОАЭ Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился с визитом в Объединённые Арабские Эмираты.

03:00 Загитова снялась в рекламе японской косметической компании Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова снялась в рекламном ролике для японской косметической компании.

03:00 Игонин раскритиковал назначение арбитра Вилкова на матч «Зенит» — ЦСКА Бывший защитник «Зенита» Алексей Игонин негативно высказался о назначении арбитра Михаила Вилкова на матч 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА.

03:00 МИД России заявил о контрабандном вывозе США нефти из Сирии США незаконно вывозят нефть из месторождений на северо-востоке Сирии на сумму свыше $30 млн в месяц. Об этом в ходе брифинга рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

03:00 В Киеве планируют пересмотреть дату начала отвода сил в Петровском Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что украинская сторона планирует пересмотреть возможность начала процесса разведения сил в Петровском в связи с обстрелами.

03:00 Украина сообщила о завершении разведения сил в районе Золотого Украинские военные сообщили, что завершили процесс разведения сил и средств у города Золотое в Донбассе.

03:00 Украина намерена требовать долгосрочный контракт на транзит газа Украина на переговорах с Россией по транзиту газа будет требовать заключения долгосрочного договора. Об этом заявил украинский премьер-министр Алексей Гончарук во время часа вопросов к правительству в Верховной раде.

03:00 Сборная Новой Зеландии обыграла Уэльс в матче за третье место на КМ по регби Сборная Новой Зеландии по регби одержала победу над командой Уэльса в матче за третье место на Кубке мира в Японии.

03:00 МИД России прокомментировал возможность ведения дел с НАТО Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала заявление НАТО о невозможности «обычного ведения дел» с Россией до «конструктивного изменения в действиях» Москвы.

03:00 Чалов вызван в молодёжную сборную России на матчи с Латвией и Сербией Стал известен состав молодёжной сборной России по футболу на матчи квалификации Евро-2021 с Латвией и Сербией.

03:00 Прокуратура взяла на контроль дело об убийстве экс-мэра Киселёвска Прокуратура Кемеровской области проконтролирует расследование уголовного дела по факту убийства бывшего мэра Киселёвска Сергея Лаврентьева. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

03:00 Косачёв ответил на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв прокомментировал RT заявление министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия о том, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.

03:00 Во Владимирской области потушили пожар в торговых рядах Во Владимирской области в городе Петушки ликвидировали крупный пожар в торговых рядах. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.