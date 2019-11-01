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Euronews: на дорогах Сирии появились американские и российские военные патрули

Американские патрули впервые после частичного вывода контингента США были замечены на северо-востоке Сирии вблизи турецкой границы, передаёт Euronews. Это произошло за день до того, как совместные российско-турецкие патрули приступили к работе в оговорённой 10-километровой зоне после прекращения огня при посредничестве России. При этом перемирие, позволившее сирийским курдам уйти, в целом сохранилось, несмотря на локальные столкновения.

Американский патруль был замечен в четверг на северо-востоке Сирии, в местечке Кахтания недалеко от границы с Турцией, откуда США вывели войска месяц назад. Военный источник в возглавляемых курдами Сирийских демократических силах заявил, что бронированные джипы курсируют между городами Рмейлан и Кахтания. По его данным, это не одноразовое событие. Свидетели также видели американскую автоколонну за пределами города Кахтания, примерно в шести километрах к югу от границы с Турцией.

В тот же день, 31 октября, около сирийского пограничного города Эль-Камышлы также была замечена колонна из 20 автомобилей с развевающимися американскими флагами. Наблюдатели напоминают, что это случилось за день до начала совместного турецко-российского патрулирования 10-километровой зоны в северной части Сирии. Совместные патрули должны покрывать территорию от реки Евфрат на востоке до иракской границы, за исключением контролируемого курдами города Эль-Камышлы.

Российская бронетехника и беспилотники были готовы к патрулированию северо-востока Сирии за день до назначенного срока, а именно пятницы. Президент Турции Эрдоган заявил в среду, что совместные патрули приступят к работе после прекращения огня при посредничестве России, которая обещала содействовать выводу курдских сил на юг.

При этом перемирие, позволившее сирийским курдам уйти, в значительной степени сохранилось, несмотря на периодические столкновения. Россия проинформировала Турцию о выводе 34 тыс. боевиков и 3260 единиц тяжёлых вооружений, сказал Эрдоган, в том числе из городов Телль-Рифаат и Манбидж, расположенных к западу от реки Евфрат. Он добавил, что подтвердить их вывод Анкара намерена как раз посредством совместного патрулирования.

Дата публикации 31 октября 2019 года.

 

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