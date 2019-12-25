L’Express: Турция призвала Россию к новому прекращению огня в Идлибе

В Москве проходят переговоры Турции и России по ситуации в Сирии, от которых Анкара ждёт «немедленного прекращения ударов по Идлибу», пишет L’Express со ссылкой на официального представителя президента Эрдогана. Эта провинция осталась единственным оплотом сопротивления режиму Башара Асада и подвергается усиленным бомбардировкам при содействии России, что ведёт к новому потоку сирийских беженцев в Турцию.

Турция ведёт переговоры с Россией о прекращении военных действий в сирийской провинции Идлиб, сообщает L’Express со ссылкой на официального представителя Эрдогана Ибрагима Калына.

Во время пресс-конференции во вторник Калын заявил, что в Анкаре «внимательно следят» за обсуждениями и ожидают «немедленного прекращения ударов по Идлибу в пользу нового режима прекращения огня». «Это наше основное ожидание от российской стороны», — подчеркнул официальный представитель президента. По его словам, Турция рассчитывает, что Россия «приложит усилия по отношению к (сирийскому) режиму, чтобы прекратить нападения в течение 24 часов».

Как напоминает французская газета, турецкая армия контролирует 12 наблюдательных пунктов в регионе Идлиба для предотвращения нападения со стороны Дамаска. Такие договорённости были достигнуты в сентябре 2018 года между Москвой, союзником Башара Асада, и Анкарой, которая поддерживает противников режима. Это соглашение предусматривало создание «демилитаризованной зоны» шириной 15—20 км для отделения правительственной зоны и соседних провинций от территорий, на которых находились повстанцы и джихадисты в провинции Идлиба.

Договор дал небольшую передышку последнему оплоту боевиков в Сирии, который возглавляет террористическая группировка «Хайят Тахрир аль-Шам»* (бывшая ветвь «Аль-Каиды»**). Однако, несмотря на объявленное Москвой в конце августа прекращение огня, в последние недели воздушные налёты сирийского правительства при поддержке российских военных активизировались и привели к гибели 280 гражданских лиц.

Как отмечает L’Express, в понедельник в Москве турецкая делегация во главе с заместителем министра иностранных дел обсудила с российской стороной ситуацию в Сирии и Ливии. Ранее в воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не может в одиночку справиться с новым потоком сирийских беженцев, которые спасаются от усилившихся бомбардировок провинции Идлиба — последнего неподконтрольного Асаду региона Сирии.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.