Yeni Safak: Эрдоган пообещал «ответить» на американские санкции против «Турецкого потока»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обрушился с критикой на намерения США ввести санкции против компаний, занятых в проекте «Турецкий поток», сообщает Yeni Safak. Как передаёт издание, турецкий лидер назвал этот шаг нарушением прав Анкары и пообещал принять ответные меры.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обрушился с критикой на угрозы США наложить санкции на турецкие компании, задействованные в проекте «Турецкий поток», сообщает Yeni Safak.

«Теперь они говорят, что наложат санкции на «Турецкий поток», — рассказал турецкий лидер журналистам на саммите лидеров мусульманских стран в Куала Лумпур. «Это полностью нарушает наши права», — подчеркнул Эрдоган, добавив, что на американские санкции Турция ответит собственными.

Как напоминает издание, во вторник конгресс США одобрил оборонный бюджет на следующий год, предусматривающий санкции против компаний, занятых в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» , аргументируя это тем, что проекты сделают Европу зависимой от российского газа.

Представитель МИД Турции Хами Аской в пятницу также осудил использование «негативной риторики» в адрес Турции в проекте американского бюджета. «Турция осуждает использование даже рядового процесса принятия бюджета для удовлетворения краткосрочных политических амбиций американских политиков», — заявил дипломат. По его словам, упоминание о санкциях стало ещё одним шагом на пути американских конгрессменов к цели «ухудшения двусторонних отношений» Анкары и Вашингтона любой ценой.