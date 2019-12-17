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Le Figaro: глава Пентагона ждёт от Анкары объяснений после угроз Эрдогана закрыть базы НАТО

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Глава Пентагона Марк Эспер заявил в интервью журналистам, что считает необходимым встретиться со своим турецким коллегой для обсуждения возможного закрытия двух стратегических баз НАТО, пишет Le Figaro. Издание отмечает, что таким образом Турция пригрозила ответить в случае введения американских экономических санкций за покупку российских систем ПВО С-400.
Le Figaro: глава Пентагона ждёт от Анкары объяснений после угроз Эрдогана закрыть базы НАТО
Reuters

Министр обороны США Марк Эспер хочет получить от Анкары объяснения после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил закрыть две стратегические базы НАТО в своей стране, сообщает Le Figaro. Как напоминает издание, в воскресенье на вопрос проправительственного турецкого телеканала о возможных американских санкциях в ответ на покупку российской системы ПВО С-400 Эрдоган заявил, что «в случае необходимости» Турция может закрыть базы Инджирлик и Кюреджик. На базе Инджирлик на юге страны, которая десятилетиями используется ВВС США для проведения военных операций в регионе, хранятся около 50 американских ядерных боеголовок, а в Кюреджике расположена важная радиолокационная станция НАТО.

«Мне нужно поговорить с моим коллегой из Министерства обороны (Турции. — ИноТВ), чтобы понять, что они действительно имели в виду и насколько они серьёзно настроены», — цитирует французская газета заявление главы Пентагона, сделанное в понедельник во время общения с журналистами. По словам Марка Эспера, «если они (Турция. — ИноТВ) действительно говорят это всерьёз, они являются суверенной страной, так что у них есть неотъемлемое право размещать у себя или не размещать базы НАТО и иностранные войска», однако в таком случае «это становится вопросом, который затрагивает весь альянс, а также их обязательства перед альянсом».
 
Кроме того, министр обороны США ещё раз выразил сожаление о выбранной Анкарой политике отдаления от НАТО и сближения с Россией. Le Figaro отмечает, что турецко-американские отношения ухудшились после покупки Анкарой С-400 несмотря на протесты США, которые считают эти российские системы несовместимыми с вооружением НАТО. Напряжённость между двумя странами возросла, когда Турция вопреки Вашингтону начала военное вторжение на северо-восток Сирии, вступив в борьбу с американскими союзниками-курдами ради победы над «Исламским государством»*. Недавно конгресс США одобрил закон военного финансирования на 2020 год, в котором предусмотрено обязательное введение экономических санкций против Анкары.
 
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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источник
Le Figaro Франция Европа
теги
база Марк Эспер НАТО Реджеп Тайип Эрдоган Россия С-400 США Турция
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