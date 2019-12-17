Le Figaro: глава Пентагона ждёт от Анкары объяснений после угроз Эрдогана закрыть базы НАТО

Глава Пентагона Марк Эспер заявил в интервью журналистам, что считает необходимым встретиться со своим турецким коллегой для обсуждения возможного закрытия двух стратегических баз НАТО, пишет Le Figaro. Издание отмечает, что таким образом Турция пригрозила ответить в случае введения американских экономических санкций за покупку российских систем ПВО С-400.
Министр обороны США Марк Эспер хочет получить от Анкары объяснения после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил закрыть две стратегические базы НАТО в своей стране, сообщает Le Figaro. Как напоминает издание, в воскресенье на вопрос проправительственного турецкого телеканала о возможных американских санкциях в ответ на покупку российской системы ПВО С-400 Эрдоган заявил, что «в случае необходимости» Турция может закрыть базы Инджирлик и Кюреджик. На базе Инджирлик на юге страны, которая десятилетиями используется ВВС США для проведения военных операций в регионе, хранятся около 50 американских ядерных боеголовок, а в Кюреджике расположена важная радиолокационная станция НАТО.
«Мне нужно поговорить с моим коллегой из Министерства обороны (Турции. — ИноТВ), чтобы понять, что они действительно имели в виду и насколько они серьёзно настроены», — цитирует французская газета заявление главы Пентагона, сделанное в понедельник во время общения с журналистами. По словам Марка Эспера, «если они (Турция. — ИноТВ) действительно говорят это всерьёз, они являются суверенной страной, так что у них есть неотъемлемое право размещать у себя или не размещать базы НАТО и иностранные войска», однако в таком случае «это становится вопросом, который затрагивает весь альянс, а также их обязательства перед альянсом».
Кроме того, министр обороны США ещё раз выразил сожаление о выбранной Анкарой политике отдаления от НАТО и сближения с Россией. Le Figaro отмечает, что турецко-американские отношения ухудшились после покупки Анкарой С-400 несмотря на протесты США, которые считают эти российские системы несовместимыми с вооружением НАТО. Напряжённость между двумя странами возросла, когда Турция вопреки Вашингтону начала военное вторжение на северо-восток Сирии, вступив в борьбу с американскими союзниками-курдами ради победы над «Исламским государством»*. Недавно конгресс США одобрил закон военного финансирования на 2020 год, в котором предусмотрено обязательное введение экономических санкций против Анкары.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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