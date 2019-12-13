HDN: глава МИД Турции назвал американские санкции неуважением к решениям Анкары
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу осудил решение сената США о введении санкций против Анкары за покупку российских ракетных комплексов С-400 и назвал его «неуважением к суверенным решениям» страны в области национальной безопасности, сообщает Hürriyet Daily News. По словам министра, подобные решения «более чем пагубно сказываются на отношениях США и Турции».
По мнению главы ведомства, операция «Источник мира» в Сирии и покупка Турцией российских ракетных комплексов всего лишь предлог для введения санкций. Настоящей же причиной этого решения стало «глубокое разочарование мощным ударом, нанесённым Турцией по проекту, который тщательно готовился в течение долгого времени».
Как напомнил Чавушоглу, после утверждения конгрессом похожего пакета антитурецких санкций в октябре этого года Турция ответила аналогичными мерами. Повторное введение санкций свидетельствует о том, что турецкие «объяснения не были поняты», констатировал глава МИД Турции, призвав США принять конструктивные меры для развития американо-турецких отношений, «которые не ставили бы под угрозу общие цели».
11 декабря глава ведомства уже предупредил США о намерении Анкары принять ответные меры в случае введения санкций.
«Член конгресса США должны понять, что силой они ничего не добьются. Если подход США будет позитивным, наш тоже будет позитивным», — заявил министр в интервью турецкому телеканалу A Haber.
В ответ на вопрос, будет ли Турция рассматривать возможность закрытия Авиабазы ВВС США Инджирлик на юге страны, Чавушоглу заметил, что при наихудшем развитии событий этот шаг, наряду с закрытием радарной станции Кюречик, может стать одной из ответных мер Анкары.
«Может зайти разговор об Инджирлике. Может зайти разговор о Кюречике. Может зайти разговор обо всём. Мне не хотелось бы делать предположения. Важно решение администрации, а не конгресса. Мы оценим и примем решение о сценарии на случай худшего варианта», — заявил турецкий министр.
Глава МИД Турции также отметил, что Анкара рассматривает возможность альтернативы закупкам американских истребителей F-35 после исключения её из программы поставок и изучает варианты сотрудничества с Россией.
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