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Hill: комитет сената США одобрил законопроект о санкциях против Турции

Материал представлен в переводе ИноТВ
Комитет сената США по иностранным делам поддержал законодательную инициативу о введении санкций против Турции, пишет The Hill. Американские законодатели хотят наказать Анкару за военную операцию на севере Сирии, а также за покупку российских ЗРК С-400.
Hill: комитет сената США одобрил законопроект о санкциях против Турции
Reuters
Комитет сената США по иностранным делам одобрил законопроект о введении санкций против Турции в связи с наступательной операцией Анкары в Сирии и с закупкой российских ЗРК С-400, пишет The Hill.
 
Сенаторы пошли на этот шаг, несмотря на возражения со стороны администрации президента США Дональда Трампа, говорится в статье.
 
18 членов комитета поддержали этот законопроект, 4 проголосовали против.
 
«У нас наступил переломный момент с Турцией, — заявил входящий в комитет демократ Боб Мендес. — Действия Турции за прошлый год по-настоящему перешли все границы».
 
Американские законодатели, как пишет издание, были крайне недовольны Турцией с октября этого года, когда она начала наступательную операцию против сирийских курдов, которые были неотъемлемой частью возглавляемой Америкой борьбы против «Исламского государства»*, указывает издание.
 
Президент Трамп подвергся масштабной критике за своё решение о выводе американских войск с севера Сирии, что проложило путь для вторжения Турции в регион.
 
Терпение конгресса США и без того было на пределе после того, как Турция этим летом получила российский ЗРК С-400. Анкара приобрела этот комплекс, несмотря на предупреждения со стороны официальных лиц США о том, что данная система представляет угрозу для американских истребителей F-35 и его покупка приведёт к введению санкций.
 
В ответ на закупку С-400 Вашингтон уже исключил Турцию из программы истребителей F-35, напоминает The Hill. Однако пока администрация Трампа никаких ограничительных мер против Анкары не ввела.
 
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014 (прим. ИноТВ).
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источник
Hill США Северная Америка
теги
F-35 Россия С-400 санкции Сирия США Турция
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