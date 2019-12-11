Hürriyet: в ответ на санкции Турция может лишить США доступа к своим базам

Если Вашингтон накажет Анкару за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400, она примет ответные меры, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. По словам политика, власти страны рассматривают «наихудший вариант развития событий» и могут запретить американским военным использовать базы Инджирлик и Кючерик.

Если США решат ввести санкции против Турции за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400, она примет ответные меры. Об этом в телеинтервью заявил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу, сообщает Hürriyet Daily News.

«Членам конгресса США необходимо понять, что ничего не смогут добиться навязыванием. Если американский подход будет позитивным, то таким будет и наш подход», — отметил политик.

Чавушоглу рассказал, рассмотрит ли Турция вопрос о закрытии авиабазы Инджирлик для самолётов США в случае принятия санкций. По его словам, Анкара примет решение, исходя из оценки наихудшего сценария развития событий, поэтому и база Инджирлик, и база Кюречик, где расположена американская радарная система, могут быть включены в «планы расплаты».

«Возможно, поднимется вопрос об Инджирлике, возможно, о Кюречике. Может подняться вопрос о чём угодно. Я не хочу говорить о предположениях. Важно решение администрации, а не конгресса. Мы дадим оценку и примем решение, исходя из наихудшего сценария», — сказал министр.

Чавушоглу также заявил, что Турция рассматривает альтернативу, в том числе российскую, американским F-35. Страна была исключена из программы истребителей США после покупки С-400, напоминает издание.

США не дали положительного ответа на предложение Турции создать рабочую группу для технической оценки возможной несовместимости С-400 и F-35. По словам Чавушоглу, Вашингтон провёл техническую работу, но отказался предоставлять копию исследования Анкаре.

Он добавил, что Турция и Британия согласились ускорить работу над проектом строительства истребителей. В 2017 году страны заключили сделку на сумму $133 млн о разработке турецкого боевого самолёта, поясняет Hürriyet Daily News.