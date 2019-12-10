NZZ: Турция снова идёт на конфронтацию внутри НАТО

Турция предъявила прочим странам НАТО ультиматум, пишет Neue Zürcher Zeitung: пока альянс не признает курдские Отряды народной самообороны и Рабочую партию Курдистана террористическими организациями, Анкара заблокирует утверждение планов по обороне восточного фланга НАТО. Кроме того, в минувшие выходные Анкара анонсировала закупку дополнительных ЗРК С-400: таким образом, Турция продолжает курс на конфронтацию внутри НАТО, резюмирует издание.
На прошедшем саммите НАТО в Лондоне Турция отказалась «пойти на попятную», пишет Neue Zürcher Zeitung. В минувшие выходные глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара закупит ещё несколько российских ЗРК С-400. Кроме того, Турция выступила против публикации нового плана по защите восточного фланга НАТО, до тех пор пока альянс не признает курдские Отряды народной самообороны и Рабочую партию Курдистана террористическими организациями.
Данные высказывания означают, что внутри НАТО Анкара продолжает идти на конфронтацию, пишет издание. При этом в ходе лондонского саммита генсек НАТО Йенс Столтенберг организовывал совместные переговоры между Турцией, Польшей и прибалтийскими странами: после их окончания Столтенберг уверял, что противоречия улажены.
Согласно официальной позиции Анкары, пока альянс не примет оборонительные планы Турции, включающие в себя угрозу со стороны курдских Отрядов народной самообороны, турецкая сторона будет блокировать окончательное утверждение плана по обороне стран Прибалтики и Польши. Турецкая сторона считает курдские силы угрозой своему существованию, в то время как для США курды являются важными союзниками в борьбе с исламским терроризмом. Как отмечает Neue Zürcher Zeitung, члены НАТО были удивлены ультиматумом Эрдогана, поскольку он включил в себя оборонительные планы: обычно они носят секретный характер и не становятся предметом политического «перетягивания каната».
Кроме того, на полях лондонского саммита Чавушоглу подчеркнул, что Турция закупила российские С-400 лишь после того, как на протяжении многих лет безуспешно пыталась договориться о поставках американских ЗРК Patriot. Впрочем, в Вашингтоне отрицают, что американская сторона отказала Турции в закупке Patriot. Также американский министр обороны Марк Эспер заверил, что США никогда не будут помогать в создании «автономного курдского государства».
В Новой Зеландии в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд пострадали две гражданки Великобритании. Об этом в своём Twitter написала верховный комиссар Британии в Новой Зелании Лора Кларк.
Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в нормандском формате в Париже прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.
Американский лидер Дональд Трамп проведёт встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым в Белом доме. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на высокопоставленного представителя американской администрации.
Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с лидерами России, Франции и ФРГ в Париже заявил, что в ходе саммита в нормандском формате обсуждались вопросы об обмене пленными по формуле «всех на всех».
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что новый саммит в нормандском формате планируется провести через четыре месяца. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с лидерами России, ФРГ и Украины в Париже.
В Брянской области возбудили уголовное дело после смерти заключённого исправительной колонии №6 в результате полученных тяжких телесных повреждений. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка СК России.
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган допустил покупку на выгодных условиях американских зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые наряду с российскими системами С-400 помогут разнообразить ПВО Турции.
Олимпийский чемпион Сочи 2014 года по лыжным гонкам Александр Легков назвал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении российских спортсменов от крупных международных соревнований неблагодарным и неоправданным.
В 35 субъектах России, находящихся на территории республик Северного Кавказа, Поволжья и Сибири, наблюдается рост количества ДТП со смертельным исходом в 2019 году, заявил замглавы Госавтоинспекции Олег Понарьин.
Спортивный юрист Артём Пацев заявил, что ряд спортивных международных федераций могут не согласиться с решением Всемирного антидопингового агентства (WADA) по поводу проведения некоторых соревнований в России.
Спортивный юрист Артём Пацев объяснил, в чём разница между нынешним вердиктом Всемирного антидопингового агентства (WADA) и дисквалификацией российских спортсменов перед Олимпиадой 2018 года в Пхёнчхане.
Министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко выразила надежду, что у Калининграда получится принять чемпионат мира по волейболу 2022 года, несмотря на санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA).