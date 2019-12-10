NZZ: Турция снова идёт на конфронтацию внутри НАТО

Турция предъявила прочим странам НАТО ультиматум, пишет Neue Zürcher Zeitung: пока альянс не признает курдские Отряды народной самообороны и Рабочую партию Курдистана террористическими организациями, Анкара заблокирует утверждение планов по обороне восточного фланга НАТО. Кроме того, в минувшие выходные Анкара анонсировала закупку дополнительных ЗРК С-400: таким образом, Турция продолжает курс на конфронтацию внутри НАТО, резюмирует издание.

На прошедшем саммите НАТО в Лондоне Турция отказалась «пойти на попятную», пишет Neue Zürcher Zeitung. В минувшие выходные глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара закупит ещё несколько российских ЗРК С-400. Кроме того, Турция выступила против публикации нового плана по защите восточного фланга НАТО, до тех пор пока альянс не признает курдские Отряды народной самообороны и Рабочую партию Курдистана террористическими организациями.

Данные высказывания означают, что внутри НАТО Анкара продолжает идти на конфронтацию, пишет издание. При этом в ходе лондонского саммита генсек НАТО Йенс Столтенберг организовывал совместные переговоры между Турцией, Польшей и прибалтийскими странами: после их окончания Столтенберг уверял, что противоречия улажены.

Согласно официальной позиции Анкары, пока альянс не примет оборонительные планы Турции, включающие в себя угрозу со стороны курдских Отрядов народной самообороны, турецкая сторона будет блокировать окончательное утверждение плана по обороне стран Прибалтики и Польши. Турецкая сторона считает курдские силы угрозой своему существованию, в то время как для США курды являются важными союзниками в борьбе с исламским терроризмом. Как отмечает Neue Zürcher Zeitung, члены НАТО были удивлены ультиматумом Эрдогана, поскольку он включил в себя оборонительные планы: обычно они носят секретный характер и не становятся предметом политического «перетягивания каната».

Кроме того, на полях лондонского саммита Чавушоглу подчеркнул, что Турция закупила российские С-400 лишь после того, как на протяжении многих лет безуспешно пыталась договориться о поставках американских ЗРК Patriot. Впрочем, в Вашингтоне отрицают, что американская сторона отказала Турции в закупке Patriot. Также американский министр обороны Марк Эспер заверил, что США никогда не будут помогать в создании «автономного курдского государства».