Глава МИД Турции: с закупками С-400 Анкара останавливаться не собирается — Запад не оставил иного выбора

На саммите НАТО Анкара не пошла ни на какие уступки перед союзниками по блоку и продолжит процесс закупки российских ракетных комплексов С-400, пишет The Guardian со ссылкой на заявления главы МИД этой страны Мевлюта Чавушоглу. По его словам, решение приобрести эти комплексы было не политическим, а чисто техническим, так как США и Европа отказались продавать Турции свои системы ПВО.

На саммите НАТО Турция не пошла ни на какие уступки и продолжит процесс закупки российских ракетных комплексов С-400, пишет The Guardian со ссылкой на заявление главы МИД этой страны Мевлюта Чавушоглу.

Кроме того, дипломат отметил, что Дональд Трамп «прекрасно понимает» такой шаг, как приобретение российских комплексов — несмотря на то, что Франция и конгресс США считают его несовместимым с членством в НАТО.

По словам Чавушоглу, покупка С-400 вызвана не политическими соображениями, однако Анкара была вынуждена пойти на это, так как США и Европа отказались продавать ей свои системы ПВО. Глава МИД Турции отметил, что его страна по-прежнему готова обсуждать закупку американских ракетных комплексов Patriot, добавив, что поддерживая сирийских курдов, европейские страны также поддерживают и терроризм.

Подобное заявление Чавушоглу, по мнению The Guardian, лишь в очередной раз подтвердило, что на саммите НАТО европейские державы лишь отодвинуть на задний план свои разногласия с Турцией.

По словам политика, решение приобрести С-400 было принято спустя 10 лет попыток закупить американские «Патриоты» или европейские SAMP/T. Кроме того, он указал на то, что такие страны как США, Германия, Нидерланды и Италия выводят свои средства ПВО из Турции.

«Я хотел закупить их у наших союзников, однако они нам отказали; даже сегодня я готов приобрести «Патриоты», но разве США дали какие-либо гарантии, что они получат согласие от конгресса? Нет. Так что же мне делать?» — заявил он.

«Мне пришлось закупить системы ПВО у кого-то другого чисто по технической причине, потому что я не мог получить их от моих союзников. В будущем мне понадобится больше комплексов, и если я не смогу получить «Патриоты» или SAMP/T у наших союзников, то мне придётся продолжить покупать их в других источниках. Это могут быть С-400 и не только. Президент Трамп это прекрасно понимает, но только не Пентагон», — добавил Чавушоглу.