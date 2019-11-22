Stratfor: визит Эрдогана в Вашингтон лишь отсрочил бурю в отношениях с США

Во время визита в Вашингтон президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган добился некоторых успехов, но переговоры с Трампом не привели к решению ни одной из долгосрочных проблем в американо-турецких отношениях, пишет Stratfor. Как отмечает журнал, хотя Трамп и дал турецкому лидеру время на изменение своей позиции по покупке российских комплексов С-400, удовлетворить это требование Вашингтона Турции будет непросто. Подобное решение наверняка разозлит Москву и приведёт к тяжёлым последствиям как для Анкары, так и для самого Эрдогана.

Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Белый дом 13 ноября следует рассматривать как победу турецкого лидера только в узком смысле, который тем не менее весьма важен. На фоне угрозы введения американских санкций встреча Эрдогана с Трампом закончилась тем, что первый изложил в Овальном кабинете свои требования, пытаясь не допустить карательных мер со стороны США, пишет Stratfor.



Поездка Эрдогана не разрешила ни одну из долгосрочных проблем в американо-турецких отношениях. Более того, визит турецкого президента — к которому большинство федеральных ведомств США относятся с пренебрежением — вообще не состоялся бы, если бы не личное приглашение Трампа. После недавнего вторжения в Северную Сирию и покупки российских комплексов С-400 у Турции в американской столице друзей практически не осталось.



Вместе с тем остаётся непонятным, какую именно выгоду Трамп получил от многочисленных фотосессий с лидером, которого американские госинституты считают в лучшем случае ненадёжным партнёром, который идёт на очевидное сближение с Россией в ущерб западным интересам. Большинство наблюдателей пришли к выводу, что союз между Турцией и США существует скорее на бумаге, чем на практике. Более того, есть немало причин полагать, что интересы Анкары и Вашингтона будут противоречить друг другу и в дальнейшем.



В столицу США Эрдоган прибыл с длинным списком просьб и требований, большинство из которых, судя по всему, касались защиты его самого и турецкого правительства. Опасения насчёт того, что США сделают достоянием общественности некоторые из наиболее сомнительных источников огромного богатства Эрдогана, а также будущее турецкого банка Halkbank, который подозревается в нарушении антииранских санкций, явно были в приоритете.



Кроме того, турецкий лидер разозлил чиновников американской администрации и сенаторов, продемонстрировав в ходе встречи видео, в котором глава Сирийских демократических сил Мазлум Абди описывался как террорист, которого следует выдать Турции, а не приглашать в Вашингтон. Когда сенатор Линдси Грэм отмёл этот «акт пропаганды», разговор перешёл на тему покупки С-400.



Из общего заявления, появившегося по итогам встречи Трампа с Эрдоганом, следует, что США хотят от Турции главным образом лишь одного: найти способ отказаться от С-400 и в обмен вернуться в программу по развитию истребителей F-35. В противном случае Анкаре следует ждать серьёзных санкций.



Что же касается С-400, то здесь Эрдогану предстоит решить интересную головоломку, а также принять одно из своих самых важных решений. Не говоря уже о потере лица, Турции будет очень тяжело обратить вспять сделку с Россией. Эрдоган прекрасно понимает, что злить президента России Владимира Путина весьма опасно, учитывая, что, по некоторым данным, российский лидер способен придать огласке целый ряд компрометирующих материалов, которые вскроют сомнительные финансовые дела и международные связи Эрдогана. Кроме того, Путин может наказать Турцию экономическими методами, разорвав существующие торговые и туристические соглашения.



С другой стороны неспособность пойти навстречу Вашингтону в вопросе С-400 может привести к санкционному шквалу. Пока что США, судя по всему, дают Турции возможность крепко поразмыслить над этой темой и принять соответствующее решение. На данный момент дело против Halkbank и сенатская резолюция о признании геноцида в Армении лежат под сукном, что можно трактовать как знак доброй воли и сигнал, что США заинтересованы в возвращении Турции в лоно Запада.



Какой бы агрессивной и обоснованной ни была позиция США, американские чиновники опасаются, что слишком жёсткие меры подтолкнут Турцию в объятия России. Хотя у Анкары и осталось мало друзей в Госдепартаменте и Пентагоне, никто не заинтересован в том, чтобы Турция формально примкнула к российскому лагерю.



Вместе с тем, как считает Stratfor, за спесивостью Эрдогана скрывается неуверенность, так как над его 17-летним правлением сгущаются тучи. Вскоре после визита в Вашингтон турецкий лидер выступил с 36-минутной речью в честь 81-летней годовщины с момента смерти основателя Турецкой республики Мустафы Кемаля Ататюрка. Во время своего выступления Эрдоган приуменьшил достижения республики, заявив вместо этого, что успехи современной Турции во многом основываются на наследии Османской империи.



«Если закрыть глаза на историю и различные нюансы, Эрдоган, очевидно, не осознаёт, что в османском государстве человека его простого происхождения до влиятельного правительственного поста никто бы не допустил», — замечает журнал.



«Однако Эрдогана не стоит недооценивать, — предупреждает Stratfor. — Он мастер тактики, который обладает волей и способностью по прихоти менять общественный дискурс и политический климат в свою пользу. За последние шесть лет или около того подобную прозорливость он использовал в целях исключительно своего выживания. Сможет ли он использовать свой потенциал и влияние на благо национальным интересам страны, покажет лишь время».