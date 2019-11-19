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Daily Express: наметившийся новый виток сотрудничества между Турцией и Россией ещё больше разозлит США

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Турция, по имеющейся информации, обсуждает с Россией вопрос об участии последней в разработке нового турецкого истребителя, пишет Daily Express. После недавней покупки российских ЗРК С-400 этот наметившийся новый виток сотрудничества может ещё больше разозлить США, говорится в статье.
Daily Express: наметившийся новый виток сотрудничества между Турцией и Россией ещё больше разозлит США
Reuters
Глава секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир отправил оппонентам Анкары «леденящее» послание, сказав, что его страна приобрела российские ракеты не напоказ, а с намерением их использовать, пишет Daily Express.
 
Так, в интервью каналу CNN он заявил: «Это неправильный подход говорить: «Мы не будем их использовать», — о ракетах, которые мы купили из необходимости и заплатили за них огромные деньги. У нас союзнические отношения с Россией и Соединёнными Штатами. Мы должны продолжать и уважать соглашения, которые мы подписали».
 
Сделка между Анкарой и Москвой на приобретение ЗРК С-400 вызвала недовольство у союзников Турции по НАТО из-за опасений, что этот комплекс может быть использован Россией для сбора разведданных о вооружениях западных странах, в том числе об истребителях F-35 и системах Patriot.
 
Между тем появились сообщения о новом витке сотрудничества между Россией и Турцией, что, как отмечает Daily Express, может ещё больше разозлить Вашингтон. По имеющейся информации, Анкара прорабатывает с Москвой вопрос о разработке новых турецких истребителей.
 
Так, глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС) Дмитрий Шугаев в воскресенье заявил журналистам: «С учетом имеющихся компетенций в производстве нашего самолета пятого поколения Россия могла бы поучаствовать в этом проекте: в частности, такое сотрудничество возможно по целому ряду систем самолёта».
 
Однако он при этом подчеркнул, что «делать заявления о начале предметных переговоров по вопросу создания Россией и Турцией нового самолёта преждевременно».
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
Daily Express Великобритания Европа
теги
F-35 Patriot истребитель НАТО Россия С-400 США Турция
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