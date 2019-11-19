Daily Express: наметившийся новый виток сотрудничества между Турцией и Россией ещё больше разозлит США

Глава секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир отправил оппонентам Анкары «леденящее» послание, сказав, что его страна приобрела российские ракеты не напоказ, а с намерением их использовать, пишет Daily Express.

Так, в интервью каналу CNN он заявил: «Это неправильный подход говорить: «Мы не будем их использовать», — о ракетах, которые мы купили из необходимости и заплатили за них огромные деньги. У нас союзнические отношения с Россией и Соединёнными Штатами. Мы должны продолжать и уважать соглашения, которые мы подписали».

Сделка между Анкарой и Москвой на приобретение ЗРК С-400 вызвала недовольство у союзников Турции по НАТО из-за опасений, что этот комплекс может быть использован Россией для сбора разведданных о вооружениях западных странах, в том числе об истребителях F-35 и системах Patriot.

Между тем появились сообщения о новом витке сотрудничества между Россией и Турцией, что, как отмечает Daily Express, может ещё больше разозлить Вашингтон. По имеющейся информации, Анкара прорабатывает с Москвой вопрос о разработке новых турецких истребителей.

Так, глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС) Дмитрий Шугаев в воскресенье заявил журналистам: «С учетом имеющихся компетенций в производстве нашего самолета пятого поколения Россия могла бы поучаствовать в этом проекте: в частности, такое сотрудничество возможно по целому ряду систем самолёта».

Однако он при этом подчеркнул, что «делать заявления о начале предметных переговоров по вопросу создания Россией и Турцией нового самолёта преждевременно».