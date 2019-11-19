Daily Express: наметившийся новый виток сотрудничества между Турцией и Россией ещё больше разозлит США

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OAN: техасские врачи намерены оставить ребёнка умирать, несмотря на протест семьи, и это законно One America News
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N-TV: Европарламент поддержал стремление поляков к сексуальному просвещению в школах N-TV
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Neue Zürcher Zeitung: японки возмущены требованием работодателей сменить очки на линзы Neue Zürcher Zeitung
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СМИ: Чемпион СССР по теннису Егоров умер в возрасте 81 года
Трёхкратный чемпион СССР по теннису Вячеслав Егоров скончался в возрасте 81 года.
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Суд оставил без изменений решение об аресте Уилана до конца года
Мосгорсуд оставил без изменений решение Лефортовского суда о содержании под арестом обвиняемого в России в шпионаже американца Пола Уилана.
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Продажи вина «Крымский мост» начнутся 24 декабря
Продажи коллекционного вина «Крымский мост» стартуют 24 декабря. Лимитированная серия появится в фирменных магазинах виноделен — участников проекта, сообщает инфоцентр «Крымский мост».
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Армен Григорян рассказал о книге, посвящённой истории группы «Крематорий»
Лидер группы «Крематорий» Армен Григорян в беседе с НСН рассказал о новой книге «Призраки «Крематория», посвящённой истории коллектива.
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Сбербанк и Mail.ru Group договорились о создании совместного предприятия
Mail.ru Group и Сбербанк договорились о стратегическом сотрудничестве и объявили о подписании обязывающего соглашения по созданию совместного предприятия в сфере транспорта и сервисов, связанных с продуктами питания, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.
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Россия и Украина достигли консенсуса по рыболовству в Азовском море
Россия и Украина пришли к консенсусу на переговорах, связанных с подписанием протокола о квотах на вылов рыбы в Азовском море. Об этом сообщил замглавы Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов.
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В IBU обеспокоены инициативой Еврокомиссии, которая может затронуть биатлон
Член правления Международного союза биатлонистов (IBU) Туре Бейгард выразил обеспокоенность инициативой Еврокомиссии запретить использование свинца в спорте на открытом воздухе.
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В Москве проверят действия чиновников после оставления матерью детей
Прокуратура Москвы проверит действия чиновников после того, как в одной из квартир на юго-западе столицы были найдены восемь простуженных детей, мать которых оставила их на несколько дней с бабушкой.
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Экс-чемпионка UFC Роузи объявила о завершении карьеры
Бывшая чемпионка UFC американка Ронда Роузи объявила о завершении карьеры в смешанных единоборствах.
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СК возбудил дело по факту исчезновения в Москве редактора Интерфакса
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения редактора информационного агентства Интерфакс Маргариты Игнатовой в Москве.
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На турнире по ММА в Великобритании скончалась 26-летняя спортсменка
Британская спортсменка иранского происхождения Саида Алетаха скончалась в возрасте 26 лет после поражения на любительском турнире по смешанным единоборствам (ММА) в Саутгемптоне.
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Главой Челябинска впервые избрана женщина
Депутаты городской думы единогласно избрали Наталью Котову главой Челябинска. Об этом сообщает Интерфакс-Урал со ссылкой на пресс-службу гордумы.
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Туман в Москве рассеется около полудня
Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова заявила, что туман в Москве рассеется около 12:00.
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Лебедев надеется в будущем провести бой с Макабу
Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Денис Лебедев рассказал о причинах срыва поединка с конголезцем Илунгой Макабу.
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В Роскосмосе прокомментировали ситуацию с экипажами «Союзов»
Роскосмос примет решение о предоставлении мест астронавтам Соединённых Штатов на российских космических кораблях «Союз» в ближайшее время.
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Лебедев рассказал, почему решил вернуться в бокс
Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Денис Лебедев прокомментировал своё решение возобновить карьеру.
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Forbes назвал лучших российских работодателей
Российская версия журнала Forbes составила рейтинг лучших работодателей России. В топ-3 вошли «Норильский никель», «Полюс» и Газпромбанк соответственно.
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Суд в Екатеринбурге оштрафовал участника акции против строительства храма
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 20 тыс. рублей Вадима Панкратова, который обвиняется в применении насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов во время протестов против строительства храма в сквере у Театра драмы.
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Губерниев: я не уверен, что всё будет положительно по теме допинга
Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение о ситуации с допингом в российском спорте.
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В Генпрокуратуре ДНР заявили, что в суд переданы дела в отношении 25 военнослужащих ВСУ
Заместитель генерального прокурора самопровозглашённой Донецкой народной республики Роман Белоус в разговоре с RT рассказал, что с начала вооружённого конфликта на юго-востоке Украины следователями было возбуждено 726 уголовных дел в отношении лиц, причастных к массовым ранениям, гибели мирного населения и разрушению объектов гражданской инфраструктуры.
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Губерниев: российский спорт скорее жив, чем мёртв
Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение о состоянии российского спорта.
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Актёр Юрий Соломин госпитализирован
Народный артист СССР худрук Малого театра Юрий Соломин госпитализирован. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на директора театра Тамару Михайлову.
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Хачанов прокомментировал победу над Хорватией на Кубке Дэвиса
Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал победу сборной России над командой Хорватии на Кубке Дэвиса.
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Россия увеличила вложения в госбумаги США до $10 млрд
Россия увеличила вложения в государственные облигации США до $10 млрд в сентябре. Об этом свидетельствуют данные американского Министерства финансов.
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Рубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов во вторник, 19 ноября, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Сборная России одержала четвёртую победу на ЧЕ по кёрлингу, обыграв Чехию
Женская сборная России одержала победу над национальной командой Чехии в матче чемпионата Европы по кёрлингу в шведском Хельсингборге.
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В ЦИК Белоруссии оценили реакцию ОБСЕ на выборы в парламент страны
Глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что предварительная оценка наблюдателями ОБСЕ выборов в белорусский парламент является поверхностной и недостаточно аргументированной.
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Глава МОК не хотел бы полного отстранения россиян от ОИ-2020
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что не хотел бы полного отстранения российских спортсменов от участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио.
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Девять человек пострадали в ДТП в Ставропольском крае
Девять человек получили травмы в результате ДТП с участием трёх легковых машин, маршрутного такси и грузового автомобиля в Кочубеевском районе Ставропольского края.
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Долги «Манчестер Юнайтед» возросли до £384 млн
Задолженность английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» возросла до общей суммы в £384 млн.
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Астронавты США не вошли в состав экипажей кораблей «Союз»
Американские астронавты впервые за 19 лет не попали в состав экипажей космических кораблей «Союз», которые планируют отправить к МКС в октябре 2020 года и весной 2021 года.
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Корабли Черноморского флота начали учения в Чёрном море
В учениях, которые стартовали в Чёрном море, задействованы свыше десяти кораблей и авиация, сообщает пресс-служба Черноморского флота.
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Трипл-дабл Уэстбрука помог «Хьюстону» обыграть «Портленд» и продлить серию побед в НБА
«Хьюстон Рокетс» одержал победу над «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
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Официальный аккаунт в Twitter Джереми Корбина без разрешения опубликовал эксклюзивное видео Ruptly с аккаунта RT UK
В официальном аккаунте в Twitter лидера Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбина опубликован видеоклип с аккаунта RT UK, при этом логотипы RT и Ruptly отрезаны.
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Доступ приставов к кредитным историям россиян предлагают расширить
Министерство юстиции совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) предлагает внести поправки в закон «О кредитных историях», согласно которым приставы смогут получить полный доступ к кредитным историям россиян.
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Дончич стал вторым самым молодым игроком в истории НБА, сделавшим трипл-дабл с 40 очками
Словенский защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич вошёл в историю Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
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У здания парламента в Тбилиси вновь установлены палатки протестующих
Несколько десятков участников митинга в центре Тбилиси, которых накануне разогнал спецназ, вновь расставили палатки у здания парламента.
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Хачанов и Рублёв обыграли Додига и Мектича в матче Кубка Дэвиса
Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублёв одержали победу над хорватами Иваном Додигой и Николой Мектичем в матче группового этапа Кубка Дэвиса.
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В РЖД представили прототип новой плацкарты
РЖД в рамках ежегодной выставки «Транспорт России» представили прототип новой плацкарты в натуральную величину с модульным пространством для каждого пассажира.
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Мировые цены на нефть незначительно снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 19 ноября.
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Шайба Овечкина и передача Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Анахайм» в матче НХЛ
«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован
Министерство внутренних дел и Минэкономики договорились о концепции системы, которая позволит гражданам покупать так называемые красивые автомобильные номера. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.
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В России предложили провести краш-тесты сегвеев и гироскутеров
В общественном движении «Союз пешеходов» предлагают провести краш-тесты сегвеев, гироскутеров и моноколёс, перед тем как включить их в качестве средств передвижения в ПДД. Об этом в беседе с RT рассказал глава организации Владимир Соколов.
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СК: в Москве мать оставила дома с бабушкой восьмерых простуженных детей
В Москве женщина на несколько дней оставила в однокомнатной квартире восьмерых простуженных детей с 63-летней бабушкой. Следователи проводят проверку.
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В США изучат ситуацию с защитой ветеранов от «дезинформации» России
Ряд сенаторов США намерены выяснить, каким образом американских ветеранов защищают от «кампаний по распространению дезинформации в интернете», в том числе со стороны России и Китая. Об этом говорится в письме, направленном в Министерство по делам ветеранов США.
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Крупнейшую в России нарколабораторию ликвидировали в Подмосковье
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Серпуховском районе Московской области ликвидирована крупнейшая за последние годы нарколаборатория.
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Израиль перехватил четыре ракеты со стороны Сирии
Израильские военные сообщили, что засекли запуск четырёх ракет по израильской территории со стороны Сирии, ракеты были перехвачены.
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В Магаданской области побит 40-летний рекорд по добыче золота
В Магаданской области впервые с 1979 года побит рекорд в 40 тонн добытого золота за год.
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Сирены воздушной тревоги прозвучали на севере Израиля
Система, предупреждающая о возможном ракетном обстреле, сработала на севере Израиля.
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В Приамурье проверят студентов — владельцев оружия
Полиция и Росгвардия Амурской области разрабатывает профилактические меры по проверке студентов, владеющих оружием, после стрельбы в колледже Благовещенска.