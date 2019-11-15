WSJ: США угрожают Египту санкциями за покупку российских истребителей

Госдепартамент США и Пентагон в совместном письме предостерегли Каир от покупки у Москвы истребителей Су-35. По словам чиновников, в случае осуществления подобной сделки Египет рискует не только потерять американскую помощь, но и попасть под санкции, пишет The Wall Street Journal.

Власти США предупредили Египет о возможных санкциях, в случае если он не откажется от покупки российских истребителей. Тем самым они создали новый «источник трений» в отношениях двух стран, пишет The Wall Street Journal.

В совместном письме госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер призывают министра обороны ближневосточной страны отменить сделку по покупке российских Су-35, ссылаясь на американское законодательство. «Новая крупная сделка с Россией как минимум осложнит будущий обмен информацией и оказание военной помощи Египту», — говорится в послании, оказавшемся в распоряжении издания.

За последние десятилетия Вашингтон предоставил Каиру многомиллиардную военную и экономическую помощь. В том числе истребители F-16, ударные вертолёты и другие виды вооружения, отмечает The Wall Street Journal.

В то же время в последние годы на Ближнем Востоке укрепилась Россия. Она оказала важную военную поддержку «сирийскому режиму» и продала системы ПВО «мнимому союзнику США» Турции, подчёркивается в статье.

Американское письмо было отправлено на фоне визита министра обороны РФ Сергея Шойгу в Каир, где он участвовал в переговорах о военном сотрудничестве. Египет стремится укрепить альянс с Россией, и «ранее подписал с Москвой соглашение на $2 млрд о покупке 20 истребителей Су-35», утверждает издание.

В Госдепе The Wall Street Journal заявили, что не комментируют содержание «якобы утёкших документов». Но ведомство напомнило, что США настоятельно советуют всем союзниками и партнёрам отказаться от транзакций с российским военно-промышленным комплексом, которые потенциально могут послужить поводом для введения ограничений в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

«По этому закону Египет рискует оказаться под санкциями, если он примет крупную поставку нового российского военного оборудования», — отмечается в письме Помпео и Эспера. Кроме того, представители Минобороны США предупредили лично главу египетских ВВС о возможных негативных последствиях сделки с Москвой, обращает внимание издание со ссылкой на источники в администрации.

В этом году Вашингтон уже выступал с аналогичной угрозой в адрес Турции, которая купила у России комплексы С-400. США и НАТО осуждали эту сделку, видя в ней угрозу безопасности альянса, напоминает The Wall Street Journal.

Накануне Трамп и законодатели-республиканцы обсуждали с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом сделку по С-400. Но эти переговоры не принесли никаких результатов, отмечает издание.

Ранее американский президент решил не накладывать ограничения на Турцию в рамках CAATSA, ссылаясь на нежелание портить отношение с союзником по Североатлантическому альянсу. Вместе с тем США отказались продавать стране истребители F-35 после того, как она закупила российские системы.

Некоторые американские чиновники рассматривают реакцию на российско-египетскую сделку в контексте действий Анкары. «Мы исключили Турцию из программы F-35 за гораздо меньшее, а они – союзник по НАТО», — заявил изданию источник в администрации Трампа.

Египет представляет для американского руководства «дилемму», которая отличается от случая с Турцией. Пентагон запрещает продавать F-35 всем ближневосточным странам, кроме Израиля. И, как ожидается, в ближайшие годы этот запрет останется в силе.

Тем не менее, на встрече 2018 года Трамп обещал египетскому президенту Абделю Фаттаху ас-Сиси продать 20 F-35. С тех пор представители Каира неоднократно просили Вашингтон выполнить это обещание, но всякий раз получали отказ. В итоге они решили купить российские истребители, поясняет The Wall Street Journal.