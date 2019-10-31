Welt: Россия укрепляет своё могущество, оплетая мир сетью атомных электростанций

Россия ведёт активную работу по созданию целой сети атомных электростанций по всему миру, пишет Die Welt. По версии немецкой газеты, Москва давно заняла доминирующее положение на рынке атомной энергии и видит в этом опору для своей глобальной власти на десятки лет. Сотрудничество в этой сфере способно удержать партнёров от конфликтов с Россией и открывает двери для других сделок в области высоких технологий.

Россия покрывает мир сетью атомных электростанций — в этом Кремль усматривает одну из опор для своей глобальной власти на ближайшие десятилетия, пишет немецкая газета Die Welt.

Одной из основных тем на встрече Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Будапеште стало сотрудничество в энергетическом секторе, причём это касается не только поставок природного газа, но и атомной энергии.

В Германии этот источник энергии не одобряется, однако в Восточной Европе и по всему миру он пользуется большой популярностью, отмечает издание. Атомная электростанция «Пакш» под Будапештом производит половину электроэнергии Венгрии. Её 4 реактора были построены Советским Союзом в 1970-е годы. Теперь российский концерн «Росатом» должен пойти по следам своего советского предшественника — по желанию Орбана.

Пять лет назад Москва и Будапешт подписали договор о строительстве двух новых реакторов мощностью 1200 мВт. После долгого процесса согласования и получения всех разрешений, ещё до конца года должны быть начаты строительные работы. «Дипломатический ледниковый период между Москвой и Брюсселем после аннексии Крыма* и войны на востоке Украины ничего не изменил в атомном сотрудничестве с Венгрией», — подчёркивает Die Welt.

По версии издания, именно это и входит в задачи Кремля: настолько привязать к себе другие страны сравнительно выгодным экспортом атомных технологий, чтобы двусторонние отношения были способны выдерживать большое давление извне. Ни один другой вид технологий не подходит для этого так хорошо, как атомная энергетика. Каждая новая АЭС может функционировать не менее 60 лет, а при правильной эксплуатации — даже больше сотни.

АЭС «Ханхикиви», которую возводит на севере Финляндии Росатом, начнёт производить электроэнергию только в конце 2020-х годов, как и «Пакш-II», сообщается в статье. Даже когда в Европе упадёт спрос на российский газ, в Венгрии и Финляндии всё ещё будут работать реакторы из России, что повлияет и на политику этих стран в отношениях с Москвой.

Однако в случае конфликта с Россией клиенты Росатома могут столкнуться с огромными расходами и высокими рисками, предостерегает немецкая газета. Или они могут угодить в ситуацию, сходную с украинской. Киев до сих пор ежегодно платит Москве сотни миллионов евро, потому что Росатом поставляет топливные стержни для пятнадцати российско-советских ядерных реакторов Украины, поясняет автор статьи.

Москва давно заняла доминирующее положение на мировом рынке атомной энергетики. На данный момент портфолио проектов Росатома насчитывает 36 реакторов в 12 странах, а общая сумма заказов составляет $133 млрд. Это объясняется, в том числе, слабостью конкурентов: американская компания Westinghouse обанкротилась и перешла в собственность консорциума инвесторов, французский государственный концерн Framatome страдает от скандалов вокруг изношенных реакторов, китайские и южнокорейские АЭС считаются недостаточно проверенными.

Напротив, российские АЭС очень хорошо проявляли себя на протяжении более чем тридцати лет со времён Чернобыля, отмечает издание. Россия может предложить множество уникальных аргументов в пользу приобретения её услуг в атомной энергетике.

Как подчёркивает немецкая газета, Росатом не знает политических сомнений, и участвует в проектах там, куда западные концерны пойти не отваживаются. Например, в Иране Росатом перенял давно законсервированный проект, от которого после Исламской революции отказались Siemens и AEG. Также ведётся строительство двух новых реакторов.

Наряду с такими странами, как Индия и Китай, Росатом ориентируется на новичков в атомной энергетике, не располагающих собственной ядерной промышленностью или атомными электростанциями. Специализированные предприятия, входящие в состав «государственного конгломерата», предлагают всевозможные услуги, от экспорта топливных элементов и временного хранения отслуживших топливных стержней до разборки реакторов по завершении эксплуатации. Кроме того, Росатом предлагает выгодную, по его подсчётам, цену в $50-60 за 1 мегаватт-час.

В таких странах, как Египет, Бангладеш или Турция, подобные условия охотно принимают — тем более что Росатом заботится и о финансировании дорогостоящих проектов АЭС в странах, для которых атомная энергетика внове. Для одной из египетских атомных электростанций Росатом организовал государственный кредит, покрывающий 85% общих расходов на сумму $30 млрд.

Уже ведутся строительные работы по сооружению будущей АЭС в Бангладеш, причём российский концерн вложил в проект $12 млрд, что равняется 90% его общей стоимости.

В Турции, которая имеет большое стратегическое значение для России из-за её роли на Ближнем Востоке, Росатом и вовсе проявляет щедрость: АЭС «Аккую» будет обслуживать российская сторона, и Москва берёт на себя все расходы на сумму $22 млрд, а выгоду будет получать только от продажи сгенерированной электроэнергии. Российские эксперты выражают сомнения в том, что подобная сделка вообще может быть выгодна Росатому, подчёркивает немецкая газета.

Однако для России в целом это однозначно выгодно, утверждает корреспондент Die Welt. Договоры по поводу АЭС могут открывать двери для дальнейших сделок в сфере высоких технологий. В первую очередь, это касается вооружений. Так, Анкара приобрела у России комплексы С-400 на $2,5 млрд — стратегическая победа для Кремля и ущерб для НАТО, который нельзя компенсировать денежными средствами, отмечает издание.

Египет, который традиционно выступает союзником США и клиентом Росатома, сейчас также относится к числу крупнейших закупщиков российских вооружений.

Пока что АЭС «Аккую» является единственным проектом, для которого предусмотрены описанные выше условия, однако ситуация может измениться, потому что Россия хочет расширяться в Африку. Спрос там присутствует, потому что только 40% населения континента южнее Сахары вообще хоть как-то обеспечены электричеством. Многие африканские страны задумываются об атомной энергетике.

Помимо Египта, Росатом ведёт переговоры о возможных проектах АЭС с восьмью странами и намерен взять верх над конкурентом в лице Китая. Наиболее вероятным кандидатом на следующий проект АЭС при участии российского концерна автор статьи считает Нигерию. В конце концов, крупнейшая экономика Африки представляет интерес для Москвы, в том числе, благодаря её запасам нефти, заключает Die Welt.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).