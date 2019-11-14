Bloomberg: Трамп признался, что убедить Эрдогана отказаться от С-400 пока не смог

Дональд Трамп по итогам переговоров с Реджепом Эрдоганом заявил, что ему не удалось убедить турецкого лидера отказаться от закупки российских C-400, пишет сайт Bloomberg. По данным агентства, Трамп также подтвердил, что Вашингтон по-прежнему воспринимает приобретение российских комплексов как серьёзную проблему.

Президент США Дональд Трамп заявил в ходе пресс-конференции по итогам своей встречи с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом в Вашингтоне в среду, что ему и сопровождавшей его группе республиканских сенаторов не удалось за день переговоров убедить Эрдогана в том, чтобы отказаться от закупки российских комплексов ПВО С-400, сообщает Bloomberg.



По данным агентства, Трамп также подчеркнул, что приобретение российских комплексов создаёт «серьёзные проблемы» для Вашингтона, и отметил, что уже велел госсекретарю Майклу Помпео найти способ выйти из этого тупика.



Комплексы С-400, закупку которых Анкара начала ранее в этом году, «предназначены для уничтожения самолётов США и их стран-союзниц на больших дистанциях и высотах, чем более старые типы вооружений», напоминает корреспондент Bloomberg. Между тем, американских чиновников беспокоит больше всего то обстоятельство, что после развёртывания С-400 в Турции, которая также является участницей программы разработки истребителей пятого поколения F-35, Россия сможет каким-то образом заполучить секретные технологии, позволяющие новым американским самолётам избегать новейших российских средств ПВО, а затем использует их для доработки своего оружия, поясняет автор.



В конце октября замминистра обороны США по вопросам закупок и снабжения Эллен Лорд заявила, что, по мнению Вашингтона, Турция уже к концу нынешнего года завершит процесс развёртывания C-400. «Комплекс ПВО С-400, который несовместим с F-35, по-прежнему находится в Турции», — заявила Лорд, отметив, что Пентагон «ожидает, что он будет в полной боеготовности к концу года».



Ранее в Минобороны США неоднократно заявляли, что если Анкара не откажется от С-400, она будет исключена из программы F-35, говорится в материале. Как подчёркивает корреспондент Bloomberg, Турция участвует в программе с самого начала и должна будет в её рамках закупить около сотни истребителей, став таким образом четвёртым по объёмам закупок участником программы после Японии, Австралии и Великобритании; если же власти США всё же исключат Турцию, это ударит как минимум по десяти турецким компаниям, которые производят около тысячи различных деталей для истребителя.



Судя по некоторым озвученным ранее заявлениям господина Трампа, решение об исключении Турции он не поддерживает, отмечает автор. Кроме того, Трамп возлагал вину за то, что Анкара была вынуждена закупить C-400, на администрацию своего предшественника Барака Обамы, утверждая, что она отказалась продать Турции собственные противовоздушные комплексы Patriot. Как подчёркивается в статье, это не соответствует действительности: на самом деле Вашингтон сам пытался предлагать эти комплексы Анкаре, но та в ответ потребовала от США в рамках сделки также передать часть технологий производства Patriot, на что американцы пойти не смогли.