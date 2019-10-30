Hill: одобрив санкции против Турции, конгрессмены показали неприятие политики Трампа

Палата представителей конгресса США с лёгкостью одобрила санкции против Турции в связи с наступательной операцией Анкары против курдских сил на севере Сирии, пишет The Hill. За ограничительные меры проголосовали 403 конгрессмена, против — 16.

Причём этот шаг поддержали даже однопартийцы Трампа — республиканцы. Из них 176 человек проголосовали за и лишь 15 — против.

Эти санкции представляют собой редкий случай, когда одновременно обе партии выражают своё недовольство политикой президента США Дональда Трампа. Кроме того, они указывают на расширяющуюся пропасть между конгрессом США и союзником Вашингтона по НАТО — Анкарой.

Американский лидер надеялся на то, что недавняя ликвидация лидера ИГ* Абу-Бакра аль-Багдади остановит поток критики относительно его сирийской политики. Однако конгресс остаётся глубоко озабочен выводом войск США из региона, а также военной операцией Турции в Сирии.

«Вместо того чтобы привлечь Турцию к ответу за то, как они проводят эту кровавую кампанию, президент Трамп обеспечил им свободный проход, — прокомментировал ситуацию демократ Элиот Энджел, председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США. — Когда глава ИГ был наконец-то уничтожен, президент Трамп, к сожалению, поблагодарил турок, поблагодарил турецкое правительство. Мне кажется, что это неправильно».

Несмотря на то что в палате представителей обе партии подавляющим большинством голосов одобрили законопроект, однако усилия по введению новых ограничительных мер против Анкары застопорились в верхней палате конгресса после того, как лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл предостерёг от поспешных санкций против союзника по НАТО, отмечает The Hill.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.