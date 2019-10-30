Hill: одобрив санкции против Турции, конгрессмены показали неприятие политики Трампа

Популярное
-
«Исторический враг»: Dagens Nyheter призвала ЕС дать отпор «наступлению» Путина Dagens Nyheter
-
DLF: немецкий политик заверил — самые большие проблемы «голубые каски» в Сирии доставят Путину Deutschlandfunk
-
Times: интересы России в Арктике будет защищать первый боевой ледокол Times
-
СТРАНА: украинцу дали год за ношение футболки с гербом СССР Страна.ua
-
CNSNews: 5 долларов спасут демократию — Байден призвал американцев скинуться на борьбу с российским вмешательством CNSNews.com
-
СТРАНА: Аваков решил, что раз в конгрессе США «Азов» связывают с террористами, значит это «знак качества» Страна.ua
-
Forsal: Америка сама распахнула для России двери на Ближний Восток Forsal
-
CBS News: Пентагон планирует отправить танки для защиты сирийских нефтяных месторождений CBS NEWS
INFOX.SG
-
Уайт: бой Нурмагомедова с Фергюсоном можно ожидать в первом квартале 2020 года
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт назвал приблизительные сроки проведения поединка за титул чемпиона организации в лёгком весе между действующим обладателем титула, россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.
-
Зеленский призвал к безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский выступил за разработку государственной стратегии безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма.
-
В Томске 12 человек пострадали в ДТП с автобусом и машиной МЧС
В Томске в результате столкновения автобуса, пожарной машины и легкового автомобиля пострадали 12 человек. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного департамента здравоохранения.
-
Москалькова заявила о планах попросить США помиловать Ярошенко
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что направит американским властям обращение с просьбой о помиловании россиянина Константина Ярошенко.
-
Леонова считает, что Трусова ещё не полностью раскрыла свой талант
Серебряный призёр чемпионата мира — 2012 Алёна Леонова считает, что 15-летняя фигуристка Александра Трусова, установившая два мировых рекорда на этапе Гран-при в Канаде, может стать ещё лучше.
-
В Крыму ликвидировали сеть подпольных казино
Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали в 11 районах Крыма сеть подпольных казино, которые работали под видом букмекерских контор и принесли владельцам доход в размере более 1 млрд рублей.
-
В Москве началась выдача препарата «Фризиум»
В Москве началась выдача препарата «Фризиум», который применяется для лечения детей, больных эпилепсией, из первой поступившей в Россию партии. Об этом сообщает ТАСС.
-
RT ответил Навальному роликом «Нас никто не смотрит»
RT публикует видео после критики со стороны Алексея Навального, заявившего, что телеканал никто не смотрит.
-
Овечкин назван первой звездой игрового дня в НХЛ, Свечников — второй
Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
-
Альварес назвал Ковалёва самым сильным соперником в карьере
Мексиканский боксёр Сауль Альварес в преддверии поединка с российским чемпионом мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе Сергеем Ковалёвым признал силу соперника.
-
В МИД России ответили на планы Украины провести учения возле Крыма
В Министерстве иностранных дел России отреагировали на анонсированные Украиной учения в Херсонской области возле Крыма, заявив, что любые манёвры возле российских границ вызывают в Москве обеспокоенность.
-
В Кузбассе ветром снесло крышу ТЦ
В Кемеровской области в городе Ленинске-Кузнецком сильный ветер снёс крышу торгового центра «Ярмарка». Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
-
СМИ: Дом экс-футболиста «Зенита» Маркизио ограбили, угрожая ему и его семье
В дом к бывшему итальянскому полузащитнику «Зенита» Клаудио Маркизио ворвались вооружённые грабители.
-
Посольство Израиля в России объявило о своём вынужденном закрытии
Посольство Израиля в России вынуждено прекратить свою работу из-за решения израильского Министерства финансов «нарушить договорённости».
-
В МИД России заявили, что говорить о датах нормандского формата рано
Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что пока рано говорить о сроках проведения саммита в нормандском формате, поскольку процесс разведения сил в Донбассе только начался.
-
Источник: оргкомитет ЧМ-2018 рассматривал варианты воздействия на чиновников ФИФА
Оргкомитет «Россия-2018» при выборе места проведения ЧМ-2018 составил досье на всех чиновников Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА), где перечислялись разные методы воздействия на них для получения голосов.
-
Умерла старейшая жительница России Танзиля Бисембеева
Старейшая жительница России Танзиля Бисембеева, проживавшая в Красноярском районе Астраханской области, умерла в возрасте 123 лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Красноярского района Нургали Байтемирова.
-
Медведев объяснил своё поражение от 65-й ракетки мира на «Мастерсе» в Париже
Россиянин Даниил Медведев считает, что Жереми Шарди удалось использовать свои шансы в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов категории «Мастерс-1000» (АТР) в Париже.
-
Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени
Прошедшая ночь, с 29 на 30 октября, в Москве стала самой холодной с начала осени: температура воздуха на базовой метеостанции на ВДНХ опустилась до -0,5 °С, сообщает столичное метеобюро.
-
СМИ: Моуринью хочет возглавить «Арсенал»
Португальский специалист Жозе Моуринью хотел бы продолжить карьеру в качестве главного тренера лондонского «Арсенала».
-
Суд заочно арестовал участника акции 27 июля Губайдулина
Басманный суд Москвы постановил заочно арестовать участника несогласованной акции 27 июля в Москве Айдара Губайдулина, уехавшего из России, несмотря на подписку о невыезде.
-
В России не исключили роста обмена данными о террористах с ОБСЕ и НАТО
Замминистра иностранных дел России Александр Панкин заявил, что российская сторона не исключает возможности повышения информационного обмена с Интерполом и специализированными структурами ОБСЕ и НАТО по вопросу борьбы с терроризмом.
-
Зидан считает, что Рауль станет главным тренером «Реала»
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан считает, что его бывший партнёр по команде Рауль Гонсалес однажды займёт его место.
-
Шойгу: меморандум России и Турции по Сирии реализуется не без труда
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российско-турецкий меморандум по Сирии от 22 октября реализуется не без труда. Об этом сообщает РИА Новости.
-
Месси обошёл Роналду по количеству голов на клубном уровне
Форвард «Барселоны» Лионель Месси опередил португальского нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду по количеству забитых мячей на клубном уровне.
-
Турция вызвала посла США из-за резолюции о признании геноцида армян
Посол Соединённых Штатов в Анкаре Дэвид Саттерфилд вызван в Министерство иностранных дел Турции в связи с принятием в палате представителей конгресса США резолюции о признании геноцида армян.
-
В Минфине не исключили увеличения количества национальных проектов
Правительство может увеличить количество национальных проектов с 12 до 15. Об этом в интервью газете «Известия» заявил первый заместитель главы Министерства финансов России Леонид Горнин.
-
Однорукий российский боец вызвал Макгрегора на поединок
Российский боец смешанных единоборств Александр Карапетян, лишившийся части руки в 18-летнем возрасте, вызвал на бой экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конора Макгрегора.
-
Число погибших из-за паводка в Иркутской области возросло до 26
В Иркутской области один из пропавших без вести после паводка обнаружен погибшим, таким образом, число жертв возросло до 26 человек. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя региональной прокуратуры Анну Минееву.
-
Рубль растёт к доллару и евро
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
-
В Аргентине Марадону усадили на трон во время матча
Главного тренера аргентинской «Химнасии», легендарного в прошлом футболиста Диего Марадону усадили на трон во время выездного матча внутреннего чемпионата страны с «Ньюэллс Олд Бойз».
-
В России создают комплекс для скрытой проверки людей в аэропортах
В России специалисты занимаются разработкой досмотрового комплекса, чтобы скрыто проверять людей в аэропортах и обнаруживать запрещённые к провозу предметы.
-
Мозгов: я пробыл в НБА почти девять сезонов, не такой я и ужасный спортсмен
Центровой «Химок» Тимофей Мозгов вспомнил свою карьеру в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
-
Футболист «Млады Болеслав» Татаев рассказал об отношении чехов к Комличенко
Российский защитник «Млады Болеслав» Алексей Татаев заявил, что его одноклубник Николай Комличенко стал в Чехии народным героем.
-
На юго-востоке Москвы произошёл пожар в автобусе
На юго-востоке Москвы перед Лефортовским тоннелем загорелся автобус. По предварительным данным, пассажиров в нём не было. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС.
-
В России создают способную обнаружить беспилотник из пластика систему
В России создают радиолокационную станцию, которая будет способна обнаруживать беспилотники из пластика и дерева. Об этом сообщил гендиректор НПК «Научно-исследовательского института дальней радиосвязи» (входит в РТИ) Кирилл Макаров.
-
40 очков Дэвиса помогли «Лейкерс» одержать победу над «Мемфисом» в НБА
В рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Мемфис Гриззлис».
-
МВД начало проверку из-за жестокого обращения с тигром в зоопарке в Приамурье
Полиция организовала проверку в связи с поступлением заявления от местного жителя о том, что в передвижном зоопарке в Амурской области жестоко обращаются с тигром. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя УМВД по региону.
-
Трипл-дабл Йокича не спас «Денвер» от первого поражения в сезоне в матче с «Далласом»
В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс» на своей площадке уступил «Даллас Маверикс».
-
Свечников первым в истории НХЛ забросил лакросс-гол
Форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников забросил уникальную шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Калгари Флэймз» (2:1).
-
В Красноярском крае произошёл крупный пожар в коровнике
В Красноярском крае произошёл пожар площадью 1,5 тыс. кв. м на территории коровника, в настоящее время возгорание локализовано. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
-
Робитайл поздравил Овечкина с попаданием в топ-12 снайперов в истории НХЛ
Бывший канадский хоккеист Люк Робитайл поздравил форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с выходом на 12-е место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
-
В Улан-Удэ внедорожник столкнулся с БТР
На трассе в Улан-Удэ внедорожник при объезде патрульного автомобиля военной автоинспекции врезался в БТР, который ехал в составе колонны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление Росгвардии по Бурятии.
-
Овечкин обогнал Робитайла и вышел на 12-е место в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ
Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отныне входит в дюжину лучших снайперов за всю историю Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
-
Дубль Свечникова помог «Каролине» победить «Калгари» в НХЛ
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Калгари Флэймз».
-
Председатель ОБСЕ приветствовал отвод сил в районе Золотого
Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак приветствовал новое соглашение о разведении сил и средств в Донбассе в районе населённого пункта Золотое.
-
«Рейнджерс» одержал победу над «Тампой» в матче регулярного чемпионата НХЛ
В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Тампу-Бэй Лайтнинг».
-
«Даллас» обыграл «Миннесоту» в НХЛ, Радулов оформил хет-трик
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» одержал победу над «Миннесотой Уайлд».
-
Россия развернула загоризонтные РЛС «Подсолнух» на трёх направлениях
Российские специалисты ввели в эксплуатацию загоризонтные радиолокаторы «Подсолнух» на Дальнем Востоке, на Каспии и на Балтике. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на гендиректора Научно-исследовательского института дальней радиосвязи Кирилла Макарова.
-
Четыре очка Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Торонто» в матче НХЛ
В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу в овертайме над «Торонто Мэйпл Лифс».