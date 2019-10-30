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Hill: одобрив санкции против Турции, конгрессмены показали неприятие политики Трампа

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Американские конгрессмены подавляющим большинством голосов проголосовали за введение санкций против Турции за её военную операцию на севере Сирии, пишет The Hill. Таким образом члены палаты представителей продемонстрировали своё недовольство политикой главы государства, говорится в статье. Между тем одобрение законопроекта, как отмечает издание, похоже, застопорилось в сенате, где глава республиканского большинства предостерёг от поспешного введения ограничительных мер против союзника по НАТО.
Hill: одобрив санкции против Турции, конгрессмены показали неприятие политики Трампа
Reuters
Палата представителей конгресса США с лёгкостью одобрила санкции против Турции в связи с наступательной операцией Анкары против курдских сил на севере Сирии, пишет The Hill. За ограничительные меры проголосовали 403 конгрессмена, против — 16.
 
Причём этот шаг поддержали даже однопартийцы Трампа — республиканцы. Из них 176 человек проголосовали за и лишь 15 — против.
 
Эти санкции представляют собой редкий случай, когда одновременно обе партии выражают своё недовольство политикой президента США Дональда Трампа. Кроме того, они указывают на расширяющуюся пропасть между конгрессом США и союзником Вашингтона по НАТО — Анкарой.
 
Американский лидер надеялся на то, что недавняя ликвидация лидера ИГ* Абу-Бакра аль-Багдади остановит поток критики относительно его сирийской политики. Однако конгресс остаётся глубоко озабочен выводом войск США из региона, а также военной операцией Турции в Сирии.
 
«Вместо того чтобы привлечь Турцию к ответу за то, как они проводят эту кровавую кампанию, президент Трамп обеспечил им свободный проход, — прокомментировал ситуацию демократ Элиот Энджел, председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США. — Когда глава ИГ был наконец-то уничтожен, президент Трамп, к сожалению, поблагодарил турок, поблагодарил турецкое правительство. Мне кажется, что это неправильно».
 
Несмотря на то что в палате представителей обе партии подавляющим большинством голосов одобрили законопроект, однако усилия по введению новых ограничительных мер против Анкары застопорились в верхней палате конгресса после того, как лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл предостерёг от поспешных санкций против союзника по НАТО, отмечает The Hill.
 
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014. 
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источник
Hill США Северная Америка
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