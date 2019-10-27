Polityka: для НАТО Турция стала проблемой номер один

Реакция НАТО и ЕС на ситуацию с курдами в Сирии свелась, как всегда в таких ситуациях, к «занятию позиции» и хаотичным выступлениям отдельных стран, которые не создают общего фронта, пишет польский журналист Марек Щверчинский. В издании Polityka он констатирует: после отступления США под давлением Трампа, теперь именно Путин играет первую скрипку на Ближнем Востоке, а Турция — стала очередной проблемой для НАТО.

«Когда уже казалось, что у НАТО больше проблем, чем он в состоянии решить, возникла очередная проблема: Турция подвергла атаке населённые курдами пограничные территории Сирии и как раз пришла к соглашению с соперником альянса — Россией», — пишет в издании Polityka польский журналист Марек Щверчинский.

Реджеп Тайип Эрдоган переиграл Дональда Трампа, хотя неизвестно, не получил ли он от него согласия на атаку курдов. Однако Пентагон и военные командующие и так разнервничались, потому что им надо было подчиниться своему главнокомандующему и вывести свои войска с территории, де факто аннексированной Турцией, объясняет автор.

Таким образом, критикуемое США изменение границ силой, по крайней мере, этнических, было санкционировано отсутствием сопротивления американцев. Турция при поддержке России создала буферную зону между курдами с сирийской и турецкой стороны границы, тем самым облегчив себе путь к усмирительным, если не истребительным действиям. «Трагическая судьба курдов, народа без государства, на наших глазах вступает в очередную, ещё более трагическую, главу», — подчёркивает он.

Реакция НАТО и ЕС сводится , как всегда в таких ситуациях, к «занятию позиции» и достаточно хаотичным выступлениям отдельных стран, которые не создают общего фронта. Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал этот вопрос самым решительным образом. Он узнал о выводе американских войск из северной Сирии из Twitter и считает отсутствие реакции НАТО серьёзной ошибкой. Через мгновение министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила с инициативой создания стабилизационной миссии или наблюдательной части НАТО вместе с США и с Россией.

Днём позже план был якобы аннулирован путём заключения турецко-российского соглашения, согласно которому эти страны разделяют ответственность за конфликт. «После отступления США под давлением Трампа именно Путин играет первую скрипку на Ближнем Востоке», — констатирует польский журналист.

Россия, Китай, Иран, Африка, Афганистан, Ирак, Украина не исчезли внезапно из повестки дня союзников, но на данный момент именно Турция стала проблемой номер один — страна со второй по величине армией в НАТО, которая тратит много на оборону и технику, и которая со своим географическим положением на протяжении десятилетий была плацдармом Запада у ворот Азии в военном и в политическом плане. Но под руководством Эрдогана она всё в большей степени идёт своим путём, отходит от западных ценностей и иногда приводит непосредственно к столкновению с традиционно понимаемой либеральной демократией и верховенством закона. «Сложно предположить, какая версия демократического порядка выиграет. Но той, которую исповедуют Эрдоган и Трамп, аплодируют в их странах достаточно, чтобы дать им власть», — подчёркивает он.

Критики Эрдогана предлагают и даже требуют исключения Турции из НАТО накануне министерского саммита в Брюсселе. Совместное заявление, осуждающее как вывод войск США, так и турецкое вторжение, было сделано вице-президентами нескольких европейских парламентов. Но их призыв к Европейскому союзу взять на себя ответственность за урегулирование конфликта повис в воздухе, хоть в Европе поведение американцев и рассматривают как предательство курдов.

«Кажется поляки чувствуют большую солидарность с курдами, чем остальной континент, но готовы ли они поставить под сомнение надёжность обязательств США в плане обороны? Тем более что у Америки с Курдистаном не было никакого официального союза по примеру НАТО и 5-й статьи Вашингтонского договора, а с Турцией — есть», — отмечает автор. «Дипломаты в Брюсселе не сомневаются в том, что Турция важнее для НАТО, даже если политики в странах альянса говорят разные вещи перед камерами. Сомнения кружатся в головах экспертов по обороне, но появляются ли они у статистического жителя Айдахо или Прикарпатья? Скорее нет», — добавляет он.

Что касается Польши, курдам не повезло, что их следующая драма совпала с концом избирательной кампании в Польше. Почти никто на Висле не интересовался тем, что происходит между Турцией и Сирией, тем более что это могло подвергнуть сомнению направления польской политики безопасности.

««Предательство» в отношении курдов против турецкого наступления неизбежно вызывает вопрос: а что будет с нами, если бы вдруг к атаке приступила — например — Россия?», — резюмирует в издании Polityka польский журналист Марек Щверчинский.