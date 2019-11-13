MSNBC: Болтон «не под запись» обругал Трампа за потакание Турции в личных интересах

Экс-советник президента США Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Джон Болтон в выступлении «не под запись» раскритиковал бывшего начальника за подозрительно мягкий подход к Турции и её лидеру Реджепу Эрдогану, сообщает MSNBC. По данным канала, Болтон подчеркнул, что такой курс Трампа не одобряет ни один из членов его команды, и предположил, что за его политикой могут стоять личные финансовые интересы американского президента.

Бывший президентский советник по вопросам нацбезопасности Джон Болтон ещё может непредсказуемым образом повлиять на процесс импичмента президента — и пока давать показания он не соглашался. Между тем, в частном порядке он, по всей видимости, всё же позволил себе выговориться, выступая на прошлой неделе в Майами перед группой состоятельных инвесторов.



Как сообщили в эксклюзивных интервью NBC сразу несколько человек, которым довелось услышать замечания Болтона, тот, произнося речь перед менеджерами хедж-фондов на конференции Morgan Stanley, раскритиковал подход президента к внешней политике — а точнее, готовность Трампа пойти на контакт с лидером Турции Эрдоганом несмотря на критику в его адрес со стороны обеих главных партий и из-за того, что в их отношениях могли сыграть роль деловые интересы. Отметим, что Эрдоган завтра проведёт встречу с президентом в Белом доме.



А со мной на связь выходит корреспондент NBC Кэрол Ли, которая вместе со Стефани Рул и осветила эту тему, а также политический эксперт NBC Лиз Джордан. Кэрол, расскажите нам о своём сюжете — ведь Болтон в том выступлении перед менеджерами хедж-фондов, похоже, выдал немало секретов.



КЭРОЛ ЛИ, корреспондент NBC: Совершенно верно. Итак, как сообщили я и Стефани Рул, Болтон принимал участие в конференции в Майами вечером в среду; он прибыл на это мероприятие для того, чтобы выступить с программной речью, — и здесь нужно отметить, что ему сказали, что это выступление будет «не под запись» и он сможет говорить откровенно. Как нам рассказали присутствовавшие на выступлении люди, с которыми мы побеседовали, Болтон так и поступил.



Бывший советник говорил в том числе и о Турции, курс президента в отношении которой он назвал самым досадным элементом внешней политики Трампа на его памяти. Он поведал, что этот курс просто не понимает, подчеркнув, что по вопросу Турции с президентом не согласен ни один из членов его администрации, и предположив, что Трамп избрал такой подход к Анкаре по какой-то личной или деловой причине.



Вместе с тем, ещё более интересным — или, как минимум, столь же любопытным — стал тот момент, когда Болтону задали вопрос о том, что будет в 2021 году, если Трампа изберут на второй срок и у него будут развязаны руки, что он станет делать? Бывший советник воспользовался такой возможностью, чтобы сделать выпад в адрес зятя президента Джареда Кушнера и его дочери Иванки Трамп: он предположил, что пара попытается добиться, чтобы президент поменял своё наследие, и убедить его назначить одним из судей Верховного суда либерала вроде Лоренса Трайба — гарвардского профессора и критика Трампа.



Кроме того, Болтон раскритиковал сенатора от штата Кентукки Рэнда Пола — республиканца, который придерживается изоляционистских взглядов на внешнюю политику, — и заявил, что Трамп может взять курс на полную изоляцию и выйти из НАТО.



Наконец, по словам людей, слышавших его речь, Болтон в целом жёстко раскритиковал подход президента к внешней политике в целом, отметив, что она не похожа на сделки с недвижимостью, и нельзя упустить что-то одно, а затем перейти к следующему вопросу. Бывший советник выразил беспокойство по поводу методов президента, который действует во внешней политике как переговорщик и ориентируется на заключение сделок, и предупредил, что это в долгосрочной перспективе навредит США, поскольку во внешней политике нужна последовательность и понимание взаимосвязанности связей Америки с разными странами мира.



Отметим, что сам Болтон комментировать наш сюжет отказался. Тем не менее мы побеседовали сразу с несколькими присутствовавшими на его выступлении людьми, которые лично слышали его заявления.



Дата выхода в эфир 12 ноября 2019 года.