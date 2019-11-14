CNN

Эрдоган наносит ответный удар: президент Турции раскритиковал конгресс США за попытки подорвать двусторонние отношения

Материал представлен в переводе ИноТВ
Пока американские законодатели рассматривали вопрос импичмента Трампа, последний провёл встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Американский лидер заявил, что перемирие на севере Сирии держится успешно, передаёт CNN. Эрдоган же, как отмечает канал, нанёс ответный удар по американским критикам турецкого наступления в Сирии, обвинив их в сочувствии к «террористам» и попытках подорвать отношения между Анкарой и Вашингтоном.

Я хочу поговорить ещё о нескольких крупных новостях дня. Пока законодатели рассматривают вопрос импичмента на публичных слушаниях на Капитолийском холме, президент США Дональд Трамп приветствовал турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Белом доме. Их встреча произошла спустя всего несколько недель после того, как турецкие войска начали наступление против союзных США курдских сил в Северной Сирии. В конгрессе эта атака привела в бешенство как демократов, так и республиканцев, однако у Трампа для турецкого лидера нашлись лишь хвалебные слова. По словам Трампа, перемирие в Сирии идёт своим чередом.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Мы заверили друг друга, что Турция продолжит выполнять данные обязательства. Я большой поклонник президента, скажу я вам. Я знаю, что перемирие, несмотря на все сложности, стремительно продвигается. Очень многие хотят, чтобы это дело увенчалось успехом — спустя столько десятилетий и даже, можно сказать, веков.

Эрдоган нанёс ответный удар по критикам турецкого наступления в Сирии в конгрессе, назвав курдские силы «террористами».

РЕДЖЕП ТАЙИП ЭРДОГАН, президент Турции: Некоторые круги сочувствуют этим террористическим организациям. Мы очень расстроены и обеспокоены, что они используют эту информацию, чтобы затуманить понимание этого факта обществом с конечной целью навредить нашим отношениям. Некоторые исторические события и обвинения используются для подрыва наших взаимоотношений. В частности, это касается палаты представителей, где 29 октября были приняты некоторые резолюции, которые служат именно этой цели. Они очень сильно обижают турецкую нацию и могут бросить большую тень на наши отношения.

Эрдоган имеет в виду недавнюю резолюцию, принятую в палате представителей, признающей массовые убийства, произошедшие почти век назад в Армении, геноцидом.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 14 ноября 2019 года.

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источник
CNN США Северная Америка
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