Sabah: Россия для западного мира — ураган, Турция — цунами, а Китай — изменение климата

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PR: польский эксперт предложил заменить сталинскую высотку в Варшаве памятником победы над большевиками Polskie Radio
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Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера «Витесса»
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий подал в отставку после поражения от «Херенвена» в матче 15-го тура чемпионата Нидерландов по футболу.
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«Витесс» Слуцкого потерпел пятое поражение кряду в чемпионате Нидерландов
«Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, проиграл «Херенвену» в матче 15-го тура чемпионата Нидерландов по футболу.
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Глава минэнерго Украины рассказал о прогрессе в переговорах по газу
Глава минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что во время российско-украинских переговоров по газовому вопросу в Вене были сделаны «шаги вперёд».
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Клуб НХЛ «Калгари» отправил в отставку главного тренера из-за расизма
Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» Билл Питерс был отправлен в отставку по причине проявления расизма к бывшему подопечному Акиму Алиу.
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Джонсон пообещал, что ответственные за теракт в Лондоне будут найдены
Британский премьер Борис Джонсон пообещал, что власти найдут и накажут всех причастных к нападению на Лондонском мосту.
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Панарин установил рекорд «Рейнджерс» по количеству очков за ноябрь
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин установил клубный рекорд по количеству набранных очков в ноябре.
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В МВД рассказали подробности ДТП в Татарстане
В пресс-службе МВД по Татарстану рассказали о деталях ДТП, которое произошло на выезде из города Нижнекамска.
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Кокляев — перед поединком с Емельяненко: сейчас вам будет конец
Представитель силовых видов спорта Михаил Кокляев высказался перед предстоящим боем по правилам бокса с бойцом смешанного стиля Александром Емельяненко в Москве.
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Два человека скончались после теракта в Лондоне
Два человека погибли в результате теракта на Лондонском мосту. Об этом сообщили в полиции Великобритании.
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Александр Емельяненко: увидите, что Кокляев не может абсолютно ничего
Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вопрос, какой у него план на боксёрский бой с представителем силовых видов спорта Михаилом Кокляевым.
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Александр Емельяненко обратился к Кокляеву перед боем
Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко обратился к представителю силовых видов спорта Михаилу Кокляеву перед их поединком, который состоится по правилам бокса в Москве.
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Посольство выясняет наличие россиян среди раненых в Гааге
Посольство России выясняет, есть ли россияне среди пострадавших в результате нападения с ножом в Гааге.
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В Челябинской области возбудили дело из-за незаконного использования средств бюджета
В Челябинской области возбудили уголовное дело против чиновников администрации Верхнеуральского района по факту незаконного использования средств областного бюджета, сообщает URA.RU со ссылкой на региональное управление СК России.
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Платини ответил на недовольство де Брёйне по поводу жеребьёвки Евро-2020
Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини ответил полузащитнику сборной Бельгии Кевину де Брёйне, выразившему недовольство тем, что соперники его команды по группе на чемпионате Европы 2020 года известны до жеребьёвки.
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В Крыму рассказали о системах видеонаблюдения в образовательных учреждениях
Глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал об обеспечении образовательных учреждений системами видеонаблюдения.
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Махмуд Аббас планирует приехать в Москву на 9 мая
Палестинский президент Махмуд Аббас прибудет в Москву на праздничные мероприятия по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
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Эксперт прокомментировал завершение строительства моста из России в Китай
Президент АНО «Российско-китайский аналитический центр» Сергей Санакоев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал завершение строительства моста из России в Китай, пролегающего над рекой Амур.
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Тренер «Сочи» заявил, что команда готова сыграть с «Оренбургом» в любой день
Исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» Роман Березовский отреагировал на готовность «Оренбурга» перенести матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) на 2020 год в связи с болезнью нескольких игроков сочинской команды.
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В центре Гааги несколько человек получили ножевые ранения
Несколько человек получили ножевые ранения на одной из улиц Гааги. Об этом сообщили в полиции города.
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В Москве состоялось открытие нового Карамышевского моста
В Москве состоялось открытие Карамышевского моста в составе последнего участка Северо-Западной хорды, передаёт kp.ru.
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Гендиректор «Сочи» прокомментировал ситуацию с болезнью в команде
Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал ситуацию с заболеванием ангиной нескольких игроков команды перед матчем 18-го тура Российской премьер-лиги с «Оренбургом».
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Израиль заявил о ракетной атаке из сектора Газа
Армия Израиля заявила о запуске ракеты из сектора Газа по израильской территории.
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«Зенит» проиграл «Реалу» в баскетбольной Евролиге
Петербургский «Зенит» потерпел поражение от мадридского «Реала» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
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В Минэнерго прокомментировали идею Киева «отдать долг газом»
Министр энергетики России Александр Новак прокомментировал слова исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко о том, что украинская сторона готова рассмотреть предложение по «уплате долга поставками газа».
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Власти Свердловской области рассказали о помощи пострадавшим от пожара в посёлке Ис
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о помощи пострадавшим от пожара в посёлке Ис, сообщает URA.RU.
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Синоптики предупредили о похолодании до -17 °C в Татарстане
Синоптики рассказали о погоде в Татарстане в выходные и в начале следующей недели, сообщает «Реальное время» со ссылкой на предварительный прогноз регионального Гидрометцентра.
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В Воронежской области проводят проверку по факту ухода ребёнка из детсада
В Воронежской области проводят проверку по факту ухода трёхлетнего ребёнка из детского сада, сообщает kp.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.
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В Барселоне подписали соглашение о создании офиса Visit Petersburg в Испании
В Барселоне подписали соглашение, предусматривающее создание офиса Visit Petersburg в Испании, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.
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В Татарстане проводят проверку по факту крупного ДТП
Прокурор Татарстана Илдус Нафиков поручил провести проверку по факту крупного ДТП с десятью пострадавшими в Нижнекамске, сообщает «Реальное время».
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Власти Тюменской области обсудили с главой Росстата подготовку к переписи населения
Губернатор Тюменской области Александр Моор провёл встречу с главой Росстата Павлом Малковым, прибывшим в регион с рабочим визитом. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу областного правительства.
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«Оренбург» готов перенести матч 18-го тура РПЛ с «Сочи» на 2020 год
Президент футбольного клуба «Оренбург» Владимир Кияев заявил о готовности перенести матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи» на 2020 год в связи с болезнью нескольких игроков команды соперника.
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Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях
Украинского участника шоу «Кто против» на канале «Россия 1» Кирилла Животовского выгнали из студии после слов об антисемитизме, которые ведущий Дмитрий Куликов посчитал оскорбительными.
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«Ак Барс» уступил «Сочи» и потерпел первое поражение за восемь матчей в КХЛ
Казанский «Ак Барс» проиграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Замглавы МИД России провёл переговоры с президентом Сербии
Заместитель главы МИД России Александр Грушко провёл переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем и главой МИД республики Ивицей Дачичем.
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В Тверской области проводят проверку по факту гибели мужчины на водохранилище
В Тверской области проводят доследственную проверку по факту гибели мужчины на Яузском водохранилище, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.
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Вестибюли трёх станций метро Москвы закроют в выходные из-за ремонта
Вестибюли трёх станций Московского метрополитена закроют в выходные из-за ремонта, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на страницу транспортного предприятия в соцсети «ВКонтакте».
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Московское «Динамо» по буллитам одолело «Торпедо» в КХЛ
Московское «Динамо» в серии буллитов одержало победу над нижегородским «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Врач «Сочи» рассказал о состоянии заболевших футболистов
Главный врач футбольного клуба «Сочи» Александр Линский рассказал о состоянии игроков команды, заболевших ангиной перед матчем 18-го тура Российской премьер-лиги с «Оренбургом».
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Гончарук: всю территорию Украины оцифруют в 2020 году
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что всю украинскую территорию оцифруют в 2020 году.
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Российская шахматистка Костенюк выиграла чемпионат Европы по блицу
Российская шахматистка Александра Костенюк заняла первое место на чемпионате Европы по блицу в Монако.
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Страны НАТО на саммите в Лондоне обсудят отношения альянса с Россией
Страны НАТО во время саммита в Лондоне будут обсуждать отношения альянса и России, сообщил представитель администрации США.
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В Крыму рассказали о ходе реконструкции Митридатских лестниц
Глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал полпреду президента России в Южном федеральном округе Владимиру Устинову о реконструкции Большой и Малой Митридатских лестниц в Керчи.
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Спасатели предупредили об усилении ветра до 15 м/с в Ленобласти
Спасатели рассказали о погоде в Ленинградской области в ближайшие сутки, сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт ГУ МЧС России по региону.
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Футболист «Барселоны» Дембеле не выйдет на поле до конца года из-за травмы
Нападающий каталонской «Барселоны» Усман Дембеле пропустит около десяти недель из-за травмы правого подколенного сухожилия.
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В Нижегородской области рассказали о выдаче ипотеки в январе — сентябре
В январе — сентябре 2019 года в Нижегородской области выдали на 20,9% ипотечных кредитов меньше, чем за аналогичный период 2018-го, сообщает Newsnn.ru со ссылкой на региональный Минстрой.
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В Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение из-за непогоды
В Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение на 30 ноября и 1 декабря из-за сильных осадков и плохой видимости, сообщает «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
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Министра здравоохранения Ростовской области отправили под домашний арест
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отправил под домашний арест подозреваемую в превышении полномочий министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую.
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Экс-жена хоккеиста Зайцева извинилась перед детьми за историю с похищением
Бывшая жена российского защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» Никиты Зайцева Маргарита опубликовала в своём Instagram пост с извинениями перед детьми.
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«Укроборонпром» может подпасть под американские санкции
Украинский государственный концерн «Укроборонпром» может подпасть под американские санкции в случае продажи завода «Мотор Сич» китайским компаниям.
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Экс-футболист «Арсенала»: «Локомотив» подослал к нам моделей перед игрой ЛЧ в 2003 году
Бывший защитник лондонского «Арсенала» Паскаль Сиган рассказал, как накануне матча с московским «Локомотивом» в Лиге чемпионов сезона-2003/04 в отель к игрокам английского клуба подослали моделей, чтобы утомить их перед встречей.