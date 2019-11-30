Sabah: Россия для западного мира — ураган, Турция — цунами, а Китай — изменение климата

Усиливающееся во всех сферах давление со стороны трио Турция — Россия — Китай представляет угрозу для атлантического мира во главе с США. Турецкое издание Sabah сравнивает эффект независимой политики, проводимой Турцией, с цунами, Россией — с ураганом, а Китаем — с изменением климата.

Давление, оказываемое на глобальный статус-кво независимой политикой, проводимой Турцией, напоминает цунами, Россией — ураган, а Китаем — изменение климата. Как пишет издание Sabah, данные определения можно использовать для описания геополитических рисков, которые эти три страны представляют для атлантического мира во главе с США.

Как отмечает автор статьи, блокирование Турцией планов НАТО по защите стран Балтии и Польши от российской агрессии вызвало немалое волнение по обе стороны Атлантического океана. Анкара напомнила, что и США поставили заслон для защиты НАТО от организаций, которые Турция считает террористическими. Поэтому Турция чётко дала понять, что, пока не будут одобрены её оборонные планы, она ни за что не допустит одобрения другого плана НАТО.

Турция уже сейчас воспринимается как один из довлеющих полюсов вновь формирующейся глобальной системы. С другой стороны, новые стратегические отношения, выстраиваемые Россией с Китаем и Турцией, снова превратили Москву в центр притяжения. Москва передаёт свои новейшие ракетные технологии Индии, Турции, Китаю, Ирану и при этом также строит отношения со странами, считающимися ближайшими союзниками США, такими как Израиль, Саудовская Аравия, Египет, Германия и Франция.

Однако главным кошмаром для Америки является Китай. Для США, которые впервые в своей истории вступают в войну с экономически равным им игроком, единственный шанс — привлечь на свою сторону Россию и Турцию, однако условия реальной политики показывают, что это практически невозможно.

Поэтому, как заключает автор статьи, усиливающееся во всех сферах давление со стороны трио Турция — Россия — Китай всё глубже раскалывает Атлантику.

«США и Европа стали походить на пару, которая спит в одной кровати, но видит разные сны. В этой связи положение западных политиков напоминает трагедию музыкантов, которые продолжали играть, когда тонул «Титаник», — подводит итог автор материала.