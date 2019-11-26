La Tribune: для борьбы с авторитарными режимами Европе необходима продуманная политика

В связи с усилившимся влиянием авторитарных режимов Китая и России в военной, торговой, цифровой и технологической сферах Евросоюзу следует отстаивать демократические принципы и проводить взвешенную политику, считают обозреватели La Tribune. Для этого ЕС и США необходимо выработать общий план действий и тщательно проверять все импортируемые инновационные технологии, которые могут поставить под угрозу безопасность в стране и сохранность личных данных европейцев.

В последнее время Евросоюз и США столкнулись с военным, торговым, цифровым и технологическим влиянием со стороны авторитарных режимов Китая и России, поэтому либеральным демократическим государством необходимо противодействовать этой политике, используя принципы правового государства, считают обозреватели газеты La Tribune. Как отмечает издание, в течение десятилетий политическая стабильность, экономический рост и мирная жизнь были необходимы для построения процветающей и свободной Европы. Различные европейские организации и страны-члены ЕС проводили либерализацию торговли и открывали рынки, а сотрудничество и международный обмен во многом улучшили качество жизни миллионов человек.

Однако, несмотря на все усилия, остаются нерешёнными многие ключевые вопросы. В Европе всё ещё сильны авторитарные режимы, которые перебрасывают военных и прибегают к информационному и технологическому влиянию в инфраструктуре и политических организациях ЕС. Так, Пекин прибегает к насилию и запугиванию для подавления выступлений в Гонконге против законопроекта об экстрадиции, а недавно подтвердилось существование лагерей перевоспитания для миллиона уйгуров, мусульманских меньшинств. Также вызывает беспокойство тот факт, что большие возможности для слежки, которые хорошо известны в самом Китае, начинают влиять на население европейских стран.

Принимая во внимание растущее экономическое влияние Китая в Европе, необходимо обращать внимание на эти факты по мере внедрения новых технологий, считают авторы статьи. Обсуждения инфраструктуры 5G и Huawei являются только первым шагом. Необходимо гарантировать защиту частной жизни пользователей и безопасность их данных, поэтому попытки защитить эту информацию и обеспечить национальную безопасность во время закупок ключевых технологий, как это сделали Великобритания, Франция и ЕС по вопросу 5G, представляются лучшим подходом из возможных.

Тем не менее грамотная цифровая политика будет неэффективной, если она не защитит демократию от реальных угроз. На границе Евросоюза Украина восстанавливается после пяти лет нападений со стороны своего русского соседа. Сотни украинцев отдали жизнь, защищая свою страну, но ситуация остаётся опасной. Не нужно забывать, что миллионы бывших украинцев теперь живут за российской границей, а Москва влияет на множество ведущих политических партий в Европе, не говоря уже о «ботах», которые активизируются во время выборов.

Как отмечает издание, слушания по импичменту президента Дональда Трампа не обошли стороной энергетические ресурсы и геополитическое положение Украины, и «мы можем надеяться», что европейские страны останутся тверды в своём намерении помочь этой стране, которая уже выражала своё стремление присоединиться к Евросоюзу. Здесь важна не только дипломатическая поддержка: хотя более 40% торговых обменов с Украиной идут напрямую с ЕС, они в скором времени уступят место Китаю. Тысячи европейских компаний имеют стратегические интересы на Украине и гораздо больше украинских компаний полностью зависят от европейских клиентов: эти связи также необходимо сохранить, несмотря на угрозы России и Китая.

С другой стороны, Франция и многие другие европейские страны хотели бы получить новую технологию авианосца с электромагнитной катапультой, которая странным образом не привлекает Трампа. Китай уже заявил о том, что будет использовать эту технологию в своих будущих авианосцах и вместе с Россией построит следующее поколение атомных кораблей. В то же время Китай занял первое место среди торговых партнёров Украины и увеличивает свои инвестиции на всём континенте. Только время покажет, пишет французское издание, позволит ли себе Европа конкурировать с другими странами и как повлияет на европейцев прочный военный альянс между Китаем и Россией. Одно ясно: странам Европы нужно проводить продуманную политику для противостояния этому подъёму авторитарных режимов. Тщательная оценка импорта технологий и дипломатическая поддержка станут необходимостью.

Как подчёркивают в заключение обозреватели La Tribune, крайне важными являются такие демократические принципы, как правовое государство, и поэтому либеральные ЕС и США должны выработать общий способ защиты своих граждан от возрастающего влияния авторитарных сил, чтобы либеральные страны смогли продолжать поддерживать демократию и процветание во всём мире.