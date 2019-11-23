Киссинджер: США и Китай по-прежнему в «предгорьях холодной войны» — поэтому её можно избежать

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер предупредил, что торговая война между США и Китаем может в конечном счёте привести к вооружённому конфликту, пишет Daily Mail. Тем не менее Киссинджер отметил, что Вашингтон и Пекин по-прежнему «находятся в предгорьях холодной войны» и её вполне можно предотвратить в том случае, если стороны попытаются искренне понять причины, стоящие за ростом напряжённости.

Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер выступил с предупреждением, что в случае продолжения американо-китайской торговой войны между Вашингтоном и Пекином может вспыхнуть вооружённый конфликт, пишет Daily Mail.

Выступая на Новом экономическом форуме Bloomberg в Пекине, Киссинджер, известный тем, что наладил отношения с Китаем при Ричарде Никсоне, заявил, что особенно важно, чтобы «за периодом относительной напряжённости в отношениях последовала искренняя попытка понять вызвавшие её политические причины». «Сделать это пока совсем не поздно, потому что мы пока что находимся лишь в предгорьях холодной войны», — отметил он.

«Если конфликт никто не будет сдерживать, его исход может быть даже хуже, чем в Европе. Первая мировая война началась из-за относительно небольшого кризиса, а сегодня оружие куда мощнее», — добавил бывший госсекретарь.

При этом напряжённость на дипломатическом уровне достигла весьма высокого уровня. Пекин критикует Вашингтон за военно-морские операции в спорном Южно-Китайском море, а США критикуют Китай за массовые аресты уйгуров, а также ту поддержку, которую конгресс оказывает протестующим в Гонконге.

«Китай — это крупная экономическая держава. Как и мы, — заявил Киссинджер. — И мы обречены наступать друг другу на пятки по всему миру».

По словам 96-летнего дипломата, во время холодной войны между США и Советским Союзом обе стороны уделяли первостепенное внимание вопросам ограничения ядерных вооружений. Однако из-за «пассивности» американо-китайских конфликтов Вашингтон не выработал механизмов диалога с Пекином как с «военной державой». Киссинджер также отметил, что если стороны будут относиться «к каждому вопросу в мире в парадигме взаимного конфликта, то человечество может оказаться в опасности».

В 1971 году бывший госсекретарь президента Ричарда Никсона совершил секретный перелёт в Пекин, где начал переговоры о новых отношениях между Соединёнными Штатами и коммунистическим Китаем. Высокопоставленные китайские чиновники по-прежнему прислушиваются к его мнению и расстилают перед ним ковровую дорожку, когда Киссинджер приезжает в Пекин, напоминает Daily Mail.