ABC: со стороны США не слишком мудро укреплять «брак по расчёту» между Россией и Китаем

Отчасти США удалось «одержать победу в холодной войне», потому что они наладили отношения с Китаем и стали вместе противостоять СССР, уверен корреспондент ABC Мэтью Карни. Но теперь Москва и Пекин близки как никогда, и Вашингтон лишь толкает их ещё ближе друг другу, создавая угрозу для действующего порядка и своего положения на мировой арене.

В этом году свой день рождения Владимир Путин отметил в компании китайского коллеги Си Цзиньпина. В честь торжества лидеры выпили водки, подкрепились российской колбасой, а затем председатель компартии КНР назвал российского президента своим близким другом, вспоминает корреспондент австралийского канала ABC Мэтью Карни. Теперь Пекин и Москва активно сближаются с Ираном, и многие на Западе всё чаще выражают опасения относительно новой «оси автократов».

Во многом российско-китайское сближение обусловлено наличием «общего врага» — президента США Дональда Трампа, который не так давно ввёл новые санкции в отношении России и пошлины на китайские товары. Тем временем лидеры России и КНР, которые уже встречались 26 раз, вновь собираются увидеться в сентябре. Отношения между Москвой и Пекином сегодня находятся на самом высоком уровне за долгие годы — их объединяет стремление бросить вызов глобальному господству Вашингтона. И с помощью Ирана России и Китаю удаётся диктовать свои условия во многих регионах — от Сирии до Северной Кореи.

Доцент Международного христианского университета в Токио Стивен Нэги уверен, такое сближение с Москвой для Пекина — лишь «брак по расчёту», «способ направить США сигнал, что у Китая есть опции и Россия — хороший вариант, который тоже может поставлять ему энергоресурсы». «Кроме того, что немаловажно, это ещё и идеологический партнёр, который придаёт большое значение авторитаризму», — считает эксперт.

Однако с общностью политических целей меняется и суть российско-китайских отношений, активно развивается торговля. Нэги объясняет: «Это реальные изменения. Раньше между этими двумя странами торговля велась не особо активно. Это важный показатель, что оба государства рассматривают друг друга как значимых партнёров».

Но самый большой сдвиг в российско-китайских отношениях касается военной сферы. Страны теперь нередко проводят совместные учения, и Россия, которая раньше воздерживалась от продажи китайцам своих передовых вооружений, сегодня поставляет Пекину новейшие технологии. «Это свидетельствует о стратегическом сдвиге со стороны России», — комментирует Нэги.

В долгосрочной перспективе, возможно, Москве и стоило бы больше опасаться агрессии соседнего Китая, но пока, как утверждает аналитик, взаимодействие России и Китая даёт хорошую возможность противостоять США, не провоцируя прямой конфликт.

Если обратиться к истории, с точки зрения США, не слишком мудро толкать Москву и Пекин ближе друг к другу. В конце концов, подчёркивает автор статьи Мэтью Карни, Вашингтон «одержал победу в холодной войне», отчасти потому что в начале 70-х подружился с Китаем и они вместе стали противостоять СССР. И стратег, стоящий за этой идеей, Генри Киссинджер, по всей видимости, посоветовал Дональду Трампу провернуть то же самое с Китаем — сблизиться с Москвой и изолировать Пекин. А это говорит о «признании того, насколько сильно отношения между Россией и Китаем могут определять мировой порядок», резюмирует журналист.