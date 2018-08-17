«Одной рукой берут деньги, другой вонзают нож» — WT рассказала о недовольстве США поведением Киева

Пекин анонсировал выпуск учебно-боевых самолётов JL-10, на которых китайские пилоты будут учиться совершать посадки на первом авианосце страны. Однако реактивные машины будут летать на украинских двигателях, и США, за месяц до этого одобрившие многомиллионную военную помощь Киеву, от такой сделки не в восторге, отмечает The Washington Times.

В рамках своего масштабного военного усиления Китай уже обзавёлся одним авианосцем и в будущем планирует принять на вооружение по меньшей мере ещё три. Кроме того, Пекин выпустил партию учебно-боевых самолётов JL-10, с помощью которых пилоты Народно-освободительной армии (НОАК) будут отрабатывать приземления на авианосце, пишет The Washington Times.

Однако интересная деталь: новые китайские самолёты летают на украинских реактивных двигателях. Какое-то время китайцы безуспешно пытались произвести собственные двигатели, однако всё-таки решили закупаться у Украины и России.

По мнению критиков, администрация Трампа должна надавить на Киев, чтобы тот приостановил поставку двигателей Пекину и другие военные сделки с Поднебесной. Эксперт по Китаю, бывший советник сенатского комитета по международным отношениям Уильям Триплетт настаивает: «Уж чего-чего, но помогать китайским пилотам ускоренно учиться сажать самолёты на авианосце явно не в наших интересах».

При этом аналитик напоминает, что всего месяц назад Пентагон анонсировал военную помощь Киеву в объёме $200 млн. «Получается, что украинцы в одну руку хватают деньги американских налогоплательщиков, а другой вонзают нож в спину американским ВМС», — считает Триплетт.

Впервые за несколько десятилетий США признали Китай «стратегическим соперником», с которым когда-нибудь американским силам, возможно, придётся столкнуться в открытом военном противостоянии. Именно поэтому Украина должна прекратить продажи реактивных двигателей и прочего военного оборудования, которое могло бы усилить армию Поднебесной.

Как отмечает газета, украино-китайская сделка была заключена в 2016 году, тогда же АО «Мотор Сич» поставило первые 20 двигателей. Согласно договору, общая стоимость которого составляет $380млн, всего будет передано 250 двигателей. Не так давно китайцы пытались полностью выкупить «Мотор Сич», однако эксперт International Strategy and Assessment Center Рик Фишер предупреждает, что это лишь ускорит военное усиление Пекина, поэтому США опять-таки должны заставить Киев воспрепятствовать сделке.