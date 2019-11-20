Диалог и сила: обозреватель Bloomberg нашёл рецепт победы Запада над автократиями XXI века

В годовщину 30-летия с момента падения Берлинской стены Европа и США сошлись в споре: благодаря кому Запад одержал «великую победу» в холодной войне. На самом же деле в этом споре правы обе стороны, так как стену удалось разрушить как из-за агрессивного давления Вашингтона, так и из-за попыток Европы наладить диалог СССР, пишет обозреватель Bloomberg Хал Брэндс. По его мнению, выработав общую стратегию в отношениях с Россией и Китаем, а также делая ставку как на силу, так и на диалог, Запад вполне может записать себе на счёт победу и над «автократиями XXI века».

Годовщина, которая должна была подчеркнуть американо-немецкое единство, превратилась в трансатлантический скандал — и это неспроста. 30 лет назад 9 ноября Берлинская стена фактически пала, и это событие стало символом «западного триумфа в холодной войне». Тем не менее США и Германия сцепились из-за колонки главы МИД Германии и вопроса размещения в Берлине статуи Рональда Рейгана, пишет обозреватель Bloomberg Хал Брэндс.

«Этот спор легко забудется, однако он говорит о том, что по обе стороны Атлантики нет консенсуса по поводу того, что привело к окончанию холодной войны, — и это скажется на нынешней геополитической стратегии США и их отношениях с альянсами», — отмечает автор.

Вся суета началась в первых числах ноября, когда Хайко Маас написал статью, в которой он воздал должное за воссоединение Европы после холодной войны всем, кроме, по сути, США. Несколько дней спустя Госдепартамент продемонстрировал статую Рональда Рейгана — американского президента, который призвал Горбачёва «разрушить эту стену», — на территории посольства США в Берлине.

Сам выбор места говорит о многом, потому что берлинцы и городские власти на протяжении долгого времени сопротивлялись попыткам США установить эту статую в другом месте, не оставив, в конце концов, американской стороне иного выбора, кроме как возвести её в посольстве.

Этот эпизод привёл к тому, что некоторые американские комментаторы обвинили Германию в неблагодарности. Без всяких сомнений, продолжает Брэндс, услышав это, многие европейцы закатили глаза: ведь и самих американцев в последнее время тяжело назвать рыцарями трансатлантической солидарности. Однако куда более показательно то, как этот спор используется для того, чтобы подчеркнуть различия в том, как европейцы и американцы понимают природу «победы Запада в холодной войне».

Рейган любил описывать стратегию в этом конфликте фразой «мир через силу». В целом, американцы склонны считать, что главной переменной этого уравнения была именно сила. Защищая «свободный мир» и сдерживая «советские военные амбиции», США доказали, что экспансия коммунизма успехом не увенчается. Нарастив свою военную мощь в конце 70-х и в 80-х годах, а также ведя экономическую, идеологическую и тайную войну против «советской империи», Америка усилила давление на своего измотанного противника и помогла демонтировать железный занавес. В этой версии событий Рейган — это главный герой: именно его чистота моральных принципов и готовность дать отпор «империи зла» подготовила почву для «чудес 1989 года».

Вместе с тем многие европейцы придерживаются иного мнения: они делают главный акцент на элементе «мира». Да, военная мощь и твёрдость НАТО сыграли важную роль. Однако в этой версии событий усилия по наведению мостов с советским блоком, налаживание личных контактов и торговых связей, а также конструктивная дипломатия, в конечном счете, изменили коммунистический мир.

Восточная политика ФРГ и Хельсинкские соглашения в области безопасности, торговли и прав человека проложили путь к мирным реформам и перестройке. В подобном изложении Рейган предстаёт как стереотипный воин холодной войны, который всё-таки одумался и сделал ставку на терпеливую дипломатию с Горбачёвым.

Подобное описание взглядов США и Европы на холодную войну, разумеется, карикатурно, признаёт Брэндс. Во время холодной войны ключевые союзники США по НАТО подчас вели куда более ястребиную политику, чем Америка. Тем не менее такая характеристика раскрывает главные разногласия вокруг «великого триумфа Запада».

По мнению обозревателя, обе стороны в какой-то мере правы. Из рассекреченных американских и советских документов явствует, что комплексное наступление Рейгана в начале 80-х, по сути, вернуло Западу инициативу в холодной войне и, в конечном счёте, убедило советских лидеров начать разрядку на американских условиях. Советские чиновники понимали, что их «экономически застойная и технологически отсталая страна» не выдержит очередной гонки вооружений с США.

Тем не менее, продолжает Брэндс, не стоит забывать и о том, что прорвать железный занавес помогло также экономическое и дипломатическое сотрудничество. Положения о правах человека, включённые в Хельсинкские соглашения, стали знаменем диссидентов, которые в итоге и развалили ОВД изнутри. Личные связи помогли восточным европейцам прикоснуться к Западу и понять, «насколько их собственное общество закостенело под коммунистическим правлением». Вместе с тем предрасположенность Горбачёва и его окружения к западному обществу помогла убедить их в необходимости изменить советскую систему.

«Если конфронтационная политика Рейгана начала 80-х поставила Москву в тяжёлое положение, его готовность вести с Горбачёвым диалог в конце десятилетия убедила Кремль пойти на уступки», — подчёркивает автор.

Если вкратце, то западная стратегия увенчалась успехом потому, что она была гибридной. В ней жёсткие меры сочетались с мягкими, что позволило «размягчить» советскую систему различными, но дополняющими друг друга методами. Эта история имеет двойственное отношение к нынешнему положению вещей.

Во-первых, учитывая, что США нацелились на долгосрочное соперничество с Китаем и Россией, им следует помнить, что принуждение и диалог могут идти рука об руку. Военная мощь, идеологическое соперничество и экономическое давление незаменимы для сдерживания амбициозных авторитарных режимов. Однако не меньшее значение играют и более мягкие аспекты этой стратегии — диалог и влияние на граждан этих режимов.

Именно поэтому призывы запретить китайским студентам обучаться в американских университетах контрпродуктивны. Подобные рекомендации основываются на вполне обоснованных опасениях насчёт защиты свободы слова и интеллектуальной собственности. Однако такой шаг грозит лишить США важного геополитического оружия: способности влиять на тех китайцев, которые склонны искать знаний за рубежом.

Во-вторых, альянсы как единое целое могут вести себя куда умнее, чем их члены по отдельности. Во время холодной войны разные приоритеты и взгляды членов НАТО привели к формированию компромиссной стратегии, которая была куда эффективнее и больше устраивала всех участников блока, чем если бы Вашингтон и европейцы тянули одеяло на себя. На данный момент американские чиновники по-прежнему ищут подход к Китаю и России. Однако у них будет больше шансов на успех, если они будут полагаться на коллективное мнение широкой коалиции из стран, заинтересованных в сдерживании Пекина и Москвы.

«Как видно на примере истории холодной войны, «мудрость толпы» применима в геополитике и прочих вопросах. Взгляды союзников могут сыграть роль второго мнения... которое приведёт к формированию более складного подхода. И хотя поиск консенсуса в рамках широкой коалиции может стать предприятием отчаяния, это, возможно, приведёт к тому, что Америка соберёт под своим крылом большую группу союзников, которые увеличат эффективность стратегии, а также общее влияние Вашингтона. В случае удачи США и их друзья могут однажды вернуться к тому самому спору, который идёт сейчас, — к спору насчёт того, благодаря чьей политике была одержана победа в великой борьбе против автократий XXI века», — подытоживает Хал Брэндс.