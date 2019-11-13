Daily Beast: Западу есть за что поблагодарить русских после Второй мировой войны

США сделали из Советского Союза главного врага, в результате чего холодная война не кончилась обугленной и безжизненной планетой лишь по счастливой случайности, считает писатель Брайан Браун. В своей статье для The Daily Beast он объясняет, почему американцам после Второй мировой войны следовало хорошенько поблагодарить русских, а не затевать с ними холодную войну.

Многое из того, что американцы знают о борьбе между США и СССР ещё со школы, в корне неверно. Как пишет Брайан Браун, автор книги «Против нас что-то замышляют — не слишком краткая история паранойи и безумия холодной войны», это противостояние было наполнено страхом, паранойей — и масштабной ложью. Однако в действительности «империя зла» была лишь плодом американского воспалённого воображения, поскольку «на самом деле в Кремле засела шайка перепуганных жуликов, а государство их было в принципе нежизнеспособно и всё время балансировало на грани краха».



Как отмечает Браун в статье для The Daily Beast, американских школьников пичкали однобоким

взглядом на Вторую мировую войну: всё сводилось к тому, что в разгроме нацистской Германии и имперской Японии решающую роль сыграли американское промышленное превосходство и непревзойдённый военный гений. Однако холодная война сложилась бы совсем иначе, если бы из уроков истории американские дети вынесли, что мир в неоплатном долгу перед Красной армией и советским народом. Поэтому, пишет Браун, есть много причин, почему после Второй мировой американцам следовало хорошенько поблагодарить русских, а не затевать с ними многолетнюю холодную войну.



На Восточном фронте Красная армия в одной только Сталинградской битве понесла больше потерь, чем вооружённые силы США за всю Вторую мировую. Кроме того, война с Японией завершилась не только из-за ядерной бомбардировки США, поскольку, рассматривая перспективы капитуляции, Хирохито и японский штаб испугались русского вторжения больше, чем американской бомбардировки.



Кроме того, продолжает автор статьи, свою эффективнейшую шпионскую ячейку русские составили из британских аристократов из Кембриджа, благодаря которым учёные СССР заполучили чертежи атомной бомбы ещё до того, как её пустили в ход в Японии. Таким образом, крупнейшей угрозой национальной безопасности США на начальном этапе холодной войны был ближайший союзник Америки.



Также американцам приводили недостоверную информацию о военном преимуществе СССР. На самом деле, пишет Браун, разрыва не было ни по бомбардировщикам, ни по ракетам. США первыми разработали межконтинентальный ядерный бомбардировщик, первыми испытали водородную бомбу, первыми запустили атомную подводную лодку, первыми запустили тактическое ядерное оружие и первыми сделали твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету.



Также не стоит забывать, что в 1977 году администрация Картера запустила тайную программу ЦРУ. Её целью было расшатать Советский Союз, поощряя этническое насилие и радикальный ислам в Афганистане, Грузии, Азербайджане и Чечне. Когда СССР направил в Афганистан 100-тысячный контингент, США резко нарастили поддержку антисоветских боевиков. И в конце концов, эта масштабная операция стоимостью несколько миллиардов долларов аукнулась миру мировым джихадом.



«Сделав из Советов врагов, вместо того чтобы поблагодарить их после Второй мировой, мы чуть было не угробили нас всех. Холодная война не кончилась обугленной и безжизненной планетой лишь по счастливой случайности», — подводит итог автор материала.