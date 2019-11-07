Политолог: либерализм в кризисе, и ни у кого нет иммунитета от авторитаризма

Сегодня в мире идут две битвы: США против Китая и авторитаризм против либерализма, считает политолог Мишель Дюкло, который дал интервью Le Figaro. По его словам, либерально-демократические страны теряют позиции на мировой арене, и во многих странах им на смену приходит популизм и авторитарные лидеры.

У нынешней эпохи есть две общие черты с 1930-ми годами, считает бывший дипломат и политолог Мишель Дюкло. Как он пояснил в интервью Le Figaro, шок 2008 года похож на потрясения 1929 года. А реваншизм Германии после Версальского договора он называет синонимом нынешней России, которая недовольна окончанием холодной войны, и Китая, который намерен отомстить за прошлые обиды.



Так что он видит схожесть между Испанской войной и сирийским конфликтом. По его словам, сирийская война стала инкубатором нового авторитаризма в той же мере, как Испанская способствовала тоталитарным державам.



Однако он упоминает, что помимо этого сегодня есть соперничество между растущей силой, Китаем, и силой уходящей, США. И эта ситуация напоминает ему уже времена Первой мировой войны и Германию с Великобританией.



Политолог отмечает, что популизм может быть опасным, ведь он способен перерасти в авторитаризм, что видно на примере Эрдогана в Турции и Орбана в Венгрии. И авторитарные лидеры помогают популистам, как Владимир Путин — антиевропейским силам в ЕС. Это работает и наоборот: Италия подписывает соглашение с Китаем, а Венгрия пускает в Европу Huawei.



Каждый авторитарный лидер, по мнению политолога, имеет свои уникальные черты, хотя у них всех есть и общий дух. Так, он причисляет к авторитарным Си Цзиньпина, Владимира Путина, президента Египта Ас-Сиси, Башара Асада, наследных принцев Абу-Даби и Саудовской Аравии. Впрочем, по его словам, есть и лидеры-популисты в демократических странах, как Дональд Трамп. Есть и такие государства, которые идут к авторитаризму, к которым он причисляет Турцию, Венгрию и Польшу. И все эти страны объединяет нелюбовь к либерализму. Все они опираются на национализм, централизацию власти, клептократию, персонализацию власти и предпочтение одного человека всему народу. Но главная лакмусовая бумажка для режима — наличие настоящих выборов.



Впрочем, политолог не уравнивает авторитаризм и тоталитаризм, потому что сегодня соперничество между державами не такое сильное, как во времена холодной войны, но он опасается, что к этому мир идёт. Новые авторитарные страны больше не ориентируются на либеральные ценности, которые он называет большим достижением 1989—1991 годов.



Среди причин того, что сложилась такая ситуация, он называет кризис 2008 года, неолиберализм и глобализацию, а также войны в Ираке и Сирии, которые возродили антизападные настроения. Запад при этом потерял и свои лидирующие позиции при расстановке экономических и военных сил, и главную идею. «Кризис демократии прибавляется к более неблагоприятной для Запада расстановке сил. Это можно назвать дезападнизацией мира», — считает эксперт.



При этом ни одна страна, по его мнению, не может считать себя защищённой от авторитарных тенденций, ведь это связано с экономическими и социальными сдвигами, которые происходят по всему миру. Ни у кого нет иммунитета, но некоторые успешно борются. Однако их мало, и даже те, кто сохраняет демократичность, стараются отойти от либеральности.



Впрочем, либеральная демократия не обречена, успокаивает Мишель Дюкло. Он отмечает, что сейчас проходят две битвы: США против Китая и авторитаризм против либерализма. Возможно, Китай удастся остановить на его пути к гегемонии. И, возможно, авторитаризм сам погрязнет в кризисе. Но для этого важно вернуть единение либерального и демократического, отмечает политолог в интервью Le Figaro.