Политолог FP: из США в СШУ — политическая жизнь Украины закрепляется и в Америке

Американская политическая жизнь начинает всё сильнее напоминать украинскую: и ту, и другую страну поразил тяжёлый общественно-политический раскол, в обстановке которого наиболее успешными оказываются не традиционные правые или левые силы, а «политические воротилы», считает американский политолог Митчелл Оренстин. Как пишет эксперт на страницах Foreign Policy, эта ситуация сложилась из-за «гибридной войны», которую развернула Россия против Украины и США.

Украинская политика «тесно сплелась» с политической жизнью США, а американский президент Дональд Трамп и его украинский коллега Владимир Зеленский «держат в руках политические судьбы друг друга», пишет в своей статье для Foreign Policy заведующий кафедрой исследований России и Восточной Европы Пенсильванского университета Митчелл Оренстин. Как поясняет эксперт, если Трамп волен решать, предоставлять или не предоставлять Зеленскому помощь в виде оружия и политической поддержки, чтобы Украина «смогла пережить очередной штурм со стороны своего агрессивного соседа России», то Зеленский в свою очередь может как «обеспечить Трампу победу на выборах-2020, наколдовав компромат на его противника», так и внести свой вклад в процесс импичмента американского лидера, «слив» Вашингтону информацию о деятельности на Украине адвоката Трампа Руди Джулиани.



Такая связь — отнюдь не совпадение, полагает автор. По мнению аналитика, царящие в политике Украины и США «разброд и шатание» в значительной мере стали продуктом «российской гибридной войны», в результате которой в обеих странах «усиливаются политические разногласия и растёт хаос». В итоге политическая жизнь США становится всё более похожей на политическую жизнь Украины — страны, которая «уже как минимум пятнадцать лет принимает на себя главный удар» Москвы, подчёркивает эксперт.



«Всем известно, что Россия в 2014 году вторглась на Украину, захватила и аннексировала Крым и забрала часть территорий Восточной Украины, — рассуждает Оренстин. — Между тем, Москва ещё задолго до этого также стала взламывать украинские выборы». В частности, в 2004 году Россия «настолько бесцеремонно» взломала ЦИК Украины для обеспечения победы тогда ещё премьер-министра Виктора Януковича, что в стране развернулись массовые протесты, прозванные «Оранжевой революцией», что привело к повторным выборам, напоминает читателям политолог. Кроме того, Москва, «по всей видимости», шантажом заставила Украину не подписывать соглашение об ассоциации с ЕС в 2013-м, в 2014-м — атаковала руками «пророссийских хакеров» ЦИК Украины и лишь чудом не сумела при помощи вредоносного ПО добиться победы «маргинального кандидата», а в 2015-м — провела кибератаку против украинской энергосети, оставив без света 200 тыс. человек, перечисляет он.



Регулярные акты вмешательства России в украинскую политику имеют два «на первый взгляд противоположных эффекта», продолжает автор. С одной стороны, они ещё сильнее поляризовали политическую жизнь этой страны и разделили украинцев на стремящееся к западной модели развития и западным институтам большинство и достаточно серьёзное меньшинство тех, кто «ощущает себя ближе к России» и считает её естественным партнёром страны, пишет он. С другой же стороны, «как это ни парадоксально», многие ведущие политики и олигархи Украины пытаются «работать на оба эти лагеря» и стараются сохранять «гибкость», которая в обстановке тяжелейшего общественного раскола превратилась в главнейшее из качеств для любого успешного политика, считает аналитик. Большинство украинских олигархов заработали свои состояния при «пророссийском» Януковиче в 2011-2014 годах, но смогли пережить его свержение, а затем стали активно поддерживать «националиста» Петра Порошенко — вплоть до того, что некоторые из них «создали частные армии» для борьбы с «российскими налётами» на востоке, отмечается в статье.



Подобная политическая жизнь, характеризующаяся прежде всего сильным расколом в обществе и активной деятельностью «политических воротил», всё сильнее закрепляется и в США, констатирует Оренстин. Российское «вмешательство» в выборы 2016 года, в ходе которых российские «фабрики троллей» распространяли в соцсетях одновременно антииммигрантскую риторику и ориентированный на чернокожих избирателей контент, усилило и так традиционно острые политические разногласия в Америке, «как того и хотела Москва»; в результате, многие американцы сегодня убеждены, что их политические противники работают на какую-нибудь иностранную державу, а каждое голосование воспринимают как «цивилизационный выбор между хорошо работающей демократией и, в зависимости от точки зрения, либо националистической авторитарной системой, либо олигархией для избранных», рассказывает политолог. Со стороны правых сил уже слышатся призывы к насилию, а республиканцы на этой неделе, вдохновившись примером украинских депутатов, попытались сорвать слушания по импичменту в конгрессе, организовав вечеринку с поеданием пиццы, пишет он.



Между тем, как полагает Оренстин, Трамп демонстрирует абсолютно такую же «гибкость и желание обогатиться», как какой-нибудь украинский олигарх. Одним из самых примечательных — но всё же практически проигнорированных СМИ — аспектов скандала с импичментом стало то, что он продемонстрировал насколько «вероломен» Трамп по отношению к президенту России Владимиру Путину: тогда как в 2016 году он «с радостью принял российскую помощь» для победы на выборах, в году нынешнем он в беседе с Владимиром Зеленским обещал предоставить тому противотанковые ракеты для борьбы с Россией — в обмен на поддержку на выборах 2020 года, отмечает эксперт. «В глазах Трампа значение имеет только сам Трамп. Никакой идеологии и верности у него нет — он лишь продаёт внешнюю политику тому, кто больше заплатит», — считает автор.



Итак «сплетение» политики США и Украины — не совпадение, и страдания Украины в результате конфликта с Россией теперь становятся и американскими страданиями, убеждён Оренстин. «Этот конфликт между Россией и Западом расколол обе страны и позволил подняться политическим воротилам, не придерживающимся никакой идеологии, которые пользуются конфликтом, задирая цены на ресурсы, которыми обладают. США при Трампе превратились потеряли вес на международной арене и стали уязвимыми во внутренней политике — так же как и Украина, страна, застрявшая между двумя мирами», — подытоживает он.