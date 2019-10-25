СТРАНА: Аваков решил, что раз в конгрессе США «Азов» связывают с террористами, значит это «знак качества»

Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что инициатива американских сенаторов по внесению полка «Азов» в список террористических организаций является «дискредитацией подразделения и знаком качества его борьбы за территориальную целостность Украины». Как пишет «СТРАНА», Аваков добавил, что это также является попыткой спровоцировать кризис в отношениях Украины с её союзниками.

Глава МВД Украины Арсен Аваков назвал инициативу в конгрессе США внести «Азов» в списки террористических организаций «дискредитацией подразделения и знаком качества его борьбы за территориальную целостность Украины». Как пишет «СТРАНА», об этом он заявил на встрече с главой миссии США Кристиной Куинн, комментируя официальную позицию Украины.

По словам Авакова, подразделение специального назначения «Азов» является законным регулярным подразделением Нацгвардии.

«Позорная информационная кампания о якобы распространении нацистской идеологии среди личного состава отдельного отряда специального назначения «Азов» воинской части 3057 Восточного оперативно-территориального объединения НГУ является умышленной попыткой дискредитировать подразделение «Азов» и Национальную гвардию Украины, прежде всего, в сознании международных партнёров Украины, спровоцировать кризис в отношениях с нашими союзниками, ослабить позицию нашего государства в мире», — заявил Аваков.

«Именно боевая эффективность спецподразделения Азов в защите государства от военной агрессии — истинная причина попытки остановить его другим, гибридным, методом», — добавил министр.

«Надеюсь, что честная и открытая позиция Украины и приведённые факты будут учтены нашими партнёрами и соратниками по борьбе по защите демократии. Мы вместе дадим отпор этим грязным и опасным методам», — добавил глава МВД.