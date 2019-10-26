Kresy: украинцы назвали главной угрозой не Россию, а миграцию

Не без оснований более половины украинцев считают, что самую большую угрозу для их страны представляет массовый отток рабочей силы за границу, ведь только в Польше с 2014 года число украинских экономических мигрантов увеличилось в пять раз и достигло 1,5 млн человек. Более того, согласно опросу агентства Rating, угрозу полномасштабной войны с Россией украинцы сочли менее существенной, пишет Кresy.

Более половины украинцев считают, что самую большую угрозу для Украины представляет массовый переезд её жителей за границу — согласно опросу агентства Rating. Вариант полномасштабной войны с Россией занял более низкие позиции, сообщает Кresy.

Украинское агентство Rating провело опрос, в котором украинцев спрашивали о том, что они считают самой большой угрозой для их страны. Большинство, целых 56% респондентов, уверены, что это массовый отток украинцев за рубеж, сообщает Кresy.

Около 45% респондентов считают, что ключевыми угрозами для Украины являются ухудшение экономической ситуации и обнищание общества. 30—40% утверждают: основные угрозы — это ухудшение здоровья нации (40%), экологические катастрофы (37%), а также полномасштабная война с Россией (36%), рост преступности (35%), деградация (35%) и вымирание населения (35%).

В диапазоне от 20 до 30% были ответы, указывающие на то, что важной угрозой может стать общий крах государства, девальвация национальной валюты — гривны, анархия и массовые беспорядки — 20%. 17% украинцев боятся введения в стране диктатуры, 13% — голода, 13% — международной изоляции Украины и терроризма, перечисляет портал.

Согласно агентству Rating, за последние три месяца вырос процент людей, которые считают здоровье украинского народа, экологические катастрофы или войну с Россией серьёзной угрозой. Менее существенную угрозу они видят в девальвации гривны или инфляции.

Опрос проводился в период с 19 по 22 октября этого года среди 2500 респондентов. Погрешность не должна превышать 2%.

Портал напоминает, что последние оценки украинских экспертов говорят о том, что более 8 млн украинцев находятся в трудовой миграции. Эксперты считают, что перепись на Украине может стать неприятным сюрпризом для власти. По данным Министерства социальной политики Украины, до 3,2 млн граждан этой страны работают за границей уже в течение длительного времени.

По словам сотрудников украинского посольства в Польше, с 2014 года число украинских экономических мигрантов увеличилось в пять раз и в настоящее время составляет 1,5 млн человек. По другим оценкам, в начале этого года в Польше находилось почти 1,3 млн украинцев, резюмирует Кresy.