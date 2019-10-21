Избиения, унижения, убийства: Обозреватель об превратностях работы украинцев в Польше

В Польше украинцы нередко сталкиваются с насилием: трудовых мигрантов избивают по национальному признаку, унижают и пытаются лишить заработанных денег, пишет «Обозреватель». При этом, как отмечает издание, правоохранительные органы далеко не всегда расследуют преступления против мигрантов, а многие украинцы опасаются подавать заявления в полицию, дабы избежать различных неприятностей.

В Польше украинцы продолжают сталкиваться с насилием: трудовых мигрантов жестоко избивают из-за национальности, унижают и пытаются лишить заработанных денег. При этом местные правоохранительные органы далеко не всегда расследуют преступления против «заробитчан», пишет «Обозреватель».

Например, украинский актер Юрий Чеботарев из Познани не так давно попал в неприятную ситуацию. По его словам, он совмещал работу в местной пиццерии поваром и выступления в театре. Однажды, когда ему нужно было ехать на выступление на театральный фестиваль, менеджер пиццерии заявил, что ему нужно выбирать между работой и театром. Чеботарев выбрал театр.

Через некоторое время украинец вернулся в заведение за причитающимися ему деньгами — 1700 злотыми (ок. 28 тыс. рублей. — ИноТВ), однако получил он только 900. Между мужчинами возник конфликт. Менеджер попытался силой вытолкать своего бывшего повара и «даже душил его». Однако Чеботарев, по его словам, пытался сдерживать себя, опасаясь депортации и других неприятностей. В итоге украинец позвонил в полицию, оставшись в помещении пиццерии.

Ближе к закрытию менеджер вновь попытался вытолкать Чеботарева из пиццерии, сломам ему при этом нос. Когда же прибыла полиция, мужчина тотчас же отдал украинцу оставшиеся деньги, заявив, что рану он нанёс себе сам. Полицейские вызвали пострадавшему скорую помощь и сказали, что он может написать заявление в полицию.

«Я уверен, что если бы я себя защищал и на лице руководителя пиццерии был бы хоть один синяк, меня бы уже сегодня депортировали», — считает Чеботарев.

По словам экс-почетного консула Украины в Польше Витольда Хоровского, подобные случаи с украинцами в Польше нередки. «Честно говоря, я вынужден подтвердить, что такое в Польше происходит. Поляки, несмотря на огромное количество украинцев, которые приехали в Польшу в последнее время, в целом очень позитивны или нейтральны по отношению к украинцам. Но, к сожалению, это относится не ко всем полякам», — сообщил он.

Сам Чеботарев отметил, что подобное с ним произошло впервые. Тем не менее, по его словам, ранее с ним произошёл инцидент, когда к нему на улице подошли подвыпившие поляки. По акценту они поняли, что он с Украины. Тогда они посоветовали ему «убираться отсюда».

«Завязалась небольшая толкотня. Потом они стали убегать, но одного я догнал, он извинился. Другого встретил через несколько дней, он тоже извинился и сказал, что просто был пьян», — рассказал он.

«С одной стороны, такие инциденты случаются слишком часто. Это очевидно. С другой стороны, вы должны помнить, что украинцев много, поэтому по статистическим причинам такие ситуации происходят. Задача наших средств массовой информации, местных политиков, волонтеров, польского общества состоит в том, чтобы свести к минимуму такие события, клеймить виновных и поддерживать жертв», — отметил по этому поводу экс-консул.

По словам Чеботарева, за три года работы в Польше он не раз слышал о случаях дискриминации украинцев. «Но многие предпочитают не спорить и не обращаться в полицию, чтобы не иметь проблем… Есть те, кто кормят семьи, или работают нелегально. Поэтому терпят унижения, предпочитают молчать и сдерживать себя в разных ситуациях. Даже в случаях, когда работодатель тебя обдурил. А однажды моего знакомого актера, например, побили в автобусе. Он разговаривал с женой на украинском языке и за это получил сумкой по лицу. Дело в полиции тянется уже полгода», — добавил украинец.

Ещё более «дикая история» произошло с двумя братьями — Николаем и Владиславом Саенко, — которые поехали в Польшу на заработки, причём легальные.

Находясь в одном из польских ночных клубов, они, по словам невесты Николая Анны Хайбуры, вели там себя спокойно, однако с самого начала их начали оскорблять польские охранники, услышавшие украинскую речь.

Когда украинцы вышли на улицу за сигаретами, охрана набросилась на них и сбила с ног. В результате молодые люди упали на асфальт и потеряли сознание. После этого поляки продолжили избивать их ногами.

После того, как прибыла скорая помощь и вертолётом доставила Николая Саенко в больницу в Гданьске, тот провёл в коме ещё 18 дней. Из-за тяжёлых травм у 23-летнего украинца оказалась парализована левая сторона и появились провалы в памяти. При этом владелец отеля, в котором работал пострадавший, не только оплачивает лечение украинца, но и взял на работу его невесту. Кроме того, по факту происшествия полиция открыла дело и даже задержала двух охранников клуба.

В целом украинцы жалуются, что в последнее время поляки стали чаще оскорблять и унижать их из-за национальности. Тем не менее адвокат Ирина Мизина, которая занимается делами украинцев в Польше, говорит, что это субъективное мнение.

«Польская полиция обычно старается, если есть возможность и никого не убили, отказывать в приеме заявлений на месте вызова. Но она расследует все дела вне зависимости от национальности. Главное, самому подать заявление в письменном виде. Но есть и другие ситуации, когда наши соотечественники совершают преступления против поляков по тому же национальному признаку. И в одном, и в другом случае это незаконно», — считает она.

При этом, по словам Мизиной, случае нарушения прав украинцев со стороны работодателей в Польше не больше, чем в любой другой стране со значительным притоком иммигрантов. Однако глава «Трудовой солидарности» — организации, отстаивающей права украинцев в Польше — Виталий Махинько уверен, что случаев нарушения прав украинских граждан намного больше, чем может показаться.

«Эти вопиющие случаи с убийствами, избиениями, унижениями — лишь вершина айсберга. Польская полиция очень часто отказывает в принятии заявлений от украинцев. А если приняли, то вряд ли проведут расследование, они не хотят этим заниматься. Я могу сказать, что неприятные инциденты с нашими людьми в Польше случаются каждый день. И поляки не боятся, потому что знают – им ничего не будет. Если бы польские власти регистрировали все нарушения, то и отношение к украинцам было бы другим», — констатировал он.