Глава МВД Германии: ЕС угрожает новая волна беженцев, ещё масштабнее, чем в 2015 году

Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер предупредил, что ЕС угрожает новая волна беженцев, которая может оказаться даже крупнее, чем в 2015 году, сообщает Frankfurter Allgemeine. В связи с этим Зеехофер призвал Брюссель оказать больше помощи партнёрам, в частности Турции, вносящей очень большой вклад в приём беженцев.

Ввиду растущего числа мигрантов на греческих островах, глава МВД Германии Хорст Зеехофер выступил с предостережением, сообщает Frankfurter Allgemeine. «Мы должны оказывать большую помощь нашим европейским партнёрам в сфере контроля внешних границ ЕС. Если мы этого не сделаем, то нам предстоит столкнуться с наплывом беженцев, сравнимым с 2015 годом — есть вероятность, что он может стать даже масштабнее, чем тогда», — приводит издание слова Зеехофера, обещавшего приложить все усилия для того, чтобы ситуация 2015 года не повторилась.

Кроме того, Зеехофер призвал страны ЕС к оказанию помощи Турции. По словам немецкого министра, «в сфере приёма беженцев вклад Турции очень высок», поэтому ЕС следует активнее сотрудничать с Анкарой.

Как отмечает Frankfurter Allgemeine, Зеехофер не дал конкретного ответа по поводу увеличения суммы, которую Брюссель обещал выплатить Турции в рамках сделки по беженцам, заключённой в 2016 году (на данный момент эта сумма составляет €6 млрд). Он подчеркнул, что по этому вопросу будут проведены общеевропейские переговоры, отметив, что не может в одиночку принять такое решение.

Издание напоминает, что за прошедшую неделю Зеехофер посетил Турцию и Грецию, где проводил переговоры с представителями правительств. Немецкий министр заверил своих коллег, что Германия поддержит Афины и Анкару в сферах приёма беженцев и защиты границ.