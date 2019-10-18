Вести: украинцам предложили заработать на коррупции — писать доносы на взяточников

Украинская Верховная рада приняла законопроект, согласно которому предлагается премировать тех, кто будет сообщать о коррупции. Как пишут «Вести», вознаграждение будет составлять 10% от общей коррупционной суммы, кроме того, разоблачитель будет иметь массу прав, в том числе на бесплатную юридическую помощь, право на конфиденциальность и обеспечение безопасности.

Верховная рада Украины приняла законопроект «Об обличителях коррупции». Как пишут «Вести», закон даёт возможность любому украинцу сообщить о факте коррупции, если он узнал об этом во время профессиональной, трудовой, общественной, хозяйственной или научной деятельности, а также во время прохождения службы или обучения.

Сюда относятся и процедуры, которые по закону нужно проходить, чтобы начать обучение или службу. Другими словами, если гражданин сталкивается с коррупцией в военкомате или приёмной комиссии, он имеет право стать разоблачителем.

Получить вознаграждение можно в случае, если размер коррупционного преступления в 5 тыс. раз и более превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных граждан. То есть получить 10% можно, если размер взятки составляет минимум 9 605 000 гривен.

Разоблачитель имеет массу прав. Например, на бесплатную юридическую помощь для защиты своих прав, право на конфиденциальность и обеспечение безопасности, если жизни что-то угрожает. Государство также компенсирует затраты на защиту собственных прав, если таковая понадобится.

Дополнительно государство обязуется защищать трудовые права разоблачителя. Его не имеют права не взять на работу, не могут уволить, принуждать уйти «по собственному» или подвергать дисциплинарной ответственности. Если это всё-таки произошло, государством предусмотрена компенсация и ответственность. Так, если разоблачителя отстраняют от выполнения должностных обязанностей не по его вине, работодатель должен выплачивать среднюю зарплату, если сотрудника переводят на должность, где оклад более низкий, ему компенсируют разницу.

Разоблачитель не несёт юридической ответственности за разглашение информации, а право и гарантии быть защищёнными получают и его близкие. Правда, рассчитывать на вознаграждение могут не все. Не получат обещанного вознаграждения те, кто участвует в коррупционной схеме, а также те, кто сообщил о нарушениях в рамках соглашения в уголовном производстве. Доплачивать не будут и тем, кто мог официально сообщить о факте коррупции в рамках служебных полномочий, но вместо этого решил стать разоблачителем.

Депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский накануне голосования в шутку назвал проект законом о «сталинской премии» и возможностью для граждан начать бизнес: «Узнал о преступлении, отправил сообщение о преступлении, предотвратил факт коррупции или помог вернуть награбленное — будьте любезны вернуть 10 процентов. Я считаю, что каждый, кто услышал о преступлении, обязательно должен обращаться в правоохранительные органы и получать заслуженное вознаграждение».

В то же время в кулуарах Верховной рады «Вестям» рассказали, что закон ещё требует доработки, так как позволит через анонимные доносы легализовать улики правоохранителей, которые получены незаконным путём. Кроме этого, «сливать» информацию могут сами правоохранители через третьих лиц с целью получить вознаграждение.