1+1: хозяйку гробовой мастерской из Польши будут судить за смерть украинца

Гражданку Польши ожидает суд за то, что она не оказала помощь умирающему украинцу. Как передаёт «1+1», хозяйка фирмы по производству гробов не только запретила вызывать скорую для своего сотрудника, которому стало плохо на работе, но и избавилась от тела украинца после его смерти. Помогал в перевозке трупа другой нелегальный трудовой мигрант с Украины.
Гражданку Польши будут судить за смерть украинца. Прокуратура обвиняет собственницу фирмы в том, что она не оказала помощь своему сотруднику. 36-летний уроженец Прикарпатья Василий Черней работал на предприятии по производству гробов недалеко от города Новый Томышль. Во время смены ему стало плохо, но хозяйка предприятия запретила вызывать врачей и сказала сотрудникам идти домой. Тело мужчины на следующий день нашли за 125 километров от места работы.
Как выяснилось позже, избавиться от тела женщине помогал другой нелегальный трудовой мигрант из Прикарпатья. Он фигурирует в деле вторым обвиняемым. Мужчина сразу сознался в содеянном и заявил, что действовал под давлением, поэтому, как говорят в прокуратуре, наказание ему могут смягчить.
МИХАЛ СМЕТКОВСКИЙ, пресс-секретарь прокуратуры:Когда работнику стало плохо, ему оказали помощь другие рабочие, но вызвать скорую хозяйка предприятия запретила. Позже мужчине вроде стало получше, но ненадолго. Он потерял сознание и больше не подавал признаков жизни. Когда выяснилось, что украинец умер, хозяйка арендовала машину и заставила другого рабочего помочь ей перевезти тело. Потом она поехала в лес и там выбросила покойного.
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