Le Figaro: «мы единственные, у кого есть решение» — Ле Пен подтвердила намерение стать президентом Франции

Глава партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен подтвердила своё намерение стать президентом Франции и бороться с проявлениями радикального ислама. Она отметила, что её стремление занять высший пост в стране обусловлено не эгоистическими соображениями, а тем фактом, что её партия — единственная, кто способен решить проблемы государства.
«Конечно, я хочу быть президентом республики», — заявила 13 октября глава партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Как сообщает Le Figarо, на сегодняшний день политик не видит «ни одного кандидата», который мог бы стать её преемником на посту лидера партии и принять участие в президентских выборах 2022 года.
По словам Ле Пен, её стремление занять должность президента не связано с эгоистичными побуждениями. «Конечно, я хочу стать президентом республики. Не для себя, поскольку это не оздоровительная прогулка и не путь, усыпанный лепестками роз, а потому, что мы единственные, у кого есть решение», — подчеркнула финалистка прошлой президентской гонки в эфире радиостанции Sud Radio.
В интервью радиостанции Ле Пен также обратила внимание на проблему радикального ислама во Франции, проводниками которого становятся «люди, прибывшие из-за рубежа»,«настроенные более радикально, чем мусульмане, рождённые во Франции».
«Я не считаю, что быть мусульманином — значит обязательно прийти к желанию, чтобы шариат главенствовал над законами республики», — добавила Ле Пен, заверив, что «ведёт борьбу не с религией», а с «исламистским фундаментализмом», прогрессирующим вследствие «бесконтрольной иммиграции».
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