Le Figaro: партия Макрона бросит все силы на борьбу с популярностью Ле Пен

Партия Эммануэля Макрона «Вперёд, Республика!» поставила цель любыми средствами помешать победе партии Марин Ле Пен на всех последующих выборах во Франции, пишет обозреватель Le Figaro Гийом Табар. Эта задача даже входит в недавно опубликованный партией список «этических обязательств народного избранника-прогрессиста на местах», отмечает автор. При этом журналист сомневается, что старая тактика борьбы с Ле Пен поможет избирателям поверить в заботу макронистов об их интересах.

Партия Эммануэля Макрона «Вперёд, Республика!» поставила цель «способствовать любому политическому объединению против Национального объединения Марин Ле Пен, пишет обозреватель Le Figaro Гийом Табар. Эта задача даже стоит десятым пунктом в списке из десяти «этических обязательств народного избранника-прогрессиста на местах», недавно опубликованном правящей партией Франции.

Чтобы выступать под знамёнами президентской партии, кандидат отныне должен «принимать меры в случае появления серьёзного риска победы Национального объединения или другого антиреспубликанского политического объединения».

При этом желание организовать «сопротивление» партии Ле Пен после того, как «Вперёд, Республика!» сама извлекла выгоду из снижения градуса политических дебатов в ходе последней дуэли с Национальным объединением, одни считают наивностью, а другие — цинизмом.

Стратегия, позаимствованная «макронистами» у левых, смысл которой состоит в обличении крайне-правых и одновременном придании им веса, сработала для французского президента на прошедших выборах в Европарламент, поскольку некоторое количество избирателей голосовали за кандидата правящей партии только для того, чтобы не допустить до победы ставленника Ле Пен, напоминает журналист. Однако эта стратегия пошла на пользу и Ле Пен, которую сегодня воспринимают как единственную серьёзную оппозиционную силу в стране, подчёркивает автор.

Отныне «теоретики макронизма» считают необходимым не «упиваться моральным осуждением популизма», а «осушить» его электоральные перспективы, «определив причины» голосования за популистов.

Однако, как отмечает Табар, способы, выбранные для этой цели партией «Вперёд, Республика!» всё ещё относятся к политическому инструментарию, а не к желанию принять в расчёт конкретные заботы людей. «Или, скорее, если речь идёт об ответах на конкретные вопросы, то это лишь для того, чтобы предотвратить голосование за Национальное объединение. Как будто поиск решений (по проблемам безработицы, безопасности, обнищания) не цель сама по себе, а всего лишь способ помешать успеху радикалов», — замечает автор статьи.

Поверят ли избиратели «забытой части Франции» в обеспокоенность макронистов их судьбой, если единственным предложенным ими решением станет призыв к создание нового «республиканского фронта», задаётся вопросом обозреватель газеты. Как напоминает Табар, партию президента обвиняют во всё большем отрыве от бедных слоёв населения, и старая тактика борьбы с Ле Пен, по его мнению, вряд ли поможет сократить этот разрыв.