L’Opinion: депутаты партии Ле Пен отправились в Сирию на встречу с Асадом

Французская делегация депутатов Европарламента от партии «Национальное объединение» отправилась в Сирию для встречи с властями страны, успешно сражающейся с исламским терроризмом, пишет L’Opinion. По словам издания, в ходе шестидневного визита в страну политики, вероятно, встретятся с президентом арабской республики Башаром Асадом.

Французский депутат от партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани в компании своих однопартийцев из Европарламента отправляется во вторник в Сирию для встречи с властями арабской республики, сообщает L’Opinion. Как отмечает издание, вероятно, что в ходе шестидневного визита «команда Национального объединения» встретится с самим президентом страны Башаром Асадом. Этот шаг призван стать жестом поддержки режима, «в течение восьми лет храбро и успешно сражавшегося с террористами-исламистами», отметил Мариани в Twitter.

Точку зрения Мариани разделяет и его коллега по делегации Андреа Котарак. «Башар Асад выигрывает войну при поддержке русских и иранцев. Полезно съездить и посмотреть на республику, одержавшую победу над исламистами», — заявил изданию депутат, ранее поддержавший «пророссийских сепаратистов» в Донбассе. По словам газеты, Котарак вместе с Мариани — другим «прокремлёвским перебежчиком» в партию Марин Ле Пен, встречавшимся в марте с Владимиром Путиным и не менее пяти раз общавшимся с Асадом, — видит в борьбе с терроризмом «цивилизационный вызов», перед которым меркнут все остальные.

Как напоминает L’Opinion, c 2011 года жертвами войны в Сирии стали от 300 до 500 тыс. человек, 6 млн были вынуждены покинуть свои дома, ещё столько же — попросить убежища в других странах. По словам издания, в «тюрьмах режима» без вести исчезли более 100 тыс. человек. Помимо этого, в начале августа Генеральный секретарь ООН объявил о создании комиссии по расследованию рейдов сирийской армии на северо-западе страны.

Тем не менее, по словам Котарака, хотя невинные жертвы пребывают в мыслях французских депутатов, «международные отношения никогда не были Диснейлендом». «На Западе приписывают химические атаки Асаду, хотя это часто не так», — подчеркнул политик, добавив, что чувствует себя «ближе к Башару Асаду», чем к экс-главе МИД Франции Лорану Фабиусу. Последний, как напоминает издание, заявил в 2012 году о том, что арабы выступили против решения Вашингтона о причислении «Джабхат ан-Нусра»* к списку террористических организаций, поскольку она «делает хорошую работу на местности», сражаясь с Асадом.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.