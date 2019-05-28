Focus Online: Россия преуспела в Сирии, потому что извлекла уроки из провала американцев в Ираке

Ключ к успеху «российского вмешательства» в Сирии заключается в том, что Россия учла уроки американской кампании в Ираке, завершившейся «кровавым провалом», пишет Focus Online. Кроме того, Москве удалось сохранить хорошие отношения со всеми игроками региона и стать «центром ближневосточной дипломатии». Впрочем, ситуация всё ещё остаётся напряжённой, отмечает издание: в регионе по-прежнему существует несколько взрывоопасных противостояний, которые могут свести на нет российские достижения.

Если не обращать внимания на всю пропаганду, то складывается ощущение, что Россия сама ошеломлена результатами своего вмешательства в Сирию, пишет Focus Online. Власть Башара Асада была сохранена, а Россия, впервые со времён распада СССР, оказалась в роли посредника на Ближнем Востоке.

Всё это резко отличается от опыта американцев: их операция в Ираке вылилась в «кровавый провал», — а также от опыта европейцев, чьи авиаудары против сил Муаммара Каддафи привели к хаосу и развалу в Ливии, отмечает издание. Однако важнее всего то, что Россия продемонстрировала, что она не «региональная держава», как утверждал Барак Обама, а страна с глобальной военно-политической сферой влияния. Успехи в Сирии привели к тому, что Россия всё более уверенно выступает на мировой арене, пишет издание.

Теперь Москва подаёт себя в качестве центра ближневосточной дипломатии, отмечает Focus Online. В 2017 году российскую столицу впервые посетил король Саудовской Аравии Сальман. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху уже 12 раз встречался с Владимиром Путиным с момента начала российской операции в Сирии. Теперь российские дипломаты с удовлетворением отмечают, что США остаётся только наблюдать, как Россия, Иран и Турция вместе решают будущее Сирии.

Издание также подчёркивает, что Россия смогла сохранить партнёрские отношения со всеми игроками региона, зачастую враждебно настроенными по отношению друг к другу: с Израилем и Ираном, Турцией и курдами, Саудовской Аравией и Катаром. Кроме того, российское военное командование получило возможность испытать и прорекламировать новые тактики и боевые системы.

По мнению Focus Online, ключом к успеху России в Сирии стало то, что Москва смогла извлечь уроки из американского вторжения в Ирак. Российское командование сделало упор на действия ВКС, а в наземных операциях опиралась на силы сирийской и иранской армии. Также свою роль сыграли и давние связи России с Ближним Востоком. «Мы с Россией расходимся по многим позициям. Однако когда Владимир Путин что-то обещает, он это делает», — приводит издание слова одного арабского дипломата.

Впрочем, не всё так гладко, отмечает Focus Online: кампания США в Ираке также показала, что выиграть краткосрочную военную операцию намного проще, чем затем выработать приемлемое для всех сторон политическое решение. Как пишет издание, в регионе по-прежнему сохраняются катастрофические риски: например, гипотетический конфликт между Турцией и Сирией, или вторжение Турции на курдские территории, или война Ирана с Израилем. Любой из этих кризисов сможет обрушить достижения России словно карточный домик, считает Focus Online.